El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

Tribuna de oradores del Senado durante un pleno en el Senado. (Jesús Hellín - Europa Press)

Guardar

El PP ha rechazado en el Senado el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia durante la visita de Estado de Emmanuel Macron, pese al aval unánime del Tribunal Constitucional, y ha impedido completar la ratificación parlamentaria de un acuerdo firmado en 2023 por Pedro Sánchez y el presidente francés.

El Senado ha rechazado el texto con 142 votos en contra, correspondientes a PP y Vox, una abstención de UPN y 106 votos a favor de PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El BNG ha optado por no participar en la votación celebrada este martes.

PUBLICIDAD

La decisión se ha producido mientras Macron y su esposa, Brigitte Macron, iniciaban su visita oficial a Madrid. La votación coincidió con el comienzo de la cena de gala ofrecida por Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real, situado a unos 500 metros de la Cámara Alta.

La disputa por la participación en reuniones de Gobierno

El acuerdo estaba pendiente del pronunciamiento definitivo del Senado desde hacía más de un año. El principal punto de disputa ha sido el artículo 2.4, que contemplaba que un integrante del Gobierno de uno de los dos países fuera invitado a reuniones del Ejecutivo del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación.

PUBLICIDAD

El Partido Popular recurrió ese precepto ante el Tribunal Constitucional al considerar que podía chocar con la Carta Magna. El tribunal ha descartado la inconstitucionalidad del texto después de que los ministros de Exteriores José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot acordasen una interpretación que limita esa participación a una reunión ministerial específica, al margen del Consejo de Ministros ordinario.

La Cámara Baja había dado luz verde al tratado en junio, tras ese intercambio de cartas entre los dos Gobiernos. En mayo de 2025, el Congreso había rechazado inicialmente la tramitación con los votos de PP y Vox y las abstenciones de Junts y Podemos, una situación que llevó al Constitucional a no emitir entonces una resolución porque el procedimiento había decaído.

PUBLICIDAD

La senadora del PP Pilar Rojo interviene durante un pleno en el Senado. (Fernando Sánchez - Europa Press)

El Senado volvió a plantear una consulta al Constitucional el 9 de julio, lo que paralizó de nuevo el trámite. El órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido resolvió la cuestión pocos días antes del Pleno y concluyó que la eventual presencia de un ministro francés en una reunión del Ejecutivo español no vulneraba la Constitución.

La senadora del PP Pilar Rojo ha defendido que el voto de su grupo no cuestiona la relación con Francia. “La amistad entre dos naciones no depende de un solo tratado ni de que aprobemos cualquier instrumento que se nos presente. Depende de colaboración, de respeto mutuo, de la confianza y de la defensa recíproca de los intereses comunes”, ha sostenido durante el debate.

PUBLICIDAD

Rojo ha mantenido que un acuerdo de estas características debe ofrecer “las máximas garantías jurídicas e institucionales”. También ha expresado la preocupación de su partido por el alcance de los compromisos asumidos y por la necesidad de un instrumento interpretativo posterior para precisar el significado del artículo cuestionado.

Desde el PSOE, la senadora Concha Andreu ha acusado al PP de actuar con “irresponsabilidad” y ha reprochado a los populares sus críticas previas al acuerdo. Andreu ha sostenido que el Tribunal Constitucional entendió “a la primera y por unanimidad” que la presencia de ministros del otro país quedaría limitada a una reunión celebrada al margen del Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

Las dudas del PP sobre los compromisos energéticos

El Tratado de Amistad y Cooperación fue suscrito por Pedro Sánchez y Macron en la cumbre bilateral celebrada en Barcelona en enero de 2023. Su objetivo era profundizar la cooperación entre España y Francia en varios ámbitos y establecer cumbres anuales entre ambos Gobiernos.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

La posición del PP tampoco ha variado tras la aclaración pactada por Exteriores. La senadora popular ha señalado que el acuerdo aborda las interconexiones energéticas entre ambos países sin que, a juicio de su grupo, se conozca si sus previsiones son suficientemente concretas y exigibles para las demandas españolas.