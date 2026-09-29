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21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar

El centrocampista croata regresa este martes a España, donde jugó por primera vez hace 25 años en una pretemporada invernal con el Dinamo Zagreb

El capitán croata Luka Modric (AP Foto/Petr David Josek)
El capitán croata Luka Modric (AP Foto/Petr David Josek)
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Luka Modric regresa a España para enfrentarse a la selección española en el marco de la Nations League. Croacia y los de Luis de la Fuente busca sumar su segunda victoria en la competición para dejar visto para encaminar la eliminatoria. El duelo se presenta de altura, con la vigente campeona del mundo como anfitriona y la selección croata capitaneada por Modric. El mismo que hace 21 años viajó a España con el Dinamo Zagred, regresa ahora en los últimos años de su carrera, soñando con sumar un último título.

En enero de 2005,un Luka Modric de 19 años todavía era un nombre por descubrir fuera de Croacia. El centrocampista formaba parte de la expedición del Dinamo Zagreb que viajó hasta Alicante para preparar la segunda mitad de la temporada. El equipo se instaló en Lomas de Campoamor Golf & Resort, en Orihuela, con una misión tan sencilla de explicar como complicada de ejecutar: recuperar sensaciones y encontrar soluciones después de una primera parte de curso decepcionante. El Dinamo no atravesaba un buen momento. Su temporada terminaría con el equipo disputando el grupo de seis conjuntos que luchaban por evitar el descenso. En aquel invierno, por tanto, la concentración española servía también para hacer balance y tomar decisiones.

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Entre los jugadores desplazados había uno que vivía una situación particular. Modric había comenzado la temporada cedido en el NK Inter Zaprešić, pero el Dinamo decidió poner fin a esa cesión antes de tiempo. Su rendimiento había llamado la atención y el club de Zagreb quería comprobar de primera mano qué podía ofrecer aquel joven que ya había dejado buenas sensaciones anteriormente en el Zrinjski Mostar. El Inter Zaprešić acabaría segundo en la Liga, solo por detrás del Hajduk Split. Modric, sin embargo, regresó al Dinamo antes de completar allí la temporada. Su siguiente parada fue España.

Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
El capitán de Croacia, Luka Modric (AFP)

La costa alicantina se convirtió durante aquellos días en el escenario de preparación de varios equipos del Este de Europa. El Dinamo aprovechó la estancia para disputar diferentes amistosos. Se enfrentó al Steaua, al Shakhtar y al Zorya Luhansk, antes de cerrar su concentración con un partido frente al Levante. La cita quedó fijada para el 27 de enero y tuvo como escenario el Ciutat. En el banquillo del conjunto valenciano estaba Bernd Schuster. El Levante llegaba después de haber derrotado a la Real Sociedad, un triunfo que había servido para cortar una racha de nueve jornadas consecutivas sin ganar. El equipo ocupaba entonces la zona media de la clasificación y buscaba dejar atrás una dinámica que terminaría teniendo consecuencias.

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Luis Rubiales entre los rivales de Modric

El partido acabó con victoria del Levante por 2-1. Para Modric, sin embargo, el resultado era casi lo de menos. Aquella noche jugó como titular y lució el dorsal 16. Fue, sencillamente, su primer partido en España. El encuentro tuvo además varios nombres que, con el paso del tiempo, adquirieron un significado especial. Schuster aprovechó el amistoso para dar minutos a futbolistas menos habituales. Uno de ellos fue Luis Manuel Rubiales, que comenzó el partido y fue sustituido en el descanso por José Enrique. Rubiales solo disputaría cuatro encuentros con el Levante en aquella Liga, el último de ellos el 6 de febrero. En el ataque granota estaba Sergio García, que años después sería campeón de Europa con la selección española.

Para el Levante, aquella victoria ante el Dinamo no cambió el rumbo de la temporada. El equipo solo consiguió ganar dos de sus 18 partidos restantes y acabó descendiendo a Segunda División. Modric, mientras tanto, regresó a Croacia con el resto de la expedición. El 26 de febrero volvió la competición liguera. En los dos primeros encuentros, frente al NK Zagreb y al Medjimurje, no entró en la convocatoria. Su oportunidad llegó en la tercera jornada de la reanudación, ante el Kamen Ingrad. Esta vez sí fue titular y disputó los 90 minutos.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

Aquel partido cerró su primer viaje a España. Modric todavía tenía 19 años y estaba lejos de imaginar todo lo que acabaría sucediendo después. Pero ya había pisado el país en el que, con el tiempo, construiría una parte esencial de su carrera. La primera vez había sido en enero de 2005, en un amistoso de invierno y con el Dinamo Zagreb. Entonces España era solo el destino de una concentración. Para Modric, todavía no podía ser otra cosa.

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