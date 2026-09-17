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Sandra Barneda se rompe al consolar a Nacho de Borbón, primo del rey Felipe, en ‘La Isla de las Tentaciones’: “Tienes que ser fuerte, pase lo que pase”

La presentadora no pudo contener la emoción al ver al participante completamente hundido tras las imágenes de Náyades con uno de los solteros

Sandra Barneda frena en su intento de huida de la hoguera a un Nacho completamente roto por Náyades y Andrea. (Mediaset España)
Sandra Barneda frena en su intento de huida de la hoguera a un Nacho completamente roto por Náyades y Andrea. (Mediaset España)
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La primera hoguera de La Isla de las Tentaciones ha dejado uno de los momentos más tensos de la edición. Los participantes apenas han tenido tiempo para asimilar la separación de sus parejas y ya han tenido que enfrentarse a unas imágenes capaces de poner a prueba hasta las relaciones que parecían más sólidas. Uno de los grandes afectados ha sido Nacho de Borbón, primo del rey Felipe, que no ha podido ocultar su decepción al ver el acercamiento de Náyades a uno de los solteros.

La situación ha terminado desbordando al participante, que se ha mostrado incapaz de entender el comportamiento de su pareja. Náyades parece sentirse cada vez más cómoda junto a Andrea y los acercamientos entre ambos, incluido un momento en el jacuzzi, han provocado una reacción inmediata en Nacho. “No me merezco esto”, ha repetido durante una hoguera en la que las emociones han estado a flor de piel.

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Ante su evidente sufrimiento, Sandra Barneda ha querido acercarse a él. La presentadora, visiblemente emocionada, le ha dado un abrazo mientras intentaba que recuperase la calma. “Tienes que ser fuerte, pase lo que pase”, le ha pedido, tratando de hacerle entender que la experiencia no ha hecho más que comenzar.

Sandra Barneda evita que Nacho se marche de la hoguera

Durante unos instantes, Nacho ha conseguido contenerse desde su asiento. Sin embargo, las imágenes y sus propios pensamientos han terminado pudiendo más que él. El participante ha dejado claro que no considera que lo que está viendo sea amor y ha comenzado a plantearse que necesita hablar cuanto antes con Náyades.

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“Eso no es amor”, ha asegurado, antes de levantarse de su silla y dirigirse con determinación hacia la otra villa. Su intención era evidente: ir en busca de su pareja y pedirle explicaciones cara a cara.

Andrea y Náyades, en 'La isla de las tentaciones'. (Mediaset España)
Andrea y Náyades, en 'La isla de las tentaciones'. (Mediaset España)

Pero no contaba con que Sandra Barneda iba a frenarle en seco. La presentadora se ha colocado a su lado y, tratando de rebajar la tensión del momento, le ha pedido que no actuara en caliente. “Lo siento mucho, de verdad. Nacho, no lo hagas, esto acaba de empezar”, le ha dicho.

El abrazo de la presentadora ha vuelto a convertirse entonces en la imagen más emotiva de la hoguera. Sandra ha pedido a los compañeros de Nacho que le ayudaran a tranquilizarse y se lo llevaran con ellos para evitar que la situación fuese todavía a más.

El joven ha reconocido que no solo le han dolido los gestos de Náyades con Andrea. También le han afectado especialmente las conversaciones que ha podido escuchar entre ambos. “No la reconozco”, ha confesado, convencido de que alguien enamorado no debería comportarse de esa manera.

Mientras Nacho intenta asimilar lo ocurrido, Náyades está viviendo su propia montaña rusa emocional. La joven ha reconocido que nunca había experimentado algo parecido y que, antes de entrar en el programa, no tenía dudas sobre su relación. Una contradicción que puede convertirse en uno de los grandes puntos de tensión de su paso por el reality.

Nacho de Borbón
El próximo participante de 'La isla de las tentaciones'. (Telecinco/Mediaset)

Kico también pierde los nervios en la primera elección de citas

La hoguera de Nacho no ha sido, sin embargo, el único momento de tensión de la noche. Los nervios ya habían quedado demostrados durante la primera elección de citas, cuando Kico no pudo ocultar su enfado al descubrir que su pareja había escogido a Fran.

El detalle no era menor para él. Kico ya había percibido que su novia encontraba atractivo al soltero antes incluso de comenzar la aventura en el programa, por lo que su elección ha sido especialmente difícil de encajar.

Su reacción no se ha hecho esperar. Visiblemente molesto, ha dado una patada a su taburete y ha corrido hacia la playa para intentar calmarse. Antes de alejarse, además, ha advertido a su pareja de que estaba “jugando con fuego” y ha dejado claro que él también podría tomar sus propias decisiones.

Con las primeras imágenes ya sobre la mesa, las parejas afrontan ahora los siguientes días con muchas más dudas que certezas. La experiencia no ha hecho más que empezar y, como ha intentado recordar Sandra Barneda a Nacho, todavía queda mucho por vivir.

Náyades y Gema, en 'La isla de las tentaciones'. (Mediaset España)
Náyades y Gema, en 'La isla de las tentaciones'. (Mediaset España)

La gran incógnita es si estos primeros acercamientos serán únicamente un sobresalto dentro de sus relaciones o el principio de una ruptura definitiva. Por ahora, la tentación ya ha comenzado a hacer mella y las próximas hogueras prometen emociones todavía más fuertes.

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