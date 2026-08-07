La NASA elige un pueblo de Burgos reconstruido por cuatro hermanos para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

Parte del pueblo de Burgos donde se celebrará el eclipse, al fondo la iglesia del Salvador que tiene una relación especial con la luz. (Las de Villadiego)

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Hace 28 años que los dos últimos vecinos se fueron de este pueblo de un puñado de casas y una iglesia. Poco a poco las casas se desgastaban con el tiempo, los tejados se hundían y la maleza crecía entre sus calles. Hasta hace 18 años fue una de esas villas que quedan abandonadas en la España central hasta que Juan Ansótegui y sus hermanos reconstruyeron Villalibado con sus manos y una motivación. Hoy la NASA ha elegido este pueblo castellanoleonés para retransmitir el eclipse total.

La agencia espacial estadounidense mantuvo conversaciones con Ansótegui por correo electrónico y finalmente eligieron esta localización para su retransmisión. Una treintena de científicos y técnicos de la agencia y del Exploratorium de San Francisco, fundado por Frank Oppenheimer, instalarán sus equipos en tierra de Villadiego para retransmitir en directo el fenómeno astronómico del verano a una audiencia estimada de 10 millones de personas.

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Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

La señal estará disponible desde las 19:30 pero como ha contado Ansótegui en una entrevista a RTVE el equipo de científicos llegará mucho antes. Este sábado 8 se instalarán y comenzarán con los preparativos necesarios para instalar sus herramientas. “Trabajarán toda la semana para calibrar los telescopios”, ha explicado. La gran cámara principal se situará en la iglesia del pueblo, que lleva levantada desde el siglo XII. La iglesia del Salvador es una construcción románica levantada sobre un promontorio y que tiene una relación especial con la luz y los científicos han sabido verla.

Pero no todo es soltar el equipo y sentarse a esperar. A parte de calibrar telescopios han tenido algunas exigencias necesarias para asegurar la retransmisión. “Piden privacidad, piden red de internet porque no se puede caer la señal a las 20:28”, narra Ansótegui. Que no todo es imposible y hay cosas que ya tenían allí: “Nos pusieron fibra porque aunque sea la España vaciada poco a poco va mejorando”.

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Un pueblo comprado y restaurado casa por casa

El proceso de compra y reconstrucción llevó años para los cuatro hermanos. (Las de Villadiego)

Sin saber que la crisis inmobiliaria vendría en 2008, Ansótegui compró el pueblo poco a poco. Negoció con los dueños de las tierras y de las casas para reunir las fincas. Según narra en su blog, fueron muchas conversaciones, muchas esperas hasta llegar a contactar con los dueños, a veces intercambios e, incluso, compras por 1 euro. Él era profesor de instituto y estudió Bellas Artes, pero además es escultor y pintor. Junto a sus hermanos ha llevado a cabo una obra monumental.

Ahora el pueblo de Villalibado, se llama Villadiego y es un complejo turístico donde reúne varias casas con gran capacidad para alojar a todo el equipo de la Nasa. Se compone de El Convento y La Solariega con varias habitaciones cada una.

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