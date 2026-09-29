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Madrid Otra Mirada 2026 abre hoy inscripciones: una oportunidad para descubrir gratis 205 lugares patrimoniales de la ciudad

Desde palacios, museos e iglesias a jardines, cementerios y bibliotecas abrirán sus puertas del 12 al 18 de octubre

Casa Museo Lope de Vega, en Madrid (Web del Museo).
Casa Museo Lope de Vega es uno de los espacios que cada año se suma a Madrid Otra Mirada. (Web del Museo)
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El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este martes 29 de septiembre el plazo de inscripción para Madrid Otra Mirada (MOM) 2026, el programa cultural que este año alcanza su cifra más alta de participación de ubicaciones con 205 espacios patrimoniales y 249 actividades gratuitas. La XIV edición de la iniciativa se celebrará del 12 al 18 de octubre y, por primera vez, se extenderá durante una semana completa ante la creciente demanda registrada en ediciones anteriores.

El objetivo del área delegada de Turismo es el de acercar a los vecinos y visitantes de la ciudad edificios que habitualmente permanecen cerrados al público. Palacios, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales y hoteles forman parte de la programación de este año, según informó el Ayuntamiento a través del portal oficial Madrid Otra Mirada 2026 abre las puertas de 205 espacios emblemáticos de la ciudad con 249 actividades gratuitas.

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205 espacios y 22 novedades para descubrir el patrimonio de Madrid

El frontón Beti Jai simboliza el interés que hubo un día en Madrid por la pelota vasca. (Ayuntamiento de Madrid)
El frontón Beti Jai simboliza el interés que hubo un día en Madrid por la pelota vasca. (Ayuntamiento de Madrid)

Entre los enclaves confirmados figuran referencias patrimoniales como el Banco de España, la Casa de la Villa, la Casa de Campo, el Real Jardín Botánico, la Real Fábrica de Tapices, el Museo de Historia de Madrid, el Frontón Beti Jai, el Búnker de El Capricho y el Faro de Moncloa. A ellos se suman instituciones culturales, científicas y educativas, embajadas, fundaciones, teatros y universidades que permiten acercarse a distintas facetas de la historia y la arquitectura de la ciudad.

La edición de este año incorpora 22 espacios que participan por primera vez. Entre las novedades se encuentran organismos oficiales como el Consejo de Estado y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, además de instituciones museísticas como la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Leonardo da Vinci, el Museo de Escultura al Aire Libre, el Palacio de Gaviria y el Museo Forense de la Universidad Complutense.

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El Palacio de Gaviria expondrá de forma permanente esculturas de Salvador Dalí (Wikimedia Commons)
El Palacio de Gaviria es uno de los espacios que se estrena este año en Madrid Otra Mirada, entre otros. (Wikimedia Commons)

También debutan la Iglesia Anglicana de San Jorge, las bibliotecas públicas municipales Francisco Umbral y San Fermín, los espacios de arte urbano Factory of Dreams, Museo Banksy y 95 Gallery, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, el Estadio Riyadh Air Metropolitano y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El Palacio de Gaviria, uno de los recién incorporados, fue el escenario elegido por el Ayuntamiento para la presentación de esta edición.

La programación también amplía su alcance territorial. Ocho Juntas Municipales de Distrito participan este año: Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Retiro, Salamanca, Usera y Vicálvaro, lo que lleva las actividades más allá del centro histórico de la capital.

Cómo inscribirse en Madrid Otra Mirada 2026

Una imagen aérea del estadio Metropolitano de Madrid. (Kirby Lee-Imagn Images)
Una imagen aérea del estadio Metropolitano de Madrid. (Kirby Lee-Imagn Images)

Las reservas para las actividades que requieren plaza previa deben realizarse a través de la web mom.reservaspatrimonio.es. No es necesario registrarse con anterioridad, ya que el formulario de solicitud aparece en el sitio una vez abierto el plazo de inscripción.

