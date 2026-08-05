El menú que tres chefs baleares han diseñado para Felipe VI y Letizia en el Palacio de Marivent: un banquete con tumbet mallorquín, vaca roja menorquina y flaó ibicenco

El menú que tres chefs baleares han diseñado para la Familia Real en su tradicional recepción en el Palacio de Marivent (Montaje Infobae)

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Hay eventos que marcan cada verano en la escena pública española, y la recepción de la Familia Real en el Palacio de Marivent es, sin duda, una de ellas. Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, acompañados de la reina emérita, han recibido la noche de este martes a una representación de la sociedad balear en Palma de Mallorca, en una nueva edición de su tradicional recepción de verano. Políticos, artistas, empresarios y hasta grandes chefs han formado parte de este especial convite, que da inicio a las vacaciones de los monarcas.

La gastronomía, cómo no, ha tenido un papel fundamental en este evento real, una cena llena de referencias culinarias ideada por tres grandes figuras de la alta cocina balear. Si el verano pasado era el cocinero Andreu Genestra, chef de referencia en Mallorca, quien se encargara de la parte gastronómica de esta recepción, este año se encargaban de crear el menú dos cocineras y un cocinero, también de la isla.

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El honor ha sido en esta ocasión para Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, tres referentes de la cocina que han querido rendir homenaje al producto local con un menú conformado por más de 15 pases diferentes. Este trío gastronómico, que ya se había encargado en el pasado de este cometido, satisfizo el hambre de los más de 600 invitados que acudieron al acto, deleitándolos con una selección de productos locales y recetas tradicionales.

La Familia Real ofrece la tradicional recepción estival en el Palacio de Marivent a una representación de la sociedad balear (Raúl Terrel / Europa Press)

Cada uno de los cocineros implicados en la misión cuenta con un largo historial de éxitos en la gastronomía de las islas. Marga Coll está al frente del restaurante Miceli, en la localidad mallorquina de Selva, y de Arrels by Marga Coll en el hotel Gran Meliá de Mar en Illetas; Maca de Castro, además de presidenta de la asociación Eurotoques, lidera un proyecto homónimo galardonado con una estrella Michelin; mientras que Santi Taura es el alma máter de DINS Santi Taura, en la ciudad de Palma.

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El menú completo: platos tradicionales y guiños de autor

Como en las anteriores ediciones, los reyes han querido agasajar a sus invitados con un recorrido gastronómico de los sabores más representativos de las Islas Baleares, con paradas en Ibiza, Menorca, Formentera y, por supuesto, Mallorca, donde nuestra Casa Real veranea desde hace más de 50 años.

Los invitados han disfrutado de 15 propuestas saladas y tres platos dulces, además de un maridaje especialmente elegido para la ocasión. Entre los bocados destacan clásicos de la cocina pitiusa reinventados desde el punto de vista de los chefs al mando, con sabores como el tumbet mallorquín; la mousse de camaiot, un embutido balear a base de carne de cerdo y especias; la berenjena en escabeche con queso Mahón curado, el tomate con raya seca de Formentera, el trampó de sardinas ahumadas e hinojo marino o la tortilla de sobrasada.

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Tumbet mallorquín, una receta a base de verduras típica de la isla (Getty Images)

Además, durante la noche se sirvieron otros bocados como serviola con pimientos, ternera mallorquina con alcaparras, flor de calabacín con patata y olivas, banderilla de porc negre, salmonetes de roca mallorquines con mahonesa de hierbas de caracol, croqueta de bollit con cuatro especias, granada de alboronia, calamar relleno de carne de cerdo mallorquín y bombón de vaca roja menorquina a la italiana.

El broche de oro lo pusieron los tres postres, recetas dulces que volvían a poner el foco en el recetario balear. Entre las opciones se encontraban un delicado de almendras y romero, un merengue de cacahuete y chocolate y el flaó ibicenco, una tradicional tarta de queso propia de la repostería pitusa.

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Flaó ibicenco, un clásico de la repostería balear (flickr)

Para acompañar el banquete, la Casa Real ha seleccionado una cuidada propuesta de vinos y cavas protegidos con su propia denominación de origen. Las copas se llenaron de Pedra de Benissalem Blanc Eco 2025 (DO Binissalem), el rosado Flaires de Mortitx Rosat 2025 (VT Mallorca), el tinto Sa Caterina Negre 2024 (VT Isla de Menorca) y dos espumosos de Codorníu Ars Collecta, el Grand Rosé y el Blanc de Blancs, ambos con DO de cava.