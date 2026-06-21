España

Las 11 cascadas cerca de Madrid para una escapada veraniega: la Chorrera de los Litueros, pozas de sierra y rutas con sombras

Con la ola de calor que llega a gran parte del Estado español este fin de semana, los habitantes de Madrid podrán refrescarse a esas kilómetros de la ciudad

Guardar
Google icon
Cascada del Hervidero, en Madrid.
La cascada del Hervidero, en Madrid, es una de las once propuestas para este fin de semana. / Imagen de archivo

Llega el verano y quién no quiere estar a remojo. Si es en un entorno natural idílico, todavía más. Once son las opciones que se encuentran a escasa distancia de Madrid y que podrían formar parte de una alternativa refrescante para este verano. Saltos de agua, pozas en la sierra o rutas con sombra completan las propuestas para superar el calor, más aún, con la llegada de la ola de altas temperaturas que llega este fin de semana.

Chorrera de los Litueros se proclama como una de las mejores alternativas al ser el salto de agua más alto de la región y formar parte de una red de rutas que combinan senderismo, pozas y paisajes de sierra, según recoge Madrid Secreto. Ubicada en Somosierra, alcanza 40 metros de altura y figura como la cascada más alta de la Comunidad de Madrid. De la fuerza de este salto nace el río Duratón y su entorno se sitúa en uno de los pueblos más fríos de la región.

PUBLICIDAD

La mayor concentración de estos enclaves se encuentra en la sierra de Guadarrama, al norte de la comunidad, aunque el recorrido se extiende también a zonas limítrofes. Estas rutas son claras propuestas de verano que permiten conocer bosques, áreas rurales y espacios de baño natural, aunque no siempre esté permitido meterse en el agua. Mientras que en Rascafría aparecen dos de las paradas más conocidas. Desde el Monasterio del Paular y cruzando el puente del Perdón se llega a la Cascada del Purgatorio, donde el arroyo del Aguilón cae en dos saltos de agua y el camino pasa antes por las Presillas, unas piscinas naturales que amplían el atractivo de la excursión.

Qué cascadas cerca de Madrid se pueden visitar: la Chorrera de San Mamés o la cascada del Cancho Litero

También en Rascafría se encuentran el embalse del Pradillo y su cascada, que pueden enlazarse con la del Purgatorio en una ruta circular. Según publica el blog, se considera que sus aguas son las más cristalinas de la zona y el paseo, de 11 km, discurre con abundantes sombras entre robles y pinos. Ese mismo entorno incluye, además, el Monumento al Guarda Forestal en el Mirador de los Robledos, la Casa de la Horca con su laguna y el puente de la Angostura. El embalse se utilizó en origen como suministro para la antigua fábrica de luz.

PUBLICIDAD

La Chorrera de San Mamés se forma cuando el arroyo del Chorro, afluente del Lozoya, cae desde una pared rocosa de 30 metros. Lo más curiosos es que se ve desde la carretera y que para llegar basta con seguir el sendero que parte de la ermita de San Mamés.

Por su parte, en Navalafuente está la cascada del Cancho Litero, descrita como un rincón poco conocido en plena naturaleza. El texto destaca la intimidad del lugar y la poza en la que desemboca el agua. Cercedilla suma la Ducha de los Alemanes, a la que se llega por la calzada romana. Se trata de un salto doble de dos metros que debe su nombre a montañeros de origen alemán que se aseaban allí a comienzos del siglo pasado.

El Bosque Finlandés, en Rascafría (Sierra de Guadarrama).
El Bosque Finlandés, en Rascafría. / Imagen de archivo - Sierra de Guadarrama

De Cercedilla a la frontera con Segovia: pozas, acueductos y baño prohibido

Otra de las opciones próximas a la capital es la cascada del Hervidero, a algo más de 40 kilómetros de Madrid. La ruta arranca en San Agustín de Guadalix, puede hacerse a pie o en bicicleta y, aunque es larga, apenas presenta desniveles; además, se puede acceder en coche casi hasta los saltos de agua. Ese paraje incluye veredas y acueductos como el de la Retuerta, el de Valcaliente y La Sima. Según Madrid Secreto, también fue uno de los escenarios de la mítica serie Águila Roja.

La cascada del Hornillo, entre Robledondo y Santa María de la Alameda, ofrece un salto de agua de 10 metros y una ruta circular con poco desnivel. El recorrido pasa entre robles, pinos, álamos y jarales, y al regreso permite ver el embalse de la Aceña y, si el tiempo acompaña, el Monasterio de El Escorial y la Sierra de Gredos.

Una de las cascadas más bonitas de España: se llega atravesando un pueblo abandonado.

La Chorrera de Mojonavalle, en el Puerto de Canencia, alcanza 30 metros y da origen al arroyo del Sestil del Maíllo. Este puerto alberga el único bosque de abedules de la región y que el camino permite ver Collado Hermoso y Canchos de los Abastos. En la frontera entre Madrid y Segovia, la Boca del Asno recorre las vegas del río Eresma entre los montes de Valsaín. El lugar forma piscinas naturales, pero el baño está prohibido desde 2019; en el trayecto aparecen además las Pesquerías Reales, unos saltos artificiales que el rey Carlos III mandó construir para favorecer la cría y pesca de truchas.

Temas Relacionados

MadridPueblos de EspañaCascadasCascadas EspañaRutasRutas EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 21 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 21 de junio

Las pausas de hidratación en el Mundial con las que la FIFA afirma que quiere blindar la salud de los futbolistas: ¿qué dice la ciencia?

La deshidratación se ha vinculado con una disminución significativa en la capacidad física, como una reducción en la distancia cubierta y en la intensidad de los sprints

Las pausas de hidratación en el Mundial con las que la FIFA afirma que quiere blindar la salud de los futbolistas: ¿qué dice la ciencia?

Un barman nos da su receta del cóctel perfecto para ver el Mundial: “Es una mezcla de frutas tropicales como mango, maracuyá y piña y un toque de ron”

Enzo Ruiz, barman y fundador de la coctelería Stillroom (Madrid), nos revela cuál sería su elección para disfrutar durante un partido de este Mundial 2026

Un barman nos da su receta del cóctel perfecto para ver el Mundial: “Es una mezcla de frutas tropicales como mango, maracuyá y piña y un toque de ron”

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

La defensa del empresario, imputado en el caso de la ‘fontanera’ socialista, sostiene que las grabaciones de Villarejo se aportaron ante órganos judiciales y fueron utilizadas por la Fiscalía, y que admitir al excomisario abriría una vía para introducir debates ajenos a la causa

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

El Informe Anual 2025 del Banco de España revela que, cinco años después de su creación, la compañía española promedio llega a 12,2 empleados, mientras que la media en el resto de Europa alcanza los 20,1 trabajadores

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

ECONOMÍA

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

DEPORTES

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine

El muro de Eloy Room da a Curazao su primer punto en el Mundial 2026 y obliga a Ecuador a ganar a Alemania: el resumen y las mejores paradas, en vídeo