La Sagrada Familia hará un sorteo con 20.000 entradas para visitar gratis el templo a partir del día 24 de septiembre: cómo conseguir una y cuáles son los plazos

La Sagrada Familia desde una vista aérea (Canva)

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La Sagrada Familia está organizando una Jornada de Puertas Abiertas para los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre. Para ello hará un sorteo de 20.000 entradas gratuitas que darán acceso al templo con motivo de La Mercè, la fiesta mayor de Barcelona. Las personas interesadas pueden inscribirse desde el 14 de septiembre a las 10:00 hasta el 20 de septiembre a las 21:00 horas a través de un formulario disponible en la web oficial del templo.

La inscripción para optar a las entradas no garantiza el acceso. Los ganadores del sorteo se anunciarán el mismo 20 de septiembre a través de un mensaje al correo electrónico, según subrayan desde la organización. En el mensaje se especificarán todos los detalles necesarios para descargar las entradas y preparar la visita.

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La iniciativa permitirá conocer el estado actual de las obras y recorrer varios de los espacios principales del edificio diseñado por Antoni Gaudí. Para evitar que se colapsen los espacios, se organizarán las entradas entre las cuatro fechas y a lo largo del horario de apertura (entre las 16:00 y las 20:00). No obstante, la excepción será el sábado 26, cuando el horario se adelantará: el acceso estará habilitado de 15:00 a 18:00.

¿Qué pasa si no puedo asistir el día asignado?

Las entradas no serán nominales, por lo que los ganadores podrán entregarlas a familiares o amigos si finalmente no pueden asistir. La venta de los pases está prohibida. Además, todas las personas a partir de los tres años deberán contar con una entrada para ingresar al recinto.

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People gather outside the Basilica of the Sagrada Familia during Pope Leo XIV's apostolic journey, in Barcelona, Spain, June 10, 2026. REUTERS/Michele Spatari

Los organizadores de la visita a la Basílica de la Sagrada Familia han subrayado que no se admitirán cambios de fecha ni de franja horaria una vez que los pases hayan sido asignados. Por ese motivo, quienes participen en el sorteo deberán elegir con atención las opciones disponibles en el formulario.

La visita incluirá las fachadas, el museo y las Escuelas

El itinerario permitirá recorrer la fachada del Nacimiento, el interior de la basílica, el Camino de la Liturgia, el museo, la fachada de la Pasión y las Escuelas. Durante el recorrido, los asistentes podrán acceder también a la exposición ‘La fuerza de un sueño compartido’, incorporada al programa del Año Gaudí. La muestra propone un recorrido fotográfico por episodios relevantes de la construcción del templo. El contenido se centra en las personas y los equipos que sostuvieron el proyecto a lo largo del tiempo, además de los desafíos que atravesó la obra y las etapas pendientes hacia su finalización.

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Las jornadas de este año incorporarán una novedad en el patio de materiales. Allí se exhibirán tres esculturas que formarán parte del exterior de la capilla de la Asunción: las figuras de san José Oriol, san Roque y uno de los cuatro ángeles destinados a coronar la cúpula y sostener el manto azul de la Virgen María. Las torres no estarán abiertas al público durante estas jornadas y tampoco se ofrecerá el servicio habitual de visita guiada. En su lugar, las entradas incluirán una audioguía descargable a través de la aplicación oficial del templo.

Jornada de Puertas Abiertas en la Sagrada Familia (Sagrada Familia)

La audioguía se activará en la aplicación oficial de la basílica

La audioguía estará disponible únicamente para quienes dispongan de una entrada válida para las Jornadas de Puertas Abiertas de 2026. Para activarla, los visitantes deberán pulsar el enlace incluido en sus entradas y descargar la aplicación oficial de la Sagrada Familia. Una vez instalada la aplicación, la vinculación con la reserva se realizará de forma automática. Quienes ya tengan el programa en su teléfono también recibirán la vinculación sin necesidad de realizar pasos adicionales.

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Si surgiera una incidencia, la aplicación cuenta con el apartado ‘¿Ya tienes tus entradas?’. Allí será necesario introducir la fecha de visita, el localizador de la reserva y la dirección de correo electrónico utilizada al participar en el sorteo. La organización recomienda descargar la aplicación antes del día asignado, llevar el teléfono con batería suficiente y acudir con auriculares propios. La herramienta también incluirá información práctica sobre la visita y permitirá almacenar los pases en el dispositivo.

El ingreso al recinto será por la calle de la Marina. Las personas con movilidad reducida o quienes acudan con cochecitos deberán utilizar el acceso B, una indicación que figurará en la entrada obtenida tras el sorteo. La Sagrada Familia enviará, además, un correo electrónico con información práctica 24 horas antes de cada visita. Ese mensaje incluirá las instrucciones finales para facilitar el acceso de los asistentes en las franjas previstas entre el 24 y el 27 de septiembre.

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