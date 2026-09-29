Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores de Nancho Novo, Jesús Castro y Marina San José a la presentadora Arantxa de Benito

Nancho Novo y Jesús Castro en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra incorpora desde este martes 29 de septiembre y hasta el jueves 1 de octubre a cuatro nuevos rostros del entretenimiento español: Nancho Novo, Arantxa de Benito, Jesús Castro y Marina San José. El concurso de Antena 3, conducido por Roberto Leal, mantiene así su dinámica de renovar cada tres programas el panel de famosos que asiste a los concursantes en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’.

Los cuatro invitados se reparten entre el equipo azul y el naranja, con perfiles que combinan la interpretación televisiva, la comunicación y el cine. Su función consiste en acompañar a los aspirantes en las distintas pruebas del programa, entre ellas Una de cuatro, La Pista o Palabras Cruzadas, con el objetivo de sumar el mayor número de segundos posible antes de la ronda final.

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Entre los nuevos rostros conviven trayectorias muy distintas: desde la larga carrera teatral y televisiva de Nancho Novo, hasta la faceta de presentadora de Arantxa de Benito, pasando por el ascenso cinematográfico de Jesús Castro y la sólida formación escénica de Marina San José, hija de dos figuras históricas de la música española. Todos ellos deberán poner a prueba su agilidad mental durante los tres programas en los que acompañarán a los concursantes habituales del formato, David y Moisés.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Nancho Novo

Nancho Novo, nacido en La Coruña el 17 de septiembre de 1958 como Venancio Manuel Jesús Novo Cid-Fuentes, llega a Pasapalabra con una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión. Comenzó a estudiar Medicina en Santiago de Compostela antes de trasladarse a Madrid para formarse en la Escuela de Arte Dramático y Danza.

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Debutó en el cine en 1993 con La ardilla roja, de Julio Medem, y trabajó posteriormente con directores como Pedro Almodóvar en La flor de mi secreto. En 1996 fue nominado al Goya por su papel en La Celestina. En televisión ha participado en series como Amar es para siempre, El Ministerio del Tiempo, Fariña y La cocinera de Castamar, y desde 2024 interpreta a Damián de la Reina en Sueños de libertad, de Antena 3. Nancho Novo compagina la interpretación con la música, como guitarrista y compositor del grupo Los Castigados sin Postre, y con el monólogo teatral Defendiendo al cavernícola, que lleva más de una década en cartel.

Damián, hundido tras la jugada de Gabriel. (Atresmedia)

Arantxa de Benito en ‘Pasapalabra’

Le sigue en el panel de Pasapalabra Arantxa de Benito, nacida en Madrid el 6 de noviembre de 1969 como Aránzazu de Benito Hernández, que inició su carrera como modelo antes de dar el salto a la televisión en 1991, cuando Televisión Española la eligió para copresentar el programa musical juvenil Ponte las pilas. En los años siguientes condujo otros espacios como Los Primeros de la Primera y Zona Franca.

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Hija del periodista Rafael de Benito, fallecido en 2010, De Benito ganó notoriedad mediática a partir de 1999 por su matrimonio con el futbolista José María Gutiérrez, conocido como Guti, del que se divorció en 2009 tras diez años casados y con quien tiene dos hijos, Zayra y Aitor José. Retomó su carrera televisiva en 2005 en el magacín Cada día, de Antena 3, y desde 2011 ha colaborado como tertuliana en Espejo Público, junto a Susanna Griso.

Arantxa de Benito, en imagen de archivo (Europa Press)

Quién es Marina San José

También llega a Pasapalabra Marina San José, nacida en Madrid el 16 de septiembre de 1983, es hija de los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel. Aunque en un principio pensaba estudiar veterinaria, se formó como actriz en el Laboratorio William Layton y también cursó estudios de canto y danza.

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San José se dio a conocer en 2008 al interpretar a Ana Rivas en Amar en tiempos revueltos, personaje que protagonizó una de las primeras tramas de pareja homosexual en una serie diaria española y que le valió el premio Lesgai de televisión en 2010. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro, con montajes como Hermanas, El test y Escape Room, aunque también ha participado en series como La que se avecina y Gran Reserva, y concursó en la segunda edición de MasterChef Celebrity en 2017.

Marina San José en 'Amar en tiempos revueltos' (RTVE)

Jesús Castro en ‘Pasapalabra’

Jesús Castro, nacido en Vejer de la Frontera (Cádiz) el 19 de enero de 1993, cierra la lista de invitados de Pasapalabra. Saltó a la fama en 2014 al protagonizar la película El Niño, de Daniel Monzón, papel que le valió una nominación al Goya como mejor actor revelación. Antes de dedicarse a la interpretación, cursaba una formación profesional en Electrónica y trabajaba como relaciones públicas en una discoteca de Conil.

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Jesús Castro en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Tras su debut, Castro participó en series como Mar de plástico, El Príncipe, Secretos de Estado y Brigada Costa del Sol, además de intervenir en concursos como MasterChef Celebrity. En los últimos años trasladó parte de su carrera a México, donde formó una familia junto a la modelo Camila Canto, con quien tuvo mellizos, Mateo y Martina, en marzo de este año. El actor ha reconocido públicamente que la falta de ofertas en España lo llevó a buscar proyectos en Latinoamérica.