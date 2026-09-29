La película de Gonzalo Suárez que le dio a Hugh Grant uno de sus primeros papeles protagonistas, ganó seis premios Goya y estuvo 58 semanas en cartelera

Imagen de 'Remando al viento', una de las grandes películas de Gonzalo Suárez

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Este martes ha fallecido a los 92 años uno de los cineastas más especiales de la historia reciente de España. Gonzalo Suárez, escritor, guionista, periodista deportivo y director, ha dejado tras de sí una carrera de más de 60 años de trabajo y una veintena de películas protagonizadas por algunos de los nombres más reconocidos del cine patrio: Javier Bardem, Marisa Paredes, Aitana Sánchez-Gijón, José Sacristán o Carmen Maura.

Entre muchas de las películas que rodó, destaca una de las más conocidas, Remando al viento. Estrenada en 1988, se convirtió un año después en una de las grandes triunfadoras de los Premios Goya: obtuvo nada menos que 13 nominaciones -entre ellas a Mejor película- y terminó alzándose con seis premios.

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La cinta llevó a la gran pantalla uno de los episodios más célebres de la historia de la literatura europea: la estancia en Suiza de Percy Shelley, su amante Mary y la hermanastra de esta, Claire Clairmont, y el poeta Lord Byron. Al reto de que cada uno escribiera un relato de terror, terminó naciendo Frankenstein, una de las novelas más influyentes de la literatura moderna.

Poster de 'Remando al viento'.

El reparto reunió a Lizzy McInnerny como Mary Shelley, Valentine Pelka como Percy Shelley y Elizabeth Hurley como Claire Clairmont. Los tres rondaban entre los 20 y los 30. “Los actores tenían que ser jóvenes, porque lo realmente llamativo es que Mary Shelley escribió Frankenstein cuando tenía sólo veinte años”, explicó durante el rodaje a El País. El reparto lo completaron José Luis Gómez, Virginia Mataix, Aitana Sánchez-Gijón, Bibiana Fernández, Jose María Pou, Ronan Vibert, José Carlos Rivas, Kate McKenzie y Jolyon Baker.

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Un presupuesto de 300 millones de pesetas y un no muy buen recuerdo para Grant

Y así fue. El director confió en un joven Hugh Grant —para entonces tenía 27 años— siete años antes de que este protagonizara Cuatro bodas y un funeral junto a Andie MacDowell y se convirtiera en el galán británico por excelencia. De hecho, es en esta misma cinta donde el actor también triunfó en lo personal: Grant conoció en el set de rodaje a la que fue su pareja, Elizabeth Hurley, con quien mantuvo una relación desde 1987 hasta el año 2000 y con quien a día de hoy conserva una gran amistad.

Sin embargo, años después, Grant recordaría Remando al viento con bastante más ironía que nostalgia. En una charla con la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, como parte de una retrospectiva a su carrera, el actor incluyó la película entre aquellas coproducciones europeas de los 80 en las que un guion escrito en otro idioma acababa “realmente mal traducido al inglés”. Suárez, que no hablaba inglés —aunque a él sí lo definió como “muy agradable”—, necesitó de un traductor, pero que nunca había trabajado en el mundo del cine. “Tenía extraordinariamente poco tacto”, recordó.

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Imagen de 'Remando al viento'

La película fue también una de las producciones más ambiciosas de su carrera. Contó con un presupuesto de 300 millones de pesetas -hoy equivaldrían a 1,8 millones de euros- y se rodó en Madrid, Suiza, Llanes y Venecia. Casi todos los intérpretes eran británicos y los actores españoles tuvieron que trabajar en inglés, una decisión pensada para facilitar la venta de la película en Europa. El guion, una obra suya con la investigación previa de su mujer, Hélène Girad, y de Antonio Saura, hijo del cineasta Carlos Saura. “Estoy contento con el guion; creo que la película no va a defraudar”, aseguró durante un rodaje en el que también se mostró especialmente satisfecho con sus intérpretes.

Y no defraudó. Según RTVE, Remando al viento llegó a permanecer 58 semanas consecutivas en cartel, convirtiéndose con el tiempo en una película de culto. El reconocimiento de la industria llegó también muy pronto: además de la Concha de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de San Sebastián, acumuló 13 candidaturas a los Goya y ganó seis estatuillas: Mejor Dirección, Dirección Artística, Dirección de Producción, Diseño de Vestuario, Fotografía y Maquillaje y Peluquería.

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