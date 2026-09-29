España

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

La renovación automática de los alquileres se separó para facilitar la convalidación del resto de las medidas en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Eduardo Parra - Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Eduardo Parra - Europa Press)
Guardar

La negociación entre PSOE y Sumar para cerrar las nuevas medidas de vivienda se resolvió ‘in extremis’, apenas antes de que comenzara el Consejo de Ministros. El acuerdo consistió en separar el paquete en dos reales decretos, una salida que permitirá tramitar de forma independiente la iniciativa sobre la renovación automática de los alquileres y elevar las opciones de que el resto de las medidas consiga el aval del Congreso.

Las conversaciones entre ambos socios del Ejecutivo se habían intensificado durante los últimos días, con el objetivo inicial era que el Gobierno aprobara este martes un único texto, tras la presión social que siguió al desahucio de Maricarmen y a las movilizaciones de organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda.

PUBLICIDAD

El intercambio de propuestas continuó durante la noche y no se alcanzó un entendimiento definitivo hasta poco antes de la reunión semanal del Gobierno, presidida por Pedro Sánchez. De hecho, el Consejo de Ministros ha empezado una hora más tarde de lo programado porque los equipos negociadores aún ultimaban el contenido del acuerdo.

La medida con más dudas

La fórmula pactada divide las medidas que se habían puesto sobre la mesa en dos normas. El primer decreto concentrará la mayor parte de las disposiciones en materia de vivienda, mientras que el segundo recogerá la renovación automática de los contratos de alquiler.

Esa propuesta había sido planteada por el Sindicato de Inquilinas y asumida por Sumar en la negociación con la parte socialista del Gobierno. Según las fuentes consultadas por EFE, ese fue el principal punto de fricción entre las dos formaciones, ya que se trata de la medida que presenta más obstáculos para lograr apoyos entre los grupos parlamentarios.

PUBLICIDAD

La decisión de aprobar dos decretos responde, por tanto, a la necesidad de evitar que las dificultades de esa iniciativa frenen el resto de las medidas. El Ejecutivo pretende que el paquete principal tenga una vía más despejada durante su convalidación en el Congreso, aunque las dos partes aseguran que no han descartado sacar adelante el segundo texto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada, este martes, en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Rodrigo Jiménez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada, este martes, en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Rodrigo Jiménez

El desdoblamiento preserva formalmente la medida reclamada por el Sindicato de Inquilinas, pero la deja expuesta a caer en una votación separada, sin afectar al resto de las iniciativas de vivienda.

Desde el Gobierno sostienen que el contexto abierto en las últimas semanas puede facilitar los respaldos parlamentarios para ambas normas. La presión de los colectivos por la vivienda y la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid han situado el debate sobre los alquileres y los desahucios en el centro de la discusión política.

Fuentes socialistas recogidas por la agencia admiten que algunos grupos, entre ellos Junts per Catalunya, mantienen reservas sobre el decreto que reúne la mayoría de las medidas. Pese a ello, expresan confianza en que esas dudas se disipen cuando conozcan la redacción final y el alcance del texto.

Un acuerdo cerrado a última hora

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, evidenció que el acuerdo se había cerrado con escaso margen. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reconoció que no contaba todavía con el documento definitivo, por lo que no pudo precisar cuándo entrarán en vigor los decretos ni si el Ejecutivo esperará a su validación parlamentaria para aplicarlos.

La falta de detalles públicos sobre el contenido definitivo responde a que las negociaciones se mantuvieron abiertas hasta el inicio de la reunión gubernamental. La intención compartida por PSOE y Sumar era llegar al Consejo de Ministros con un entendimiento que permitiera aprobar las iniciativas sin aplazar la respuesta política a la crisis de vivienda.

Tras la reunión del Ejecutivo, los ministros de Sumar ofrecieron una comparecencia casi al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa habitual en el Palacio de la Moncloa. Ambas intervenciones estuvieron centradas en los decretos aprobados y en la negociación que los hizo posibles.

