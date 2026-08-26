España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Recepción de un hotel de lujo (Canva)

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España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para quienes quieren invertir en hoteles. Durante el primer semestre de 2026 se destinaron 2.656 millones de euros a la compraventa de activos hoteleros en el país, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este volumen, España se situó como el segundo mercado de Europa, solo por detrás de Reino Unido. En esos seis meses cambiaron de manos 91 hoteles que sumaban 12.863 habitaciones, según el informe Hospitality MarketBeat de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Buena parte de ese dinero se está concentrando, además, en la parte más cara del mercado. El 44% de todo el volumen invertido correspondió a hoteles de lujo, aunque estos establecimientos representaron únicamente el 23% de las habitaciones transaccionadas. El precio medio pagado en esta categoría alcanzó los 391.000 euros por habitación.

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Detrás del interés de los inversores hay un sector que sigue beneficiándose de una elevada demanda turística. España registra cientos de millones de pernoctaciones cada año, los hoteles están aumentando sus ingresos y la oferta crece a menor ritmo que la demanda. A esto se suma una cartera de nuevos proyectos que muestra que la apuesta por el país continuará durante los próximos años, con especial protagonismo de los establecimientos de mayor categoría.

España concentra más noches turísticas que ningún otro país de la UE

España fue en 2025 el país de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos, con 513,6 millones. Superó a Italia, que registró 476,9 millones; Francia, con 471,7 millones; y Alemania, con 442,1 millones. Solo estos cuatro países concentraron el 61,7% de todas las noches turísticas de la UE.

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El peso de España también se mantiene en 2026. Durante el primer trimestre, una de cada cuatro noches realizadas por turistas extranjeros en alojamientos de la UE se produjo en España. Fueron 54,1 millones de pernoctaciones internacionales, según Eurostat.

Los datos más recientes de la consultora inmobiliaria CBRE apuntan en la misma dirección. En el primer semestre del año, España superó los 55 millones de viajeros, el mejor registro histórico para este periodo. Las llegadas internacionales aumentaron un 3% y el gasto turístico acumulado hasta mayo creció un 8%. Si se mantiene la tendencia, la consultora considera que el país podría superar los 100 millones de turistas internacionales durante 2026.

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Esta demanda es uno de los factores que explica el interés por comprar hoteles en España. Cushman & Wakefield señala que el mercado sigue respaldado por unos resultados operativos sólidos, liquidez y entrada de capital, mientras los destinos vacacionales continúan atrayendo una parte importante de la inversión.

¿Alguna vez te has encontrado comiendo tres veces más de lo normal en el bufé de un hotel? No es solo gula, hay una explicación científica.

La demanda crece más rápido que la oferta hotelera

La oferta hotelera creció solo un 1,9% interanual durante el primer semestre, por debajo de la demanda. Esa diferencia da más margen a los establecimientos para mantener ocupaciones elevadas y subir precios, algo que se refleja directamente en sus ingresos.

El RevPAR, que mide los ingresos por habitación disponible, aumentó un 5,6% hasta los 121 euros, mientras que la tarifa media diaria subió un 5%. Marbella lideró con 218 euros por habitación disponible, seguida de Barcelona, con 154, y Madrid, con 142. Valencia y Alicante fueron las que más crecieron, un 13,5%.

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Este escenario beneficia al negocio hotelero y explica parte del apetito inversor: más demanda, una oferta que crece poco y más ingresos por habitación. CBRE sitúa de hecho a España como el mercado europeo más atractivo para la inversión hotelera por tercer año consecutivo. Barcelona comparte con Londres el primer puesto entre las ciudades preferidas y Madrid ocupa la tercera posición.

El lujo concentra el 44% de la inversión

Dentro de este mercado, el capital se está dirigiendo especialmente hacia los establecimientos de mayor categoría. La inversión en hoteles de lujo aumentó un 125% respecto al primer semestre de 2025, mientras que el número de habitaciones de este segmento que cambiaron de manos creció un 196%. Así, el lujo absorbió el 44% del dinero pese a concentrar únicamente el 23% de las habitaciones vendidas.

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Los hoteles de lujo también se venden a precios mucho más altos. Mientras que el precio medio fue de 209.553 euros por habitación en el conjunto del mercado español, en los establecimientos de lujo alcanzó los 391.000 euros, casi el doble.

La preferencia por la gama alta no se limita a las compraventas realizadas durante este año. CBRE calcula que unos 270 hoteles abrirán en España hasta 2028 y aproximadamente un tercio serán de cinco estrellas o gran lujo. Los proyectos previstos se concentran principalmente en Málaga, Madrid, Cádiz, Valencia y Canarias.