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Así es el cementerio gallego que fue premiado como el más bonito hace unos años: se creó en el siglo XIX y tiene 724 sepulturas

Entre sus tumbas y mausoleos destacan esculturas de gran valor artístico bajo las que destacan figuras ilustres

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Cementerio de Os Eidos, en Redondela. (Concello de Redondela)
Cementerio de Os Eidos, en Redondela. (Concello de Redondela)

Aunque para algunos resulte inconcebible, muchas personas disfrutan del necroturismo, una práctica que consiste en visitar espacios relacionados con la muerte como necrópolis históricas y camposantos que destacan por su valor artístico, arquitectónico, cultural o histórico.

Estos lugares dejan de ser vistos únicamente como sitios de enterramiento y se erigen como auténticos museos al aire libre donde se puede descubrir la evolución de las costumbres funerarias, las creencias sobre la muerte y la historia de una sociedad. Además, las esculturas, panteones monumentales y tumbas de personas ilustres atraen a turistas interesados en el patrimonio cultural y la memoria colectiva.

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En Galicia, los cementerios forman parte del patrimonio funerario español con sus elementos históricos, culturales, religiosos y paisajísticos. Algunos de estos espacios, debido a su ubicación, belleza o arquitectura, han sido incluso premiados. Es el caso del cementerio Os Eidos, en Redondela (Pontevedra, Galicia).

Cementerio de Os Eidos, en Redondela. (Concello de Redondela)
Cementerio de Os Eidos, en Redondela. (Concello de Redondela)

Cementerio de Os Eidos, en Redondela

Ubicado cerca de la Iglesia de Santiago de Redondela, este camposanto es un vestigio de la historia gallega. Su construcción se remonta a los años 30 del siglo XIX y cuenta con 724 sepulturas repartidas en 147 parcelas, siendo la más antigua conservada de 1860 y la más reciente de 1988.

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En este cementerio de Rías Baixas destacan numerosos panteones y mausoleos que dan cuenta de la época de esplendor vivida en Redondela por el comercio internacional.

Os Eidos se ubica en el espacio que anteriormente ocupó un antiguo hospital para pobres y peregrinos, situado fuera de las murallas de la ciudad. En 1833, sin embargo, se convirtió en un cementerio construido y financiado por el Ayuntamiento de Redondela.

Cementerio de Os Eidos, en Redondela. (Concello de Redondela)
Cementerio de Os Eidos, en Redondela. (Concello de Redondela)

A lo largo de los años, este camposanto ha sufrido distintas reformas, como la rehabilitación de 2020. En la década de 1980, de cuando es la última tumba, fue clausurado tras la creación de un cementerio municipal alejado de la zona urbana, quedando el espacio intacto, como una cápsula del tiempo.

Tumbas de personajes ilustres y una fosa de la Guerra Civil

Visitar el cementerio de Os Eidos, que puede hacerse mediante tours guiados, permite observar un rico patrimonio cultural, pues sus esculturas, tumbas, mausoleos y lápidas gozan de un gran valor artístico al haber sido realizados por canteros y artistas de la época mediante el gusto de la época burguesa.

En este cementerio de Redondela descansan los restos de figuras ilustres como el alcalde Ramón Pardo Ferro, cuyo sepulcro contiene una escultura que escenifica la fe con los ojos vendados, o el procurador Francisco Crespo Rivas, cuyo mausoleo cuenta con una columna coronada con una gran pirámide diseñada en Argentina.

El nuevo urbanismo del siglo XXI: así va a convivir el polígono industrial más grande de Madrid con el mayor cementerio y yacimiento prehistórico de España.

El valor histórico también destaca en el cementerio de Os Eidos, puesto que contiene una foca común con los restos de 42 republicanos represaliaos durante la Guerra Civil Española, así como la tumba de John O’Dogherty, uno de los héroes de la batalla de Ponte Sampaio, de la Guerra de la Independencia Española.

Cementerio más bonito de España en 2022

En 2022, la revista Adiós Cultural, editada por Funespaña, seleccionó el camposanto de Os Eido como el más bonito de España en la VII edición de su concurso. El resto de categoría fueron ganadas por el Cementerio General de Valencia (Mejor cementerio), el cementerio municipal de Bilbao (Mejor iniciativa medioambiental), el cementerio municipal La Carriona de Avilés (Mejor monumento) y el cementerio de Ballena de Castro Urdiales (mejor actividad pública realizada en el cementerio).

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