Ante la elevada demanda que anticipa el Ayuntamiento, se habilitó una antesala de espera desde las 9:30 horas y, a partir de las 10:00, se activó una cola virtual que asigna un turno a cada persona conectada. Permanecer en esa cola no garantiza obtener plaza si la demanda supera el número de entradas disponibles, según precisó el consistorio.

El Museo del Prado muestra por primera vez la parte trasera de 'Las Meninas'.

Cada participante puede inscribirse una sola vez en cada actividad y en un máximo de 14 propuestas en total, con un tope de dos actividades por día. Las reservas son nominales y cada solicitud puede incluir como mínimo a una persona adulta y hasta un máximo de dos adultos y dos menores de 18 años, salvo en las actividades destinadas exclusivamente a público adulto. El plazo de reservas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre a las 12:00 horas, siempre que queden plazas disponibles.

Si una actividad se encuentra completa, existe la posibilidad de anotarse en su lista de espera, con un máximo de 14 listas por persona. En caso de liberarse un lugar, el Ayuntamiento envía una invitación por correo electrónico y otorga menos de 48 horas para aceptarla o rechazarla. Cada reserva confirmada genera un correo con el nombre de la actividad, la fecha, el horario y el punto de encuentro, además de un recordatorio 96 horas antes de su realización. Quienes no puedan asistir deben cancelar mediante el enlace incluido en esos correos, ya que las ausencias no notificadas con al menos 48 horas de antelación pueden derivar en penalizaciones para futuras inscripciones.

Actividades de Madrid Otra Mirada sin inscripción

Tumbas del cementerio británico en Madrid que estará disponible su visita sin previa inscripción. (British Cementeries Spain)
Tumbas del cementerio británico en Madrid que estará disponible su visita sin previa inscripción. (British Cementeries Spain)

Como cada año, hay entidades cuyas actividades no requieren de reserva previa. En esta edición hay un total de 25 actividades que se tienen que consultar en folletos o página web, que son:

  • Biblioteca Musical Victor Espinós: Concierto “André JahJah Trío Jazz in concert”
  • Biblioteca Pública Municipal Benito Pérez Galdós: Visita guiada “Galdós: un escritor, una biblioteca”,
  • Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías: Charla “Lejos de Luisiana: una aproximación a la presencia histórica de España en Estados Unidos”; Radioteatro “Trampantojos. A quien ve, las cosas son las que lo miran”; Sesión inaugural del ciclo de conferencias “Reflexapiens”; Swing y blues en la biblioteca; y Presentación del libro infantil “Ranuja la No bruja”.
  • Cementerio Británico: Visita guiada al Cementerio Británico de Madrid.
  • Centro Cultural Clara del Rey-Museo ABC: Taller “DibujaMadrid: Madrid a dos tiempos. Entender el pasado dibujando el presente”.
  • Casa do Brasil: Presentación del libro ““El árbol me trajo hasta aquí”
  • Faro de Moncloa: Visita libre al Faro de Moncloa.
  • Fundación María Cristina Masaveu: Visita guiada a la Fundación Cristina Masaveu.
  • Hemeroteca Municipal de Madrid: Visita guiada a la Hemeroteca Municipal.
  • Iglesia Anglicana de San Jorge: Visita guiada a la Iglesia de Saint George.
  • Iglesia de San Jerónimo el Real: Concierto de música religiosa.
  • Iglesia Evangélica Alemana: Visita guiada a la Iglesia Evangélica Alemana y Concierto instrumental.
  • Iglesia Ortodoxa Rusa: Visita guiada a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú.
  • Instituto Cultural Rumano: Jornada de Puertas Abiertas al Instituto Cultural Rumano.
  • Junta Municipal de Distrito de Salamanca: Concierto “España pintoresca: música y tradición” en el Centro Cultural Buenavista.
  • La Casa Encendida: Visita guiada a La Casa Encendida.
  • Real Basílica de San Francisco el Grande: Concierto de órgano
  • Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: Conferencia-concierto “Los compositores madrileños” y Jornada de Puertas Abiertas a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
  • 95 Art Gallery: Visita guiada a 95 Art Gallery.

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