La presión de la acampada de Sol obliga al Gobierno a negociar a toda prisa un nuevo decreto de vivienda. Estas son las líneas rojas y las exigencias de Sumar, Junts, Esquerra y Podemos para dar su apoyo.

Fuentes del PSOE citadas por EFE consideran normal que sus socios quisieran explicar su papel en el pacto, sobre todo en un año electoral. También recalcan que la aprobación de las medidas responde al trabajo de los dos integrantes de la coalición y señalan que Sumar informó con antelación de su intención de convocar una comparecencia propia.

La parte socialista rechaza, además, que existiera un plante o un boicot por parte de los ministros de Sumar, después de que desde esa formación se sugiriera que sus representantes habían entrado tarde en la reunión. Según esas fuentes, el Consejo de Ministros no comenzó hasta que todos los miembros del Gobierno, incluido Sánchez, se encontraban en la sala.

Sumar defendió que el pacto permitió incorporar todas las propuestas que llevaba a la mesa, sin dejar un paquete parcial. Sus fuentes atribuyen el desenlace de la negociación a la movilización ciudadana, al movimiento por la vivienda y a la acampada de la Puerta del Sol, según ha recogido EFE.

Temas Relacionados

PSOESumarVivienda EspañaConsejo de Ministros EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco plantas ideales para decorar tu baño: ayudan a controlar la humedad y aportan un toque natural a una de las zonas menos decoradas del hogar

Estas especies se adaptan a las condiciones de la estancia y permiten incorporar vegetación en distintos rincones de la casa

Cinco plantas ideales para decorar tu baño: ayudan a controlar la humedad y aportan un toque natural a una de las zonas menos decoradas del hogar

El nuevo horario de ‘La Promesa’ esta semana: RTVE retrasará su emisión por las tardes tras el capítulo especial de la boda de Curro y Ángela

La llegada de la ficción británica ‘Toda una mujer’ alterará la programación de La 1

El nuevo horario de ‘La Promesa’ esta semana: RTVE retrasará su emisión por las tardes tras el capítulo especial de la boda de Curro y Ángela

Así han recibido los reyes a los Macron en Madrid: gestos de complicidad y un retraso de casi una hora durante su primera visita de Estado en España

Doña Letizia y Brigitte Macron muestran su buena sintonía en el Patio de Armas en el inicio de la agenda oficial

Así han recibido los reyes a los Macron en Madrid: gestos de complicidad y un retraso de casi una hora durante su primera visita de Estado en España

Javier Quintero, psiquiatra: “No tienes mala concentración, el problema es que has entrenado la distracción durante años”

Las notificaciones y la sobreestimulación del móvil merman la capacidad de concentración, pero la atención se puede entrenar

Javier Quintero, psiquiatra: “No tienes mala concentración, el problema es que has entrenado la distracción durante años”

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

Anticorrupción rechaza que se trate de una investigación prospectiva y sostiene que los pagos de Focus Social Research encajan en la causa por tráfico de influencias

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

Almeida exige a la Delegación del Gobierno en Madrid que disuelva la acampada en Sol: dice que hay un uso inadecuado de toldos y farolas

La Justicia amnistía a la independentista Marta Rovira e Illa espera que Puigdemont esté en el próximo debate del Parlament

Un envenenamiento lleno de misterio: una madre y su hija fueron asesinadas con ricina y la única pista es una petición de divorcio y un bolso

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre los abusos más comunes en la hostelería: “Si no lo hace, ese despido será improcedente”

ECONOMÍA

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

DEPORTES

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin

Así se gestó la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin en 2022: de un medio acuerdo con Alpine a una llamada de Lawrence Stroll para convencerle

21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar

El método de Ancelotti para recuperar al mejor Vinicius: disparos a puerta y castigos a base de flexiones