Christian Ruiz, cocinero: “Para preparar la auténtica cebolla caramelizada solo necesitas tres ingredientes”

La cebolla caramelizada sin azúcar sólo necesita paciencia y esta técnica un experto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cebolla, aceite de oliva y agua. No hay ningún ingrediente más en la lista del chef Cristian Ruiz para preparar cebolla caramelizada. La receta descarta de forma explícita el uso de azúcar, un componente que muchas personas añaden por error a la preparación o por no esperar mucho tiempo delante del fuego.

Ruiz, cocinero privado que comparte contenido gastronómico en Instagram, YouTube y en la aplicación Gronda, detalló el procedimiento completo en el clip. El primer paso consiste en cortar la cebolla en trozos pequeños, ya sea a brunoise o a juliana, según explicó el chef en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @cristianruiz_cooks.

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La cebolla caramelizada sin azúcar se obtiene con un fuego medio, depende de la vitrocerámica, y un desglasado al final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de cocción se extiende durante un tiempo prolongado y requiere atención constante para evitar que la cebolla se queme. El chef reveló parte del método en el video, aunque la clave para lograr el color y la textura definitivos es practicar, practicar y practicar hasta obtener el resultado final.

El paso a paso de la receta de cebolla sin azúcar

Cristian Ruiz recomendó preparar una cantidad generosa de cebolla, de al menos un kilo y medio, debido a que el volumen se reduce de forma considerable durante la cocción. “Yo cuando me lío me gusta hacer una buena cantidad”, explicó el chef, que después congela el resultado en porciones para usarlas en distintas recetas.

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Un paso muy importante es desglasar la cebolla para que los azúcares liberados tostados se disuelvan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sofrito se realiza a fuego medio con un chorro abundante de aceite de oliva. En esta etapa, según Ruiz, “el truco es la paciencia” y remover la mezcla de forma periódica para que la cocción sea uniforme. La cebolla comienza a pocharse y a tomar color de manera progresiva a medida que pasan los minutos.

Cuando la cebolla empieza a pegarse en el fondo de la sartén, llega el momento de desglasar con agua. Ruiz indicó que hay que añadir un chorro y raspar bien la base del recipiente con una rasera, un gesto con el que los azúcares tostados que se forman en el fondo se disuelven y se distribuyen por toda la preparación.

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Ese paso, el de sofreír hasta que se pegue y desglasar con agua, se repite varias veces de forma sucesiva. Según el chef, la repetición continúa hasta que la cebolla alcanza un color caramelo oscuro y desprende un aroma intenso que se extiende por toda la cocina.

Una vez lista, la preparación debe dejarse enfriar antes de envasarla. Ruiz optó por congelarla en porciones individuales, un método que le permite tener la cebolla caramelizada disponible para distintas recetas sin necesidad de repetir el proceso cada vez que la necesita.

La cebolla caramelizada se usa en muchos platos como acompañante, un ingrediente que da sabor dulce y aporta textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica descrita por el cocinero prescinde por completo del azúcar añadido, un ingrediente habitual en muchas versiones populares de esta preparación. Según su explicación, el dulzor característico de la cebolla caramelizada surge de sus propios azúcares naturales, liberados durante la cocción prolongada a fuego medio, y no de un aporte externo.

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El video, difundido en su cuenta de TikTok, se suma al conjunto de recetas que Cristian Ruiz comparte de forma habitual en sus perfiles de redes sociales, donde combina explicaciones técnicas con recomendaciones prácticas para la cocina doméstica.