España y Japón buscan hacer frente al sobreturismo con sostenibilidad y descentralización

Tokio, 23 jun (EFE).- Representantes de España y Japón reflexionaron este martes en Tokio sobre el sector turístico para establecer un modelo sostenible con la mira puesta en la descentralización de destinos y el respeto por las comunidades locales, ante las tensiones por la masificación.

El consejero de Turismo de la Embajada de España en Tokio, Enrique Ruiz, explicó a EFE que este proceso de reflexión busca identificar mejores prácticas y casos de éxito para una "triple sostenibilidad": medioambiental, económica y social, basándose en la experiencia de los dos países.

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La primera sesión en Asia de las 'Spain Talks', celebrada este martes en la capital nipona, reunió a turoperadores, profesionales del sector y administraciones autonómicas para buscar puntos en común en el sector turístico de España y el de Japón, un evento que contó con la intervención del director general de Turespaña, Miguel Sanz.

España lleva medio siglo siendo destino turístico, apuntó Ruiz, mientras que el auge de los visitantes que ha experimentado Japón en los últimos años y la experiencia de fenómenos como el sobreturismo en algunos de sus destinos más populares ha llevado a ambos países a compartir objetivos y diagnósticos similares en sus estrategias nacionales.

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Durante el encuentro, el embajador de España en Tokio, Íñigo de Palacio, apuntó a que Japón empieza a "conocer tensiones que en España nos resultan familiares", razón por la que el diálogo entre ambos países es "tan valioso".

El diplomático destacó la necesidad de garantizar beneficios para las comunidades locales, y añadió que "la cuestión no es rechazar el turismo", sino promover destinos emergentes, ciudades históricas o rutas interiores menos transitadas.

"España no es solo sol y playa, aunque el litoral sea extraordinario", aseveró.

En esta ocasión, el evento reunió a representantes de Kioto y de Cataluña, como puntos afectados por el sobreturismo, y de La Rioja y la región de Gifu, como lugares que quieren potenciar el turismo para hacer frente a la despoblación y generar oportunidades económicas.

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Por un lado, presentaron medidas como tasas turísticas para mejorar infraestructuras o prohibición de viviendas de uso turístico en Barcelona, mientras que, por otro, presentaron límites de aforo o establecimientos de cámaras para evitar la entrada ilegal en cultivos agrícolas en Hokkaido.

Estas ideas, según De Palacio, se "traducirán" en cooperación en la Segunda Comisión Bilateral de Turismo que se celebrará a finales de esta semana en la ciudad de Gifu, en el marco del memorando en materia turística firmado en 2022 entre Madrid y Tokio. EFE

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