España

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

El aforo del olivar prevé que la campaña 2026-2027 será un 44% superior a la media de las cinco últimas, con Jaén a la cabeza y un avance del 80,5% del aceite ecológico

El aceite de oliva español será uno de los productos más perjudicados por la subida de aranceles de Estados Unidos.
Aceite de oliva.
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Andalucía encara la próxima campaña de aceite de oliva con unas previsiones de producción al alza. El aforo del olivar elaborado por la Junta de Andalucía estima que en la campaña 2026-2027 se producirán 1.261.200 toneladas de aceite de oliva, una cifra que supone un incremento del 23,9% respecto a la producción final de la campaña anterior y un 44% más que la media registrada durante las últimas cinco campañas.

El dato ha sido presentado este martes en Mengíbar (Jaén) por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. Durante su intervención, el consejero ha destacado “la importancia que tiene este estudio para Andalucía y el resto del país, dado que funciona como termómetro para medir los mercados”, recoge Europa Press.

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Las previsiones dibujan una campaña de producción media-alta para el principal territorio productor de aceite de oliva. Fernández-Pacheco ha explicado que la campaña “viene condicionada por un invierno muy lluvioso, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; si bien las temperaturas -muy por encima de las medias habituales- han limitado el potencial productivo”.

Jaén concentra casi la mitad del aceite andaluz

Por provincias, Jaén vuelve a situarse al frente con una estimación de 575.000 toneladas de aceite de oliva. La provincia concentrará el 45,6% de toda la producción andaluza, con un rendimiento cercano al 20%. A continuación se sitúan Córdoba, con 339.700 toneladas, y Sevilla, con una previsión de 142.000 toneladas.

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La producción de aceite será consecuencia de una cosecha de aceituna destinada a almazara que rondará las 6.849.200 toneladas en Andalucía. Jaén aportará 2.890.000 toneladas, más del 42% del total regional, mientras que Córdoba alcanzará los 1.985.200 toneladas, cerca del 29%.

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El peso de ambas provincias vuelve a quedar reflejado en unas cifras que sitúan al olivar como uno de los principales motores económicos y laborales del campo andaluz. La campaña estará marcada además por el crecimiento de la superficie dedicada a producción ecológica.

El aceite ecológico crece un 80,5%

Uno de los datos más destacados del aforo es el avance del olivar ecológico. En los últimos diez años, la superficie destinada a este tipo de producción se ha incrementado un 77%, hasta alcanzar las 132.124 hectáreas en 2025. Esta superficie representa ya el 8,3% del olivar destinado a aceituna de almazara.

Para la próxima campaña se prevé una producción de 60.400 toneladas de aceite de oliva ecológico, lo que supone un incremento del 80,5% respecto a la campaña 2024/2025. “Un dato que refleja de forma muy clara la apuesta inequívoca de los productores por aquellos sistemas sostenibles certificados públicamente”, ha añadido el consejero.

Córdoba liderará la producción ecológica con 30.180 toneladas, aproximadamente la mitad del total andaluz. Jaén ocupará la segunda posición, con 14.860 toneladas, mientras que Almería protagonizará el mayor incremento interanual, con una subida del 370% y una producción que superará ligeramente las 2.000 toneladas.

La aceituna de mesa también crecerá

El aforo también anticipa una evolución positiva para la aceituna de mesa. La previsión de la Junta sitúa la producción en 466.037 toneladas, un 9% más que en la campaña anterior y un 7,2% por encima de la media de las últimas campañas.

Sevilla mantiene su posición como principal provincia productora, con una estimación de 320.000 toneladas. Le siguen Córdoba, con 70.066 toneladas, y Málaga, con 63.373 toneladas. Por variedades, la hojiblanca continuará siendo la predominante, con el 60% de la producción, seguida de la manzanilla, con el 31%, y la gordal, con el 5%.

Entre los datos provinciales destaca especialmente la evolución de la hojiblanca en Córdoba, donde representa el 97% de la producción. El comportamiento de esta variedad contribuye a explicar parte del volumen previsto para la próxima campaña de aceituna de mesa.

Olivares
Olivares de Jaén. Rocío Ruiz/EUROPA PRESS

21,6 millones de jornales y nuevas ayudas

El olivar tendrá también un importante impacto sobre el empleo. Para la campaña 2026-2027 se estima que el olivar destinado a almazara genere 21,6 millones de jornales, de los que el 63,7% corresponderán a las labores de recolección. Jaén volverá a concentrar la mayor parte, con más de un tercio del total de jornales previstos.

Todos estos datos, “vienen a reforzar el liderazgo de Andalucía como primera región productora de aceite de oliva a nivel nacional e internacional o lo que es lo mismo, que el olivar es fuente de empleo, que la producción ecológica se consolida año tras año, y que el sector es cada vez más profesionalizado y adaptado a las necesidades de los nuevos mercados”, ha señalado Fernández-Pacheco.

El consejero ha añadido que las previsiones vuelven a situar a Andalucía “en el centro del mapa del aceite de oliva mundial”, con unos datos que tendrán incidencia tanto en el mercado regional como en el nacional. La Junta considera que el volumen previsto para la próxima campaña tendrá especial relevancia para la evolución del sector y de los mercados.

Por último, Fernández-Pacheco ha anunciado la publicación en el BOJA de las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la prestación de servicios de asesoramiento en producción integrada de olivar. La convocatoria contará con 4,6 millones de euros y estará dirigida a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS). “Una convocatoria muy demandada por el sector y que tiene como objetivo seguir fomentando este tipo de producción”, ha concluido el consejero.

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