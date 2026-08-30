Las playas murcianas en las que Ion Aramendi veranea sin falta cada año: de la calma y la calidez del Mar Menor al salvaje oleaje del Mediterráneo

Ion Aramendi en La Manga del Mar Menor, en montaje de Infobae. (Europa Press)

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Ion Aramendi vuelve cada verano a La Manga y Cabo de Palos, dos enclaves de la Región de Murcia que el presentador considera su refugio familiar y donde encuentra playas diversas, gastronomía, ocio y un ambiente que ha definido públicamente como “mágico”. La vinculación de la familia con esa zona no es reciente: María Amores, periodista y mujer del comunicador, lleva veraneando allí de forma ininterrumpida desde hace 48 años, y ambos han convertido ese destino en el punto de encuentro estival de sus tres hijos.

Según El Diario de La Manga, el presentador de El verano se mueve ha identificado a Cabo de Palos como su lugar favorito del entorno por reunir “un puerto maravilloso, un paseo extraordinario, una oferta cultural y gastronómica increíble”. A esa elección suma La Manga del Mar Menor, donde pasa la mayor parte de sus veranos. La zona combina kilómetros de costa abiertos al Mar Menor y al Mediterráneo, con calas y arenales que lucen cada temporada varias banderas azules.

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Durante el invierno, La Manga mantiene una población fija de unos 5.000 habitantes, una cifra que cambia por completo en los meses de verano. La preferencia del presentador se reparte entre dos nombres concretos: La Manga del Mar Menor como base habitual de sus vacaciones y Cabo de Palos como enclave predilecto dentro de ese entorno. El propio periodista vasco ha destacado de esta última localidad sus calas, que permiten recorrer la costa a pie, y su ambiente.

Panorámica de la playa de Cabo de Palos. (Europa Press)

Los veranos de Ion Aramendi

El medio local recogió también otra valoración del presentador sobre el trato que encuentra allí: “Me encanta el cariño y la cercanía de la gente, ver cómo los niños se lo pasan increíblemente bien… Es un plan totalmente familiar que disfruto muchísimo”. Esa dimensión doméstica explica que el matrimonio haya consolidado la tradición y la haya trasladado a sus hijos.

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Las imágenes compartidas en redes sociales muestran además una residencia pensada para el descanso, con un amplio espacio exterior y una piscina que concentra buena parte de la vida familiar. La vivienda mantiene una estética mediterránea, con paredes blancas, suelos rústicos y una zona exterior con rincón de descanso rodeado de vegetación. Cuando está allí, su parada obligatoria es el Fanático Beach: “Es un lugar de encuentro, de alegría y de marineras, la tapa murciana por excelencia, por supuesto”.

La Manga, en Murcia. (Adobe Stock)

En la segunda mitad de sus vacaciones, Cabo de Palos concentra buena parte de los planes de la familia. Allí se encuentra su faro, construido en 1865 y declarado Bien de Interés Cultural, una de las imágenes más reconocibles de este tramo del litoral murciano. Ion Aramendi valora especialmente la oferta hostelera y gastronómica de la zona, que ha definido como “muy variada y rica”, además de “maravillosa”. Entre los platos que siempre repite están el arroz al caldero, preparado con ñoras, ajo y pescado de roca en los restaurantes situados junto al faro.

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El enclave añade propuestas de ocio como el cine de verano, los paseos por el puerto y el acceso a la reserva marina para practicar submarinismo. Ese fondo marino ha sido reconocido como uno de los mejores destinos del mundo para bucear, de acuerdo con la Fundación Cousteau. En esa misma entrevista con El Diario de La Manga, el presentador también apuntó qué aspectos mejoraría para que La Manga mantenga actividad durante todo el año: “Los servicios y las comunicaciones, y facilitar el acceso a la sanidad pública”.

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Entre el Mar Menor y el Mediterráneo

La Manga es un enclave único en Europa donde una estrecha franja de arena separa dos mares con características muy diferentes: el Mediterráneo y el Mar Menor. En la costa mediterránea predominan las playas amplias, de arena dorada y aguas abiertas, con un oleaje más intenso que las convierte en el escenario ideal para quienes buscan disfrutar del mar en estado puro o practicar deportes náuticos. En contraste, el Mar Menor ofrece aguas cálidas, tranquilas y poco profundas, creando un entorno seguro y agradable para familias, niños y quienes prefieren un baño relajado.

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Esta singular convivencia permite disfrutar de dos experiencias costeras completamente distintas en apenas unos metros de distancia. Mientras el Mediterráneo transmite dinamismo y amplitud, el Mar Menor destaca por su calma y por el paisaje sereno de su laguna salada. La combinación de ambos ecosistemas, junto con la belleza de sus playas y la diversidad de actividades que ofrecen, convierte a La Manga en uno de los destinos turísticos más singulares y atractivos del litoral español.