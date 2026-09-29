España

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

Anticorrupción rechaza que se trate de una investigación prospectiva y sostiene que los pagos de Focus Social Research encajan en la causa por tráfico de influencias

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra'. (César Vallejo/Europa Press)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra'. (César Vallejo/Europa Press)
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aseguró el pasado mes de junio que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir en favor de Grupo Gloria, un conglomerado peruano que tenía problemas con la justicia de Bolivia ante el Gobierno de este país.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción respalda que esa cantidad, que Zapatero recibió de Focus Social Research, una pequeña empresa de marketing sin relación con las gestiones realizadas por él, siga siendo investigada. Para el Ministerio Público, los pagos de Focus “ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando”, sino que apuntan a “otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias” que ya era objeto de la instrucción. “Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal”, añaden.

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Así lo sostiene Anticorrupción en un escrito fechado el 18 de septiembre y unido este martes a la causa del caso Plus Ultra que instruye el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae. En él, la fiscal María Elena Lorente Pablo se opone al recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente contra el auto del pasado 4 de septiembre, que había rechazado su pretensión de apartar de las actuaciones del informe de la UDEF que se conoció en junio.

Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

La defensa de Zapatero sostiene que ese informe policial es fruto de una “investigación prospectiva” y que los agentes se extralimitaron al analizar unas transferencias que “quedaban fuera del perímetro de la investigación”, algo que Anticorrupción rechaza. Según recuerda, los pagos procedentes de Focus Social Research ya aparecían en un informe anterior de la UDEF, fechado el 22 de abril, antes incluso de que Zapatero declarara como investigado el 18 de junio. Durante aquella comparecencia ya fue preguntado por su relación con la sociedad peruana. “El objeto del procedimiento no se circunscribe al relato de hechos de un auto que sostiene una medida de investigación”, recalca el Ministerio Público, que acusa a la defensa de intentar “encorsetar” la instrucción.

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Anticorrupción rechaza que exista una “investigación prospectiva”

Por ello, el ministerio considera que existe conexión entre las dos líneas atribuidas policialmente al expresidente. Por un lado, figura la presunta influencia ejercida para lograr la ayuda pública concedida a Plus Ultra; por otro, las gestiones realizadas ante las autoridades bolivianas en beneficio de Grupo Gloria. “En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado. En el caso de Plus Ultra, con la interposición de la pantalla Análisis Relevante SL —la empresa que perteneció al amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez— y en el segundo con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado”, afirma la fiscal.

La UDEF había señalado en junio que las tres transferencias, por un importe total de 200.000 euros, fueron abonadas entre 2024 y 2025 desde una cuenta peruana de Focus. Los investigadores relacionaron esos movimientos con las gestiones de Zapatero en Bolivia, donde mantuvo reuniones con el entonces presidente Luis Arce, miembros de su Gobierno y otras autoridades mientras Grupo Gloria afrontaba litigios a través de su filial cementera SOBOCE.

La Fiscalía también rechaza que la Policía accediera de manera irregular a información bancaria del expresidente. Defiende que la UDEF, como Policía Judicial de la causa, estaba facultada para recibir y analizar información de inteligencia financiera del SEPBLAC, especialmente al investigarse también un posible delito de blanqueo de capitales.

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