Sigue el misterio de la muerte del arquitecto Josep Juanpere, amigo de Isak Andic: “Me quería casar con él y él no quería casarse”

El arquitecto Josep Juanpere, cofundador del estudio GCA Architects (GCA Architects)

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El juzgado que investiga la muerte del arquitecto Josep Juanpere sostiene que su relación con Belén L., su pareja e investigada por un posible homicidio, atravesaba un período de conflicto y era “ciertamente tensa”, antes de que el hombre fuera hallado inconsciente en su apartamento de Baqueira el 26 de diciembre de 2025. Según el auto judicial al que tuvo acceso El País, el instructor ha llegado a esa conclusión después de revisar las actuaciones policiales, el testimonio de personas cercanas y de tomar declaración a Belén L.

La investigada negó haber intervenido en el fallecimiento de Juanpere y afirmó que lo amaba. “Me quería casar con él y él no quería casarse”, manifestó ante el juez el pasado viernes 25 de septiembre al responder únicamente a las preguntas de sus abogados. Esas palabras de la acusada salieron de manera espontánea cuando le preguntaron sobre uno de los episodios que tendrá que esclarecer el juez: cuando el sobrino de Juanpere entró al piso después de no recibir respuesta a sus intentos de ponerse en contacto con los dos para conocer el estado de salud de su tío. La mujer quedó en libertad provisional el viernes tras abonar una fianza de 80.000 euros.

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“Heridas compatibles con el empleo de fuerza externa”

Según el auto judicial, el juez también ha tenido en cuenta el informe forense, que describe “una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa” a lo largo del cuello de Juanpere. Esas marcas constituyen uno de los elementos que sustentan la investigación contra Belén L.

Vistas de Baqueira, pueblo en la zona de los Pirineos de Lleida donde Josep Juanpere tenía su segunda residencia (Ayuntamiento Naut Aran)

La defensa sostuvo una interpretación distinta: las lesiones podrían corresponder a “focos hemorrágicos en el bloque cervical y hemorragia aguda focal de la musculatura laterocervical derecha”. Según esa hipótesis, los signos físicos guardarían relación con un golpe en la cabeza que el arquitecto sufrió durante la cena de Nochebuena, que tuvo lugar dos días antes, y no con un eventual estrangulamiento.

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Cabe recordar que el caso se circunscribe a los días transcurridos entre el 24 y el 26 de diciembre, cuando el arquitecto tuvo que ingresar en el hospital de Vielha, donde estuvo ingresado hasta la mañana siguiente. Durante estas horas estaba acompañado de su pareja y su sobrino, quien actualmente se encuentra en un coma inducido y no ha podido prestar declaración.

Al parecer, durante los postres, el arquitecto se mareó, cayó y se golpeó la cabeza contra un radiador. Tras la atención médica, los tres optaron por alojarse en un hotel de la capital de la Val d’Aran. También se dispuso que una enfermera permaneciera disponible ante la posibilidad de que el hombre, de 73 años, necesitara asistencia.

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La decisión de alojarse en un hotel se debe, según interpreta el juez, al estado en el que se encontraba la vivienda tras el “patrón de vómitos e indisposición” de Juanpere. No obstante, Belén L. argumenta que la reserva se hizo para “poder estar más tranquilos y más seguros”.

Isak Andic y Josep Juanpere, amigos de Ignacio Figueras (@ignaciofigueras111)

¿Qué pasó cuando el sobrino llegó al apartamento en Baqueira?

Al día siguiente, 25 de diciembre, la pareja regresó al apartamento. Desde entonces, el expediente no precisa qué ocurrió en el interior hasta la tarde siguiente, cuando llega el sobrino del arquitecto y descubre el cuerpo sin vida de Juanpere. Según el auto, el sobrino consiguió hablar con Belén L. el día 25, cuando ella le comunicó que el arquitecto se encontraba mejor. Sin embargo, el 26 ya no obtuvo respuesta, pese a una última llamada realizada a las 19.28 horas.

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A partir de esa hora, la mujer había silenciado su teléfono. Ante la falta de noticias, el sobrino acudió al domicilio, aunque no pudo ingresar con su llave porque había otra puesta desde dentro. Con la ayuda de otra persona, abrieron la puerta con el “método de la radiografía”.

Una vez dentro del domicilio, Belén L. habría intentado impedir el acceso a la habitación. El sobrino encontró allí a su tío “tumbado en el suelo, sin aparentes síntomas de vida”, según la resolución judicial. La persona que lo ayudó a entrar llamó a Emergencias. En su declaración ante los Mossos d’Esquadra, el sobrino relató que Belén L., seguidora de terapias alternativas, repetía: “Si estás aquí, estarás; si no, no estás”.

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Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron a las 20.50 horas e intentaron reanimar a Juanpere durante media hora, tras una parada cardiorrespiratoria. Por el momento, la investigación sigue en curso. El mismo día de la detención de Belén L., los agentes registraron los domicilios de la mujer en Madrid y Málaga, además de intervenir sus dispositivos móviles en busca de pruebas que esclarezcan los hechos.