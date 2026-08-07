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El mercadillo medieval para visitar hasta el 9 de agosto: temática marinera, espectáculos de calle y gastronomía

La costa oriental de Cantabria acoge desde este viernes un viaje a la tradición cántabra con actividades populares

Calle empedrada con varios puestos de mercado, mercaderes, público y animadores. Pescado, jabones, artesanía. Ría con barcos y faro al fondo, montañas.
El municipio destaca por su vínculo con la actividad pesquera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Mercado Marinero de Colindres abre sus puertas este 7 de agosto con una propuesta de tres días que combina artesanía, gastronomía tradicional y espectáculos de calle. Es una de esas villas con historia en la que la tradición pesquera está arraigada en cada calle de la ciudad cántabra. La cita, de entrada gratuita, se celebra en la calle Heliodoro Fernández y la calle Santander hasta el 9 de agosto. Este solo es uno de los muchos mercadillos que se celebran por toda la península.

El arranque está previsto para este viernes a las 17:00 h, con la inauguración a cargo de La Tripulación de las Mareas a las 18:00 h. La jornada se alargará hasta las 23:00 h con dos espectáculos de circo y fuego a cargo del grupo Dioses de los Océanos. El sábado y el domingo el mercado abre en dos turnos, de mañana y tarde, con pasacalles itinerantes que recorrerán las calles del municipio a lo largo de todo el día. Entre los grupos participantes figuran Los Exploradores del Abismo, Los Guardianes del Reino Submarino, Los Amigos de Poseidón y Las Criaturas del Océano. La clausura del mercadillo estará a cargo de El Gran Circo del Océano, con un espectáculo fijo a las 19:30 h, seguido de un pasacalle de despedida con Poseidón y su corte marina a las 21:30 h.

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Durante todo el horario, los asistentes podrán recorrer los puestos de artesanos y mercaderes, con pescado fresco y conservas entre los productos protagonistas. La oferta gastronómica refleja la identidad de Colindres, un municipio cuya relación con el mar se remonta a siglos atrás y que mantiene viva su Cofradía de Pescadores, la industria conservera y la tradición de la salazón.

Colindres, un pueblo de tradición marinera y naturaleza

Colindres, con algo más de 8.500 habitantes, se asienta en la desembocadura del río Asón, entre Laredo y Santoña, en un enclave natural de gran valor. Sus marismas forman parte de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, declarada en 1991, integrando la red europea de humedales Ramsar y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). El entorno de la ría, el puerto pesquero y el paseo marítimo conforman un paisaje que mezcla actividad portuaria con la riqueza ecológica del estuario.

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Una torre del palacio lleno de trepaderas
Quienes visitan Colindres pueden recorrer el barrio histórico de Colindres de Arriba, donde se conserva el trazado del casco antiguo con casonas blasonadas y edificaciones de piedra (Wikipedia/Zara Teman)

Quienes visitan Colindres pueden recorrer el barrio histórico de Colindres de Arriba, donde se conserva el trazado del casco antiguo con casonas blasonadas y edificaciones de piedra. Desde allí es posible ascender al Monte de Colindres, con unas 20 hectáreas de extensión y vistas panorámicas sobre la bahía de Santoña, la playa de Laredo y los valles del Asón. El municipio guarda una larga memoria marinera: los astilleros de Falgote, activos desde 1475 y declarados Reales en 1618 bajo el reinado de Felipe III, y la iglesia de San Juan, construida en el siglo XVI sobre las ruinas de un antiguo monasterio, forman parte del valioso patrimonio histórico local.

El mercado llega en plena temporada alta de la costa cántabra, dentro del calendario de ferias y mercados medievales de agosto de 2026, y se suma a la programación festiva de una comarca con gran oferta de turismo de naturaleza y litoral.

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