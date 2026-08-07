Viajes
Agregar Infobae enGoogle

La NASA elige un pueblo de Burgos reconstruido por cuatro hermanos para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

Después de explorar varias opciones en la franja de totalidad, la agencia estadounidense eligió este pueblo castellanoleonés para instalar la cámara que verán 10 millones de personas

Parte del pueblo de Burgos donde se celebrará el eclipse, al fondo la iglesia del Salvador que tiene una relación especial con la luz. (Las de Villadiego)
Parte del pueblo de Burgos donde se celebrará el eclipse, al fondo la iglesia del Salvador que tiene una relación especial con la luz. (Las de Villadiego)
Guardar

Hace 28 años que los dos últimos vecinos se fueron de este pueblo de un puñado de casas y una iglesia. Poco a poco las casas se desgastaban con el tiempo, los tejados se hundían y la maleza crecía entre sus calles. Hasta hace 18 años fue una de esas villas que quedan abandonadas en la España central hasta que Juan Ansótegui y sus hermanos reconstruyeron Villalibado con sus manos y una motivación. Hoy la NASA ha elegido este pueblo castellanoleonés para retransmitir el eclipse total.

La agencia espacial estadounidense mantuvo conversaciones con Ansótegui por correo electrónico y finalmente eligieron esta localización para su retransmisión. Una treintena de científicos y técnicos de la agencia y del Exploratorium de San Francisco, fundado por Frank Oppenheimer, instalarán sus equipos en tierra de Villadiego para retransmitir en directo el fenómeno astronómico del verano a una audiencia estimada de 10 millones de personas.

PUBLICIDAD

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

La señal estará disponible desde las 19:30 pero como ha contado Ansótegui en una entrevista a RTVE el equipo de científicos llegará mucho antes. Este sábado 8 se instalarán y comenzarán con los preparativos necesarios para instalar sus herramientas. “Trabajarán toda la semana para calibrar los telescopios”, ha explicado. La gran cámara principal se situará en la iglesia del pueblo, que lleva levantada desde el siglo XII. La iglesia del Salvador es una construcción románica levantada sobre un promontorio y que tiene una relación especial con la luz y los científicos han sabido verla.

Pero no todo es soltar el equipo y sentarse a esperar. A parte de calibrar telescopios han tenido algunas exigencias necesarias para asegurar la retransmisión. “Piden privacidad, piden red de internet porque no se puede caer la señal a las 20:28”, narra Ansótegui. Que no todo es imposible y hay cosas que ya tenían allí: “Nos pusieron fibra porque aunque sea la España vaciada poco a poco va mejorando”.

PUBLICIDAD

Un pueblo comprado y restaurado casa por casa

Casas en ruinas
El proceso de compra y reconstrucción llevó años para los cuatro hermanos. (Las de Villadiego)

Sin saber que la crisis inmobiliaria vendría en 2008, Ansótegui compró el pueblo poco a poco. Negoció con los dueños de las tierras y de las casas para reunir las fincas. Según narra en su blog, fueron muchas conversaciones, muchas esperas hasta llegar a contactar con los dueños, a veces intercambios e, incluso, compras por 1 euro. Él era profesor de instituto y estudió Bellas Artes, pero además es escultor y pintor. Junto a sus hermanos ha llevado a cabo una obra monumental.

Ahora el pueblo de Villalibado, se llama Villadiego y es un complejo turístico donde reúne varias casas con gran capacidad para alojar a todo el equipo de la Nasa. Se compone de El Convento y La Solariega con varias habitaciones cada una.

Temas Relacionados

AstronomíaEclipse solarEspaña NoticiasEspaña-SociedadEclipseCastilla y León

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mercadillo medieval para visitar hasta el 9 de agosto: temática marinera, espectáculos de calle y gastronomía

La costa oriental de Cantabria acoge desde este viernes un viaje a la tradición cántabra con actividades populares

El mercadillo medieval para visitar hasta el 9 de agosto: temática marinera, espectáculos de calle y gastronomía

Peñaranda de Duero, uno de los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene una de las joyas medievales más increíbles de la Ribera del Duero

Este pintoresco municipio se encuentra en el corazón de una de las principales regiones vinícolas de España y acoge hasta cinco monumentos reconocidos como Bien de Interés Cultural

Peñaranda de Duero, uno de los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene una de las joyas medievales más increíbles de la Ribera del Duero

El rincón de la Costa Blanca con calas turquesas, castillo del siglo XVIII y vistas hasta Ibiza

Hace siglos protegía a la costa de piratas y hoy alberga playas con un atractivo casi a la altura de Jávea

El rincón de la Costa Blanca con calas turquesas, castillo del siglo XVIII y vistas hasta Ibiza

El pueblo de Navarra con el castillo más espectacular de España y desde el que se verá el eclipse total del 12 de agosto

Días antes de la cita, tendrá lugar un mercadillo medieval en el que se reunirán artesanos, juglares y más en el municipio

El pueblo de Navarra con el castillo más espectacular de España y desde el que se verá el eclipse total del 12 de agosto

Daroca, uno de los mejores pueblos de Zaragoza para ver el eclipse solar del 12 de agosto: amurallado y atravesado por una mina de 600 metros de largo y con una iglesia del siglo XIV

Esta pequeña localidad situada en el centro del Valle de Jiloca cuenta con un importantísimo sistema defensivo y un patrimonio histórico repleto de arte y paisajes

Daroca, uno de los mejores pueblos de Zaragoza para ver el eclipse solar del 12 de agosto: amurallado y atravesado por una mina de 600 metros de largo y con una iglesia del siglo XIV
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona