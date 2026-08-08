Una cala familiar de aguas cristalinas y a pocos kilómetros las cuevas que maravillaron a Julio Verne

Se sitúa al este de Mallorca y es una playa de aguas cristalinas ideal para descansar y hacer turismo. (Imagen Ilustrativa/Ayuntamiento de Capdepera)

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Una playa de arena fina con bandera azul, aguas transparentes y un entorno integrado en la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE). El secreto mejor guardado del oeste de Mallorca. A diferencia de otros enclaves masificados de la isla, este pequeño núcleo turístico al sur del municipio de Capdepera mantiene un ritmo pausado que lo convierte en una opción especialmente valorada por familias y parejas.

La bahía, cerrada por el acantilado del Cap Vermell, alberga una colonia de cormoranes visible desde la orilla. En la desembocadura del Torrente de Canyamel se forma el estanque de N’Anyana, un humedal de valor ecológico donde diversas aves migratorias pasan el invierno. Sus 290 metros de arena fina se extienden frente a un mar de aguas poco profundas, ideales para el buceo y para el baño familiar.

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La playa en cuestión es Canyamel, y ofrece todos los servicios para una jornada completa. A pocos pasos de la arena hay restaurantes y bares con vistas al Mediterráneo donde probar tapas y pescado fresco. La playa dispone además de aparcamiento gratuito y de un paseo de madera accesible para sillas de ruedas que llega hasta la orilla y recorre parte del estuario.

Las playas de Mayorca son una infinitud de lugarse para relajarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alrededores amplían las posibilidades de la escapada. Dos pequeñas calas cercanas, Cala Rotja y Cala Auberdams, son puntos de referencia para el buceo y el espeleobuceo. El campo de golf de Canyamel, con 18 hoyos, y una red de rutas de senderismo y ciclismo completan la oferta deportiva de la zona. A escasa distancia a pie se encuentra la Torre de Canyamel, atalaya defensiva del siglo XIII de probable origen musulmán.

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Las cuevas mallorquinas que inspiraron a Julio Verne

A un kilómetro del núcleo costero, en la zona del Cabo Rojo, las Cuevas de Artà son la visita de referencia del entorno. Se dice que una visita a las Coves d’Artà inspiró a Julio Verne para escribir Viaje al centro de la Tierra, cautivado por la desmesura de sus dimensiones y la atmósfera de su interior. Las cuevas fueron descubiertas a principios del siglo XIX, aunque se cree que los primeros habitantes de la isla ya las frecuentaban, y entre sus visitantes ilustres figuran el poeta Miquel Costa i Llobera y el Archiduque Luis Salvador de Austria, quien las describió en su obra Die Balearen.

Las covas d'Artà contienen formaciones geológicas de hace miles de años, entre ellas la Reina de las Columnas. (Wikipedia/Olaf Tausch)

El recorrido horizontal supera los 700 metros y atraviesa salas con alturas de entre 15 y 45 metros, con nombres tan evocadores como el Infierno, el Purgatorio o la Gloria. La protagonista del trayecto es la Reina de las Columnas, una estalagmita de 17 metros de altura. La temperatura interior se mantiene estable entre los 17 °C y los 22 °C durante todo el año, lo que hace la visita viable en cualquier época.

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Cómo llegar y qué saber antes de ir

Las visitas son guiadas, con una duración de entre 35 y 40 minutos, y las explicaciones se ofrecen en español, inglés, francés y alemán. La entrada general cuesta 17 euros para adultos y 10 euros para niños de 7 a 12 años; los menores de 7 años acceden de forma gratuita. Los residentes en Mallorca cuentan con tarifa especial: 13 euros para adultos y 8 euros para niños de entre 7 y 12 años. Las cuevas abren todos los días del año: de noviembre a abril, de 10:00 a 17:00 horas; de mayo a octubre, de 10:00 a 18:00 horas.

Canyamel se encuentra en el este de Mallorca. En coche, se accede desde Artà por la carretera Ma-4042. La línea de autobús 424 conecta tanto la playa como las Cuevas de Artà con las localidades del entorno, aunque se recomienda consultar los horarios actualizados antes de la visita.

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