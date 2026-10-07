Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Cementerio Inglés de Málaga (Cementerio Inglés de Málaga)

Guardar

La llegada de Halloween y el Día de Todos los Santos devuelve el protagonismo a los cementerios, lugares que forman parte de la historia urbana y conservan recuerdos de distintas épocas. Más allá de su función, algunos recintos reúnen esculturas, panteones, jardines, mausoleos y monumentos que atraen a visitantes interesados en el patrimonio.

España cuenta con cementerios que reflejan episodios de la Guerra Civil, la dictadura, los naufragios frente a sus costas y la presencia de comunidades extranjeras. También albergan las tumbas de escritores, científicos, artistas y dirigentes políticos que dejaron huella en la vida pública y cultural del país.

PUBLICIDAD

A continuación, te contamos una selección de varios cementerios que puedes recorrer si quieres hacer una visita diferente.

Montjuïc conserva la tumba de Lluís Companys y una fosa de la represión franquista

El Cementerio de Montjuïc se inauguró en Barcelona en 1883, ante la falta de espacios de los antiguos cementerios de barrio. Su trazado reúne mausoleos y esculturas de estilos neoclásico, modernista y novecentista, además de sepulturas de figuras de la política, la cultura y la industria catalana.

El lugar también concentra una parte de la memoria de la dictadura. En el Fossar de la Pedrera fueron enterradas víctimas de la represión franquista. Desde 1985, el espacio alberga los restos de Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República, fusilado por el régimen de Francisco Franco el 15 de octubre de 1940.

PUBLICIDAD

La Almudena reúne cinco millones de enterramientos en 120 hectáreas

Cementerio de la Almudena, en Madrid (Adobe Stock).

El Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena abrió en Madrid en 1884, en un contexto marcado por una epidemia de cólera. Con 120 hectáreas, figura entre los mayores recintos funerarios de Europa Occidental y, durante décadas, fue el principal cementerio de la capital.

En sus diferentes áreas se encuentran el Cementerio Civil, el Hebreo y el recinto católico. Allí están las tumbas del poeta Manuel Machado, el científico Santiago Ramón y Cajal y la cantante Lola Flores, entre otras figuras de la vida cultural española. El conjunto también contiene monumentos dedicados a los Caídos de la División Azul y espacios relacionados con la represión de la Guerra Civil y la dictadura.

PUBLICIDAD

El Cementerio Inglés de Málaga nació ante la exclusión de los protestantes

El Cementerio Inglés de Málaga fue creado en 1831 por iniciativa del cónsul británico William Mark. Se considera el primer cementerio protestante de España y surgió porque las personas de esa confesión no podían recibir sepultura en camposantos católicos.

El recinto, situado cerca del centro de Málaga, conserva el recuerdo de la comunidad extranjera que residió en la ciudad durante el siglo XIX. También reúne tumbas de escritores e intelectuales, entre ellas las de Jorge Guillén, Gerald Brenan, el autor finlandés Aarne Haapakoski y la hispanista Marjorie Grice-Hutchinson.

El Cementerio de los Ingleses recuerda el naufragio del Serpent

En la Costa da Morte, dentro del municipio gallego de Camariñas, el Cementerio de los Ingleses recuerda a las víctimas de naufragios ocurridos frente a ese litoral. El episodio más conocido fue el hundimiento del buque británico Serpent, la noche del 10 de noviembre de 1890.

PUBLICIDAD

Cinco películas de terror españolas para hacer un maratón en Halloween.

De los 175 tripulantes, solo tres sobrevivieron. Murieron 172 marineros, cuyos cuerpos fueron recuperados por vecinos de la zona y enterrados cerca de Punta do Boi. El lugar también acoge restos de otras embarcaciones y forma parte de la Ruta Europea de Cementerios Singulares. Durante años, barcos de la Armada británica rindieron homenaje a los fallecidos frente a la costa.

Granada mantiene la memoria de miles de fusilados por el franquismo

Cerca de la Alhambra, el cementerio municipal de Granada es considerado el segundo cementerio municipal más antiguo de España. Su valor histórico está vinculado tanto a su arquitectura como a los fusilamientos que ocurrieron junto a sus muros durante la Guerra Civil y la dictadura.

PUBLICIDAD

Las estimaciones sitúan entre 3.969 y 5.000 el número de personas asesinadas en ese lugar entre 1936 y 1956. Entre las tumbas del recinto figuran las del escritor Ángel Ganivet, la historiadora Joaquina Eguaras y el científico Emilio Herrera.

En fechas asociadas a Halloween, estos espacios permiten acercarse a la historia de España a través del patrimonio funerario y la memoria colectiva.