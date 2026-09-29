España

Sigue el misterio de la muerte del arquitecto Josep Juanpere, amigo de Isak Andic: “Me quería casar con él y él no quería casarse”

La pareja de Juanpere ha declarado ante el juez, quien ve indicios de una relación “ciertamente tensa” en los últimos días del arquitecto

El arquitecto Josep Juanpere, cofundador del estudio GCA Architects (GCA Architects)
El arquitecto Josep Juanpere, cofundador del estudio GCA Architects (GCA Architects)
Guardar

El juzgado que investiga la muerte del arquitecto Josep Juanpere sostiene que su relación con Belén L., su pareja e investigada por un posible homicidio, atravesaba un período de conflicto y era “ciertamente tensa”, antes de que el hombre fuera hallado inconsciente en su apartamento de Baqueira el 26 de diciembre de 2025. Según el auto judicial al que tuvo acceso El País, el instructor ha llegado a esa conclusión después de revisar las actuaciones policiales, el testimonio de personas cercanas y de tomar declaración a Belén L.

La investigada negó haber intervenido en el fallecimiento de Juanpere y afirmó que lo amaba. “Me quería casar con él y él no quería casarse”, manifestó ante el juez el pasado viernes 25 de septiembre al responder únicamente a las preguntas de sus abogados. Esas palabras de la acusada salieron de manera espontánea cuando le preguntaron sobre uno de los episodios que tendrá que esclarecer el juez: cuando el sobrino de Juanpere entró al piso después de no recibir respuesta a sus intentos de ponerse en contacto con los dos para conocer el estado de salud de su tío. La mujer quedó en libertad provisional el viernes tras abonar una fianza de 80.000 euros.

PUBLICIDAD

“Heridas compatibles con el empleo de fuerza externa”

Según el auto judicial, el juez también ha tenido en cuenta el informe forense, que describe “una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa” a lo largo del cuello de Juanpere. Esas marcas constituyen uno de los elementos que sustentan la investigación contra Belén L.

Vistas de Baqueira, pueblo en la zona de los Pirineos de Lleida donde Josep Juanpere tenía su segunda residencia (Ayuntamiento Naut Aran)
Vistas de Baqueira, pueblo en la zona de los Pirineos de Lleida donde Josep Juanpere tenía su segunda residencia (Ayuntamiento Naut Aran)

La defensa sostuvo una interpretación distinta: las lesiones podrían corresponder a “focos hemorrágicos en el bloque cervical y hemorragia aguda focal de la musculatura laterocervical derecha”. Según esa hipótesis, los signos físicos guardarían relación con un golpe en la cabeza que el arquitecto sufrió durante la cena de Nochebuena, que tuvo lugar dos días antes, y no con un eventual estrangulamiento.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el caso se circunscribe a los días transcurridos entre el 24 y el 26 de diciembre, cuando el arquitecto tuvo que ingresar en el hospital de Vielha, donde estuvo ingresado hasta la mañana siguiente. Durante estas horas estaba acompañado de su pareja y su sobrino, quien actualmente se encuentra en un coma inducido y no ha podido prestar declaración.

Al parecer, durante los postres, el arquitecto se mareó, cayó y se golpeó la cabeza contra un radiador. Tras la atención médica, los tres optaron por alojarse en un hotel de la capital de la Val d’Aran. También se dispuso que una enfermera permaneciera disponible ante la posibilidad de que el hombre, de 73 años, necesitara asistencia.

La decisión de alojarse en un hotel se debe, según interpreta el juez, al estado en el que se encontraba la vivienda tras el “patrón de vómitos e indisposición” de Juanpere. No obstante, Belén L. argumenta que la reserva se hizo para “poder estar más tranquilos y más seguros”.

Isak Andic y Josep Juanpere, amigos de Ignacio Figueras (@ignaciofigueras111)
Isak Andic y Josep Juanpere, amigos de Ignacio Figueras (@ignaciofigueras111)

¿Qué pasó cuando el sobrino llegó al apartamento en Baqueira?

Al día siguiente, 25 de diciembre, la pareja regresó al apartamento. Desde entonces, el expediente no precisa qué ocurrió en el interior hasta la tarde siguiente, cuando llega el sobrino del arquitecto y descubre el cuerpo sin vida de Juanpere. Según el auto, el sobrino consiguió hablar con Belén L. el día 25, cuando ella le comunicó que el arquitecto se encontraba mejor. Sin embargo, el 26 ya no obtuvo respuesta, pese a una última llamada realizada a las 19.28 horas.

A partir de esa hora, la mujer había silenciado su teléfono. Ante la falta de noticias, el sobrino acudió al domicilio, aunque no pudo ingresar con su llave porque había otra puesta desde dentro. Con la ayuda de otra persona, abrieron la puerta con el “método de la radiografía”.

Una vez dentro del domicilio, Belén L. habría intentado impedir el acceso a la habitación. El sobrino encontró allí a su tío “tumbado en el suelo, sin aparentes síntomas de vida”, según la resolución judicial. La persona que lo ayudó a entrar llamó a Emergencias. En su declaración ante los Mossos d’Esquadra, el sobrino relató que Belén L., seguidora de terapias alternativas, repetía: “Si estás aquí, estarás; si no, no estás”.

Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron a las 20.50 horas e intentaron reanimar a Juanpere durante media hora, tras una parada cardiorrespiratoria. Por el momento, la investigación sigue en curso. El mismo día de la detención de Belén L., los agentes registraron los domicilios de la mujer en Madrid y Málaga, además de intervenir sus dispositivos móviles en busca de pruebas que esclarezcan los hechos.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaSucesos EspañaSucesosCrimenTribunales EspañaTribunalesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película de Gonzalo Suárez que le dio a Hugh Grant uno de sus primeros papeles protagonistas, ganó seis premios Goya y estuvo 58 semanas en cartelera

Estrenada en 1988, ‘Remando al viento’ reunió a Grant, Elizabeth Hurley y Lizzy McInnerny en una ambiciosa producción rodada en inglés

La película de Gonzalo Suárez que le dio a Hugh Grant uno de sus primeros papeles protagonistas, ganó seis premios Goya y estuvo 58 semanas en cartelera

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Ejecutivo lleva este martes al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional pendiente desde julio y cuya tramitación se ha precipitado tras el desahucio de Maricarmen y las protestas posteriores

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores de Nancho Novo, Jesús Castro y Marina San José a la presentadora Arantxa de Benito

Los cuatro famosos permanecerán en ‘Pasapalabra’ desde este martes 29 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores de Nancho Novo, Jesús Castro y Marina San José a la presentadora Arantxa de Benito

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

La renovación automática de los alquileres se separó para facilitar la convalidación del resto de las medidas en el Congreso

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

Cinco plantas ideales para decorar tu baño: ayudan a controlar la humedad y aportan un toque natural a una de las zonas menos decoradas del hogar

Estas especies se adaptan a las condiciones de la estancia y permiten incorporar vegetación en distintos rincones de la casa

Cinco plantas ideales para decorar tu baño: ayudan a controlar la humedad y aportan un toque natural a una de las zonas menos decoradas del hogar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

Almeida exige a la Delegación del Gobierno en Madrid que disuelva la acampada en Sol: dice que hay un uso inadecuado de toldos y farolas

ECONOMÍA

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

DEPORTES

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Rakitic se moja sobre el Balón de Oro 2026 y se olvida del Real Madrid: “Ya no hay ni Messis ni Cristianos”

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin

Así se gestó la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin en 2022: de un medio acuerdo con Alpine a una llamada de Lawrence Stroll para convencerle