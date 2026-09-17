Marruecos firma un “acuerdo histórico” con Estados Unidos e Israel para celebrar los Acuerdos de Abraham con el que intercambia embajadas con Jerusalén

Gideon Sa'ar, Mike Waltz y Nasser Bourita se reúnen en el marco de la declaración entre Israel, Estados Unidos y Marruecos. (Representación EEUU en ONU)

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Hace seis años, Estados Unidos anunció que impulsaba los Acuerdos de Abraham en el que distintos países árabes reconocían el Estado de Israel. Uno de ellos fue Marruecos que, a cambio, consiguió el respaldo en su autonomía sobre el Sáhara Occidental. Este miércoles, para conmemorar aquella firma, estos tres países se reunieron y confirmaron varios avances en su alianza, entre los que se encuentra la elevación de relaciones entre Marruecos e Israel a nivel de embajada.

El encuentro estuvo protagonizado por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y el representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. Los tres se reunieron bajo el marco de la declaración tripartita del 22 de diciembre de 2020. Así, en medio de acusaciones sobre Marruecos de su supuesta participación en la entrada masiva en Ceuta por gran parte de la clase política española, el régimen de Mohamed VI recuerda su fortalecimiento internacional.

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El propio Waltz presentó la cita como una muestra de la continuidad de los Acuerdos de Abraham. “Los escépticos se equivocaron. Seis años después, han superado todas las pruebas y hoy en Nueva York lo demostramos otra vez”, sostuvo el diplomático estadounidense. Sa’ar señaló que el entendimiento busca llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa. “La amistad entre los pueblos marroquí y judío tiene raíces profundas en la historia y un rico legado”, afirmó el israelí. El documento fija una agenda que incluye seguridad, comercio, inversión o tecnología. También anunciaron que promoverán visitas de alto nivel durante los próximos meses.

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Elevación de las relaciones Marruecos - Israel

Marruecos e Israel han decidido ofrecerse mutuamente embajadas de pleno derecho e intercambiar embajadores, lo que es el principal avance político de la declaración. Los confirmaron que adoptarán las medidas necesarias para concretar el cambio de estatus y proceder al intercambio de embajadores, aunque el texto no precisó un calendario para la apertura formal de las sedes.

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Por otro lado, Marruecos e Israel trabajarán para restablecer los vuelos directos antes de fin de año, con conexiones operadas por aerolíneas de ambos países. También prevén cerrar antes de finales de 2026 un tratado de protección recíproca de inversiones y otro para evitar la doble imposición, buscando ampliar el comercio bilateral. Otros compromisos que incluyó la declaración es profundizar la cooperación en finanzas, innovación, desarrollo, seguridad alimentaria, energía, agua, agricultura y tecnología.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, fue convocada por segunda vez en Exteriores este miércoles para trasladarle que es "inadmisible" que se prolongue la "detención ilegal" del activista español de la flotilla a Gaza detenido por las autoridades israelíes. (Fuente: Congreso)

La agenda inmediata se concentrará en la vuelta de los vuelos, el proceso de apertura de embajadas y la negociación de los acuerdos económicos previstos para 2026. Israel quiso destacar la relación entre la monarquía marroquí y la comunidad judía de origen marroquí, presente en el país africano y en el exterior, en particular en Estados Unidos e Israel. Las partes presentaron esos vínculos históricos como uno de los fundamentos de la ampliación de las relaciones bilaterales.

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El texto ratificó el respaldo de Washington y Jerusalén a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ambos gobiernos apoyaron el plan de autonomía de Rabat, que describieron como una propuesta “seria, creíble y realista” para resolver la disputa territorial. Los firmantes sostuvieron que una solución permitiría impulsar la estabilidad y la integración económica en África. La ONU, que celebra el debate anual de la Asamblea General la próxima semana, ya se alineó con esta propuesta como base de negociaciones.

Mike Waltz afirmó que el entendimiento confirma la vigencia de los Acuerdos de Abraham frente a los desafíos regionales. Gideon Sa’ar, por su parte, sostuvo que el pacto contiene medidas concretas para profundizar los vínculos y aseguró que las autoridades de ambos países buscarán ponerlas en práctica. Así, esta triple alianza continúa consolidándose en el panorama internacional.

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