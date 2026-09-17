Riadas, inundaciones y carreteras cortadas: las imágenes de las consecuencias de las lluvias y tormentas que han caído en Cataluña y la Comunidad Valenciana

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia el miércoles. (EFE/ Ana Escobar)

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Las intensas lluvias de la pasada noche y la madrugada han provocado riadas e inundaciones en buena parte de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En las provincias de Valencia y Barcelona, las que se han llevado la peor parte, el temporal ha obligado a establecer un amplio dispositivo de emergencias para hacer frente a las incidencias. Los servicios de 112 de ambas comunidades autónomas han recibido centenares de llamadas alertando de inundaciones de calles y casas.

La situación obligó a Protección Civil a enviar un mensaje ES-Alert a los ciudadanos de la provincia de Valencia, instando a evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de crecimiento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en viviendas.

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Una víctima mortal en Barcelona

La peor parte del temporal en Cataluña se lo han llevado las comarcas barcelonesas, donde las las lluvias han dejado una víctima mortal y una desaparecida en Olivella (Barcelona). Hasta las 07:00 horas de este jueves, los Bomberos de la Generalitat han atendido 270 avisos relacionados con la lluvia, en su mayoría en las regiones metropolitanas sur (108) y norte (105), aunque también en Girona (36), la zona central de Cataluña (9) y Tarragona (2).

Los servicios de emergencia han localizado el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo (en la imagen), que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf. (EFE/ Quique García)

Las precipitaciones más intensas se registraron en Sant Pere de Ribes, con esos 57,4 litros por metro cuadrado en media hora, y en Canyelles (Barcelona), donde se contabilizaron 85,6 litros por metro cuadrado en tres horas. Las tormentas, que afectaron especialmente las comarcas del Garraf, Alt y Baix Penedès, Baix Llobregat y Vallès Occidental, dejaron también 46,1 litros por metro cuadrado en Vacarisses en 30 minutos y 20,6 en Vilafranca del Penedès.El Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, ha informado de que el episodio de lluvias intensas se da ya por finalizado. Ahora se ha desplazado hacia el sureste.

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Imagen de un coche arrastrado por el agua captado por el dispositivo de los bomberos en Olivella, Barcelona, durante la noche del miércoles. (@Bombers/X)

Calles convertidas en ríos, carreteras inundadas y jugadores bajo la lluvia en Valencia

La provincia de Valencia comienza a recuperar la normalidad. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que desde el miércoles a las 14.00 horas ha gestionado un total de 1.080 incidentes relacionados, de los cuales 606 han sido en Valencia capital.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió un Es-Alert para informar del riesgo de inundación en la provincia de Valencia. (EFE/Kai Försterling)

Los jugadores del Athletic Club calientan antes del partido de la sexta jornada de LaLiga que Levante UD y Athletic Club de Bilbao bajo la lluvia en el estadio Ciutat de Valencia, el miércoles por la noche. (EFE/Ana Escobar)

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia el miércoles. (EFE/ Ana Escobar)

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia el miércoles. (EFE/ Ana Escobar)

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia el miércoles. (EFE/ Ana Escobar)

Paso inferior inundado en Aldaia, Valencia, este jueves. (EFE/Ana Escobar)