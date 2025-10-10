Viajes

El pueblo malagueño de solo 3.000 habitantes que es uno de los más bonitos de Andalucía: calles empedradas y macetas de colores

Sus vistas al mar Mediterráneo y una historia morisca hacen de este lugar un destino impresindible en Málaga

Por María Rodríguez

Frigiliana, Málaga.
Málaga es uno de los destinos que nunca decepciona: su clima, gastronomía, cultura y su gente siempre han sido reclamados por millones de turistas. Pero Frigiliana, a menos de 60 kilómetros del centro de la capital, no se queda atrás en belleza. Este encantador pueblo, con apenas 3.000 habitantes, es uno de los pueblos más bonitos de Málaga y es un destino ideal para ver en un día sin aglomeraciones.

Aunque muchos lo consideran el pueblo más bonito de Málaga, lo cierto es que fue también el primer municipio de la provincia en obtener, en 2015, la acreditación que lo incorpora a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. Esta asociación, creada en 2011, busca promocionar, difundir y preservar el patrimonio cultural, natural y rural de aquellas zonas con menor nivel de industrialización y población, destacando su autenticidad y valor histórico.

Frigiliana, Málaga.
Su casco antiguo, conocido como Barribarto, conserva calles empedradas y casas blancas decoradas con macetas llenas de flores. Pasear por sus calles es descubrir pequeños comercios de artesanía, bares locales y rincones históricos, como el templo renacentista de San Antonio del siglo XVII y la conservación de restos de la antigua muralla árabe que protegía al pueblo.

Pasado prehistórico y legado árabe

La historia de Frigiliana se caracteriza por su pasado prehistórico, fenicio, romano y, de forma muy destacada, su legado árabe y la convivencia de las tres culturas (musulmana, judía y cristiana). Además, su economía se centró en la caña de azúcar, de la que se conserva el Ingenio, la única fábrica de miel de caña de Europa.

Además de su historia, Frigiliana ofrece vistas panorámicas espectaculares. Desde sus miradores se puede contemplar la sierra y, en los días despejados, el mar Mediterráneo. Los alrededores invitan a recorrer senderos y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado del centro del pueblo.

La gastronomía local también es un atractivo: tapas, dulces típicos derivados de su historia como la miel de caña, y platos elaborados con productos frescos de la zona. Además, las festividades como la Feria de Agosto o la Semana Santa, muestran la tradición y llenan el pueblo de vida, música y colores.

5 pueblos españoles donde el turismo nacional se ha incrementado más que antes de la pandemia.

¿Qué ver en Frigiliana?

Algunos lugares que se recomiendan ver en este encantador pueblo son:

- Calle Hernando el Darra: la calle con mayor peso histórico de todo el pueblo. Su nombre se lo puso el caudillo que lideró una rebelión en el pueblo, Hernando El Darra.

- La Calle Real: la arteria principal del casco histórico, la única calle transitable por vehículos.

- El Torreón: un símbolo de la herencia multicultural de Frigiliana, ya que se encontraron vasijas con grabados de las culturas musulmana, judía y cristiana.

- Callejón el Garral: también conocida como Callejón de la Iglesia, estrecha y pintoresca calle llena de macetas con plantas y terrazas de restaurantes.

- Iglesia San Antonio de Padua: ubicada cerca de la Plaza de las Tres Culturas, antigua mezquita musulmana transformada tras la reconquista en una iglesia renacentista.

- Palacio de los Condes: actualmente es la sede de la fábrica tradicional de miel de caña Nuestra Señora del Carmen, única en Europa.

- Miradores de Frigiliana: algunos de los mejores miradores están subiendo la calle Hernando el Darra hasta el Callejón del Peñón.

- Jardín Botánico de Santa Fiora: parque gratuito situado en la ladera.

Frigiliana, Málaga.
Frigiliana combina historia, paisaje y tranquilidad en un espacio pequeño y fácil de recorrer. Sus calles blancas, vistas panorámicas y oferta gastronómica la convierten en un destino auténtico, perfecto para quienes buscan disfrutar de un pueblo andaluz sin prisas y con encanto.

