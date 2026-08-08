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Así son las vacaciones de los políticos españoles: de Yolanda Díaz en un resort de lujo en Grecia a Feijóo o Abascal en pueblos del norte

Las caras más reconocidas de la política española ponen rumbo a sus descansos mientras Ayuso asegura quedarse cerca de Madrid por los incendios

Vacaciones políticos
Las vacaciones de los políticos españoles. (Montaje Infobae)
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El verano de 2026 ha traído una postal variopinta de vacaciones para los líderes políticos españoles, convertidos en protagonistas involuntarios de las crónicas estivales. Mientras Pedro Sánchez repite en la exclusiva residencia de La Mareta en Lanzarote, Yolanda Díaz se deja ver en un resort de lujo en Grecia, Isabel Díaz Ayuso opta por la cercanía y la alerta permanente en Madrid, Santiago Abascal recupera la vida rural asturiana y Alberto Núñez Feijóo regresa a sus raíces gallegas en la costa de Moaña.

Más allá de la agenda institucional, la elección de cada destino revela mucho sobre las prioridades, los lazos familiares y hasta las nostalgias de quienes ocupan el centro del tablero político.Las imágenes de descanso, mar y desconexión comparten espacio con la vigilancia de la actualidad y el inevitable seguimiento mediático, en un verano marcado por tensiones políticas, desafíos personales y cierta necesidad de reivindicar el derecho a parar. Entre playas de arena dorada, piscinas infinitas y miradores naturales, los dirigentes equilibran la privacidad, el trabajo y la exposición pública, mientras las redes sociales y los medios diseccionan cada detalle de sus días fuera de foco.

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La narrativa de las vacaciones políticas se convierte así en un escaparate de estilos, contradicciones y gestos que no escapan al escrutinio ciudadano. El refugio, el lujo, la tradición o la vigilancia institucional se entremezclan en una temporada en la que hasta el modo de descansar se convierte en mensaje.

Pedro Sánchez: lujo y exclusividad en Lanzarote

Pedro Sánchez ha vuelto a elegir la residencia oficial de La Mareta como su refugio estival. El presidente del Gobierno aterrizó el sábado en el aeropuerto César Manrique a bordo de un Falcon del Ejército del Aire, en plena crisis migratoria, y se instaló en la villa de Costa Teguise, donde se espera que permanezca hasta finales de agosto. La Mareta, con más de 10.000 metros cuadrados, bungalows independientes, piscina, jardines y helipuerto, se ha convertido desde 2020 en el destino predilecto del líder socialista para desconectar, aunque sin perder nunca el contacto con la actualidad.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a las preguntas sobre las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. En su intervención, defiende la integridad y la trayectoria de ambos, destacando que son profesionales con carreras propias e independientes.

La historia de la residencia, construida por el rey Hussein I de Jordania y decorada por César Manrique, suma un toque de exotismo y poder. La casa, propiedad de Patrimonio Nacional desde 1989, exige un mantenimiento mensual de 10.000 euros y ha sido escenario de visitas de jefes de Estado internacionales. Sánchez, acompañado por su familia, repite fórmula: vacaciones de lujo, privacidad y el Atlántico como telón de fondo, a la espera de retomar la agenda oficial con el primer Consejo de Ministros el 25 de agosto.

Yolanda Díaz: relax dorado y libreta en mano en Grecia

Las vacaciones de Yolanda Díaz han dado la vuelta al mundo. La líder de Sumar fue captada por turistas y cámaras en un exclusivo resort griego, donde el precio de la habitación alcanza los 700 euros la noche. Las fotografías la muestran junto a la piscina, con bikini y gafas de sol, alternando momentos de relax con anotaciones en una libreta y llamadas de trabajo. La escena ilustra la dualidad de la vicepresidenta: descanso y estrategia, placer y responsabilidad.

Yolanda Díaz y sus vacaciones. (Europa Press)
Yolanda Díaz y sus vacaciones. (Europa Press)

En plena tormenta política para el Gobierno de coalición, Díaz aprovecha el enclave paradisíaco para recargar pilas y preparar su regreso. La combinación de ocio, lectura y contacto telefónico con colaboradores refuerza su imagen de líder que nunca se desconecta del todo, incluso bajo el sol del Mediterráneo.

Isabel Díaz Ayuso: alerta y familia en la sierra

Isabel Díaz Ayuso ha optado por la prudencia y el arraigo durante este verano. La presidenta de la Comunidad de Madrid pasará la primera quincena de agosto cerca de la capital, lista para reaccionar ante cualquier emergencia relacionada con los incendios forestales. Su calendario prevé descanso, pero también disponibilidad absoluta, con la promesa de incorporarse de inmediato si la situación lo exige.

Las vacaciones de Ayuso en 2026 desde Madrid. (Europa Press)
Las vacaciones de Ayuso en 2026 desde Madrid. (Europa Press)

Entre los destinos habituales de Ayuso figuran Sotillo de la Adrada, el pueblo familiar en Ávila, e Ibiza, donde ha disfrutado de escapadas en años anteriores.

Santiago Abascal: ruralidad, familia y queso en Asturias

El verano de Santiago Abascal se escribe en clave de raíces y naturaleza. El líder de Vox ha encontrado en Asturias el escenario ideal para desconectar con su mujer, Lidia Bedman, y sus tres hijos. En un pueblo de 200 habitantes, la familia ha recorrido la costa de Llanes, navegado en yate y visitado enclaves tan icónicos como Covadonga o los lagos de los Picos de Europa. Las imágenes compartidas por Bedman en redes muestran a Abascal como padre y esposo, lejos del estruendo político.

Santiago Abascal y su familia, en Asturias, en una imagen de redes sociales. (Instagram @santi_abascal)
Santiago Abascal y su familia, en Asturias, en una imagen de redes sociales. (Instagram @santi_abascal)

Uno de los momentos más entrañables de las vacaciones fue la excursión a una quesería de alta montaña, donde los niños aprendieron el arte de hacer queso Gamonéu como lo hacían sus bisabuelos. Las caminatas, la lluvia y la vida sencilla forman parte de un relato que recupera la épica rural y reivindica el valor de la familia y la desconexión real.

Alberto Núñez Feijóo: raíces gallegas y tradición en Moaña

El lugar de descanso de Alberto Núñez Feijóo es Moaña, en la provincia de Pontevedra, frente a la ría de Vigo. Allí, el líder del PP vuelve cada verano a disfrutar de sus raíces, rodeado de naturaleza, historia y mar. Moaña ofrece más de 20 kilómetros de costa con playas de arena fina y dorada, aguas tranquilas y paisajes que pasan de miradores a yacimientos arqueológicos en minutos.

Feijóo y sus vacaciones de verano. (Europa Press)
Feijóo y sus vacaciones de verano. (Europa Press)

Uno de los símbolos del municipio es la iglesia de San Martiño, del siglo XIII, que convive con castros y dólmenes prehistóricos. En la parroquia de San Xoán, su pareja Eva Cárdenas adquirió una casona de piedra justo frente a la playa de O Con. Además de disfrutar del mar, Feijóo suele aprovechar para hacer senderismo hasta el Monte Faro de Domaio, con vistas espectaculares sobre la ría.

El verano gallego de Feijóo tiene sabor a gastronomía atlántica: mejillones, navajas, pulpo a feira y empanada gallega. Entre baños, paseos y partidos de fútbol con su hijo en la playa, el político encuentra en Moaña el equilibrio entre desconexión y tradición, lejos del ruido y cerca de su gente.

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