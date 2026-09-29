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Tres edificios abandonados de España que esconden un pasado mucho más sorprendente de lo que parece: desde una cárcel en la que hubo una fuga masiva hasta un castillo encantado

Fortalezas, palacios y construcciones que fueron testigo de episodios históricos y que están muy lejos del esplendor que tuvieron en el pasado

Prisión que se usó en la época franquista y que está abandonada
Fuerte de San Cristóbal, Navarra. (Turismo de Navarra)
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Hay lugares que, aunque llevan años vacíos, todavía conservan las huellas de todo lo que ocurrió entre sus paredes. El abandono ha cambiado su aspecto, pero no ha conseguido borrar las historias que un día dieron vida a esos espacios y que hoy permanecen ocultas tras fachadas deterioradas y habitaciones vacías.

En España hay construcciones de este tipo repartidas por distintos puntos del país. Algunas tuvieron una función importante durante décadas, otras quedaron marcadas por acontecimientos que cambiaron su historia y, en muchos casos, el paso del tiempo terminó rodeándolas de un halo de misterio.

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Detrás de estos edificios hay relatos que no siempre son conocidos y que permiten descubrir una cara muy diferente de lugares que, a primera vista, parecen no tener nada que contar.

El Castillo del Infierno de la Colonia Güell

El castillo del Infierno, en Santa Coloma de Cervelló
El castillo del Infierno, en Santa Coloma de Cervelló (Femturisme.cat).

El llamado Castillo del Infierno es en realidad la Torre Salvana, una antigua fortificación situada en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), muy cerca de la Colonia Güell. Sus orígenes se remontan al siglo X, aunque el conjunto fue transformándose con el paso de los siglos hasta adquirir elementos de diferentes épocas. La torre aparece documentada ya en 992, en un momento en el que esta zona del río Llobregat tenía una importante función estratégica.

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A lo largo de su historia, la fortaleza pasó por diferentes manos y sufrió varios cambios. En 1224 quedó parcialmente destruida y, décadas después, en 1297, fue adquirida por el rey Jaume II. En 1390 pasó a manos de Barcelona y, posteriormente, fue vinculada a la familia Salvà, de la que tomó el nombre con el que se conoce actualmente.

Con el paso del tiempo, la actividad agrícola de los terrenos que rodeaban la fortificación desapareció y la Torre Salvana quedó abandonada y en un avanzado estado de ruina. El deterioro del edificio, unido a las historias sobre supuestos fenómenos paranormales, terminó dando lugar al sobrenombre de “Castillo del Infierno”.

Entre las leyendas que circulan se encuentran relatos sobre voces, luces, humo y supuestas apariciones, aunque estas experiencias forman parte del imaginario asociado al lugar y no cuentan con evidencias científicas que demuestren fenómenos paranormales.

Fuerte de San Cristóbal

Fuerte de San Cristóbal, Navarra.
Fuerte de San Cristóbal, Navarra. (Shutterstock)

El Fuerte de San Cristóbal se encuentra en la cima del monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona. Su construcción comenzó en 1878, después de la Tercera Guerra Carlista, con el objetivo de proteger la ciudad ante posibles ataques, y las obras no terminaron hasta 1919. Sin embargo, cuando la fortaleza quedó terminada, los avances de la tecnología militar, especialmente la aparición de la aviación, habían hecho que este tipo de construcciones perdiera buena parte de su utilidad defensiva.

El fuerte nunca llegó a utilizarse para la función militar para la que había sido concebido. En 1934 fue convertido en penal, y tras el golpe militar de 1936 volvió a utilizarse como prisión, llegando a albergar a miles de personas. Las condiciones de reclusión fueron extremadamente duras y cientos de presos murieron durante esos años. Uno de los episodios más conocidos tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, cuando 795 presos protagonizaron una fuga masiva. Solo tres consiguieron llegar a Francia, mientras el resto fue capturado o murió durante la persecución.

El fuerte dejó de utilizarse como prisión en 1945 y posteriormente volvió a depender del Ministerio del Ejército. Con el paso de las décadas perdió su función y quedó en desuso, hasta convertirse en el edificio abandonado que se conserva actualmente. En 2026 fue declarado Lugar de Memoria Democrática, una figura que reconoce su importancia histórica y su vinculación con la represión.

Palacio de los Gosálvez

Palacio de los Gosálvez, en Cuenca (Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha).
Palacio de los Gosálvez, en Cuenca (Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha).

El Palacio de los Gosálvez se encuentra en Casas de Benítez (Cuenca), junto al río Júcar y cerca de Villalgordo del Júcar. Fue construido a comienzos del siglo XX, por orden del empresario Enrique Gosálvez, dentro de un importante complejo industrial vinculado al aprovechamiento de la energía hidráulica del río. El edificio, de estilo francés y con aspecto de pequeño Versalles, se convirtió en la residencia de la familia.

Durante sus años de esplendor, el palacio fue lugar de retiro, cacerías y vacaciones y recibió a políticos, artistas y toreros. Contaba con 20 habitaciones, salones decorados con materiales de lujo y amplios jardines.

Con el paso de los años, la decadencia de la familia Gosálvez y el abandono hicieron que el edificio comenzara a deteriorarse. Aunque posteriormente se plantearon proyectos para recuperarlo y convertirlo en un complejo hotelero, no llegaron a materializarse. En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural y actualmente presenta un avanzado estado de deterioro.

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