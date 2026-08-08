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De Antonio Carmona a David DeMaría: todas las actividades de la feria de Málaga 2026

Los festejos, que se prolongan hasta el 22 de agosto, dan sus primeros pasos la tarde-noche del viernes 14 con la Cabalgata Histórica de Málaga

La Feria de Málaga 2026 contará con cerca de 200 espectáculos para todos los públicos con entrada gratuita. (Feria de Málaga)
La Feria de Málaga 2026 contará con cerca de 200 espectáculos para todos los públicos con entrada gratuita. (Feria de Málaga)
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La Feria de Málaga 2026, la gran cita del verano andaluz, arranca oficialmente el 15 de agosto con más de 200 espectáculos gratuitos distribuidos entre el Real de Cortijo de Torres y el Centro Histórico, y una cartelera musical que reúne a figuras como Antonio Carmona, David DeMaría, Diana Navarro, Medina Azahara y Paloma San Basilio, entre otros nombres del pop, el flamenco y la copla española.

Los festejos, que se prolongan hasta el 22 de agosto, dan sus primeros pasos la tarde-noche del viernes 14 con la Cabalgata Histórica de Málaga, que parte a las 20:00 horas desde la plaza de la Merced. La comitiva realiza la entrega simbólica de las llaves de la ciudad en la Plaza de la Aduana a las 20:30 horas, antes de continuar su recorrido por el Centro Histórico. La jornada inaugural se cierra con un espectáculo de luminotecnia con drones en el Puerto de Málaga a las 23:50 horas y un espectáculo piromusical a medianoche en la carretera de acceso a la terminal de cruceros, a cargo de Pirotecnia Zaragozana, según recoge el programa oficial del Ayuntamiento.

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El sábado 15 arranca con la Romería de la Virgen de la Victoria, con concentración de enganches, caballos y peregrinos a las 10:00 horas en el Paseo del Parque y salida hacia la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria a las 11:00 horas. Por la noche, el pregón corre a cargo de Juanfran Funes, el entrenador artífice del regreso del Málaga CF a Primera División, antes del encendido del alumbrado en el Real a las 21:30 horas.

Los conciertos del Auditorio Municipal, todos gratuitos

El Auditorio Municipal del Real de Cortijo de Torres acoge la programación estelar de la feria, con acceso libre hasta completar aforo. Cada jornada arranca a las 21:30 horas con la Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos, antes de dar paso a los conciertos principales.

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Diana Navarro abre el fuego el sábado 15, acompañada de Encarni Navarro como telonera. El domingo 16 es el turno de David DeMaría, uno de los artistas más consolidados del pop español, con Ana Romma como apertura. El lunes 17 no hay actividad en el auditorio, y el martes 18 llega una de las noches más esperadas: Medina Azahara, referente del rock andaluz con décadas de trayectoria, precedida por la banda malagueña Tabletom. El miércoles 19, Nancys Rubias, la formación liderada por Mario Vaquerizo, comparte cartel con Hoffman. El jueves 20, Zenet actúa tras la apertura de Tonia Rodríguez.

Antonio Carmona. (Europa Press)
Antonio Carmona. (Europa Press)

La recta final concentra dos de las actuaciones más esperadas. El viernes 21, a las 22:30 horas, Antonio Carmona sube al escenario del auditorio. El sábado 22, también a las 22:30 horas, Paloma San Basilio pone el broche de oro a la programación musical oficial de la feria.

Flamenco, verdiales y folclore

El flamenco tiene presencia diaria en varios espacios. La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla y la Peña Juan Breva ofrecen actuaciones a partir de las 15:00 horas con artistas como Gema Garcés, Chato de Vélez, Bonela, José Lucena, Alfredo Tejada, Isabel Guerrero y Pepe de Campillos. Además, se celebra el VII Festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga y la final del XIX Certamen de Canción Española Ciudad de Málaga.

Los verdiales, uno de los géneros más representativos de la música popular malagueña, tienen espacio propio en la caseta del Cortijo de Torres de 22:00 a 03:00 horas, con actuaciones de dos pandas cada día y la representación de los estilos Comares, Almogía y Montes. En el Centro, sobre calle Larios, habrá también verdiales a diario de 13:00 a 17:00 horas con agrupaciones como San Isidro de Periana, Primera de Benagalbón, Raíces de Almogía o Montes de Guadalmedina.

La Feria Mágica cumple 30 años

Entre las novedades de esta edición figura la 30ª edición de la Feria Mágica, un proyecto cultural dedicado al público infantil y familiar que combina teatro, circo, magia, música y talleres. Contará con dos espacios: la Caseta Municipal Infantil del Real de Cortijo de Torres, con espectáculos del 15 al 22 de agosto a las 21:30 horas, y la Plaza de la Merced, donde se celebra De la Tierra a la Luna. 30 Aniversario, de 12:00 a 15:30 horas.

El Centro de Exhibición Ecuestre del Real ofrece funciones diarias a las 16:00 y 22:00 horas con espectáculos como Málaga sueña a caballo, Entre jábegas y caballos y El compás ecuestre de Málaga. La Explanada de la Juventud completa la oferta del recinto con propuestas orientadas al público más joven.

Una nueva portada para el Centro Histórico

La Feria del Centro Histórico estrena también este año una nueva portada en calle Larios. El arco, de 16 metros de altura, está decorado con ocho abanicos coloridos que miran hacia calle Larios y otros ocho hacia la Alameda, con La Manquita —la Catedral de Málaga— y La Farola como protagonistas, junto a motivos propios de las tradiciones malagueñas como los verdiales y las biznagas. La pieza sustituye a la anterior de los bailaores, estrenada en 2023, y recupera el uso de iconos locales que ya caracterizó a la portada de Eugenio Chicano, que decoró calle Larios entre 2001 y 2005, según recoge Diario Sur.

Las plazas del Centro Histórico —Constitución, Flores, Obispo y San Pedro Alcántara— ofrecen música diariamente desde primera hora de la tarde hasta las 18:00 horas, cuando las actividades en la vía pública del casco histórico dan por terminada su jornada.

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