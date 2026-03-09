Todo lo que debes saber sobre JESTA: requisitos, plazos y coste de la nueva autorización para viajar a Japón desde 2028

Tokio, japón (Shutterstock).

Viajar a Japón siempre ha sido el sueño de muchos españoles: templos ancestrales, ciudades futuristas, paisajes de cerezos en flor y una cultura que fascina por su mezcla de tradición y modernidad. Sin embargo, quienes deseen descubrir el país del sol naciente deberán prepararse para una importante novedad: la llegada de JESTA, la nueva autorización electrónica que será obligatoria para los visitantes de numerosos países, incluidos los ciudadanos españoles.

Este nuevo requisito supondrá un cambio sustancial en los trámites previos al viaje, ya que, a partir de 2028, ningún viajero podrá embarcar hacia Japón sin haber solicitado y obtenido previamente la autorización JESTA. La medida, según el Gobierno nipón, busca reforzar los controles fronterizos y evitar la entrada de personas consideradas “indeseables”, pero también supondrá un coste extra y un procedimiento digital imprescindible antes de hacer la maleta.

¿Qué es JESTA y a quién afecta?

La Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA) es una autorización electrónica que deberán solicitar todos los viajeros de los 74 países que actualmente no necesitan visado para estancias inferiores a 90 días en Japón. Hasta ahora, los españoles solo necesitaban el pasaporte en vigor y un billete de vuelta, pero con la implantación de JESTA, será imprescindible tramitar este permiso online antes del viaje.

Los viajeros que no cuenten con la autorización aprobada no podrán embarcar, ya que las aerolíneas estarán obligadas a verificar la posesión del JESTA antes de permitir el acceso al avión, según recoge el diario económico japonés Nikkei.

¿Cuánto costará el JESTA?

Uno de los datos más relevantes para el viajero es el coste de la nueva autorización. Aunque las autoridades japonesas aún no han confirmado la cifra definitiva, se estima que la tasa de solicitud del JESTA oscilará entre 1.500 y 3.000 yenes (aproximadamente entre 8 y 16 euros). Este importe tendrá que abonarse online durante la tramitación de la autorización y será imprescindible para formalizar la petición.

Así, el viaje a Japón será, en adelante, un poco más caro, aunque la tasa sigue siendo inferior a los costes de visados tradicionales en otros países. No obstante, los viajeros deberán tener en cuenta este gasto adicional a la hora de presupuestar su escapada al país asiático.

Tokio, en Japón (Adobe Stock).

Calendario de implantación: adelanto en la entrada en vigor

Originalmente previsto para 2030, el sistema JESTA entrará en vigor de forma anticipada durante el año fiscal 2028 en Japón, es decir, entre abril de 2028 y mayo de 2029. El anuncio, realizado por la primera ministra Sanae Takaichi, responde a la voluntad de reforzar la seguridad nacional y anticiparse a fenómenos migratorios y turísticos. Esto significa que, a partir de esa fecha, todos los españoles y ciudadanos de países exentos de visado deberán planificar su viaje con antelación para completar el proceso digital y evitar contratiempos en el aeropuerto.

Periodo de validez y renovación

El Gobierno japonés aún no ha anunciado el periodo exacto de validez del JESTA, pero se prevé que la autorización tenga varios años de vigencia, facilitando así los viajes recurrentes o de larga duración. La autorización estará vinculada al pasaporte del viajero, por lo que, si el documento caduca antes de que expire el JESTA, será necesario solicitar una nueva autorización.

Esta medida busca agilizar los trámites para quienes visiten Japón en más de una ocasión durante el periodo de validez, siempre que mantengan el mismo pasaporte.

Solicitud online: requisitos y procedimiento

El proceso para obtener el JESTA será completamente online. Los solicitantes deberán rellenar un formulario digital con datos personales, motivo del viaje, detalles del alojamiento y el itinerario planeado. La plataforma estará diseñada para verificar la información y emitir la autorización en un plazo breve, aunque las autoridades recomiendan solicitarla con antelación suficiente para evitar imprevistos.

Se espera que el sistema, inspirado en modelos como el ESTA estadounidense o el ETIAS europeo, minimice el riesgo de fraudes y permita a las autoridades japonesas llevar un control exhaustivo de quienes ingresan en el país.

La isla fantasma de Japón con forma de barco que fue la ciudad con más densidad de población del mundo.

Consejos para viajeros españoles

A la espera de la implantación definitiva de JESTA, los viajeros españoles deben tener presente la importancia de estar informados sobre los requisitos de entrada actualizados. Consultar la página oficial del consulado japonés y de las aerolíneas será fundamental para evitar sorpresas.

El nuevo sistema supondrá una mayor seguridad para el país anfitrión, pero también exigirá una planificación más cuidadosa a la hora de preparar el viaje. Con el JESTA, Japón se suma a la tendencia global de reforzar los controles a través de autorizaciones electrónicas previas, combinando tecnología, seguridad y gestión eficiente de los flujos turísticos.