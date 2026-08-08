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Si tus plantas tienen puntos amarillos, podría estar muriéndose: un jardinero explica qué hacer y cómo evitarlo

La culpa de esta afección de las plantas es una plaga difícil de detectar

Una planta afectada por la plaga de la araña roja. (Rasbak/Wikimedia Commons)
Una planta afectada por la plaga de la araña roja. (Rasbak/Wikimedia Commons)
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Las plantas pueden dar señales de que algo no va bien mucho antes de que su estado llegue a ser preocupante. Sin embargo, interpretar esos cambios no siempre resulta sencillo. Una hoja que pierde color, pequeños puntos o un aspecto más apagado pueden tener causas muy diferentes, y no siempre es fácil distinguirlas a simple vista.

En ocasiones, la primera reacción consiste en aumentar el riego o añadir abono, pensando que la planta necesita más agua o nutrientes. El problema es que algunas plagas pueden producir síntomas que se confunden fácilmente con problemas habituales de cuidado. Detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre recuperar una planta y verla deteriorarse progresivamente.

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Uno de esos problemas es la araña roja, una plaga especialmente difícil de detectar en sus primeras fases. Sus efectos pueden comenzar siendo casi imperceptibles y hacerse evidentes cuando el daño ya está bastante avanzado. El jardinero Joan Calderón, de Jardinería Calderón (@jardineriacalderon en redes sociales), explica cómo reconocerla y qué hacer cuando aparece.

Qué es y cómo actúa la araña roja

“Si tus plantas tienen las hojas con muchos puntitos amarillos, lleva cuidado con esto. No es falta de riego ni tampoco falta de abono. Es algo mucho peor y la mayoría de gente no se da cuenta hasta que la planta está medio muerta. La culpable es la araña roja, aunque ni es araña ni es roja”, advierte Calderón.

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Ácaro conocido como araña roja, 'Tetranychus urticae'. (Gilles San Martín/Wikimedia Commons)
Ácaro conocido como araña roja, 'Tetranychus urticae'. (Gilles San Martín/Wikimedia Commons)

La araña roja es un ácaro diminuto que forma plagas que se instalan principalmente en el envés de las hojas, donde resulta difícil verla a simple vista. Se alimenta de los tejidos de la planta, por lo que el daño que provoca puede reconocerse por la aparición de numerosos puntos amarillos. Por eso, esas pequeñas marcas no son simplemente un cambio de color de la hoja: indican que determinadas zonas han sufrido daños.

“Cada puntito amarillo que ves es una zona que ya está muerta y además donde la planta ya no puede respirar”, señala el experto. La dificultad para identificar el problema aumenta durante las primeras etapas, cuando la presencia de la plaga puede pasar prácticamente desapercibida.

Calderón apunta que las señales más claras pueden aparecer semanas después. “Cuando empieza no la ves, pero a las pocas semanas, si te fijas en los brotes nuevos, vas a notar unas telarañas finas casi invisibles. Esas telas las hace para protegerse del aire y de cualquier tipo de producto que le eches”. Estas estructuras son una de las pistas que pueden ayudar a confirmar que la planta está sufriendo una infestación.

Cómo actuar ante la plaga de araña roja

Ante la aparición de araña roja, Calderón recomienda actuar primero con agua. “Le encanta el calor seco, así que pulveriza las plantas con agua a presión, sobre todo por debajo de la hoja. Eso ya le rompe las telas”. La atención al envés resulta especialmente importante porque es precisamente allí donde se concentra la plaga.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Como siguiente paso para eliminar la plaga, propone un tratamiento mediante pulverización: “Después mezcla en el pulverizador agua con jabón potásico y unas gotas de aceite de neem. Lo utilizas cada tres días empapando bien la hoja por arriba y por abajo”. La aplicación debe alcanzar ambas caras de las hojas para intentar llegar a las zonas donde se encuentra la plaga.

Según Calderón, siguiendo este procedimiento, “En diez días se acabó el problema”. La detección temprana, en cualquier caso, sigue siendo fundamental, porque, como resume el propio jardinero, “la gente lo descubre cuando la planta está medio muerta”.

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