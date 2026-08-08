Todo lo que se sabe sobre la convocatoria en redes sociales de un posible nuevo cruce masivo a Ceuta el 15 de agosto: la policía vigila de cerca

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

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Una segunda entrada masiva a Ceuta se podría estar gestando, nuevamente, en redes sociales. Grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok difunden ahora llamamientos para un nuevo cruce masivo el 15 de agosto. Los mensajes, en dariya —el dialecto del árabe que se habla en Marruecos—, incluyen lemas como “al-hajma” (la ofensiva) o frases como “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”.

Tanto Maldita.es como El País han podido acceder a decenas de estos espacios virtuales en los que miles de jóvenes marroquíes comparten información, rumores y estrategias sobre cómo cruzar la frontera hacia Ceuta. Entre los contenidos, abundan dibujos de la bandera de España, relojes de arena y símbolos relacionados con el mar, acompañados de frases como “nos vemos allí todos”.

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Imagen de archivo de inmigrantes haciendo cola para recibir comida y bebida de la Cruz Roja, el 3 de agosto. (REUTERS/Pedro Nunes)

En estos grupos se comparten vídeos y mapas con posibles trayectos, así como consejos para evitar posibles aglomeraciones —tanto ciudadanas como policiales—, como adelantar el cruce a días previos o el posponer la entrada a fin de mes. También circulan bulos sobre posibles ayudas o facilidades que España proporcionaría a quienes consigan cruzar.

La investigación reveló que en Facebook se lanzan convocatorias abiertas y se comparten teléfonos y enlaces para sumar participantes a los grupos, mientras que en WhatsApp la conversación gira en torno a los detalles logísticos: desde recomendaciones sobre provisiones hasta rutas alternativas y advertencias sobre controles policiales. Los mensajes oscilan entre el entusiasmo de algunos y las advertencias y suspicacias de otros: “No os arriesguéis, el asunto sigue caliente. Yo seguramente no vaya; iré a finales de mes, cuando la cosa se haya enfriado”.

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Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, insiste en que es fundamental otorgar a la frontera de la ciudad el carácter de frontera exterior de la Unión Europea en África para evitar que se repitan crisis. Esto implicaría mejores infraestructuras, dotaciones de personal y medios tecnológicos.

En los grupos se debate, según los citados medios, sobre la viabilidad real de la convocatoria, los riesgos del cruce —especialmente por mar—, la presión social entre los jóvenes y las dudas sobre si se trata de una movilización real o de un intento de engañar con algún fin X. Además, se comparten imágenes de los jóvenes desaparecidos durante el cruce a Ceuta y se intercambian consejos de seguridad, o de trayecto, o de cualquier punto que pueda ser relevante a la hora de lanzarse a tal travesía.

La policía vigila las redes sociales

Las fuerzas de seguridad mantienen la atención sobre los mensajes que se están difundiendo desde Marruecos en redes sociales, donde se convoca a una nueva entrada masiva a Ceuta. Según explican fuentes policiales a EFE, se está haciendo un seguimiento constante de este fenómeno y se analizan estos espacios digitales a diario.

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El origen de muchos de estos contenidos sigue siendo una incógnita y no se descarta que algunos hayan sido compartidos desde fuera de Marruecos. También se sospecha que las cifras de seguidores - algunos grupos cuentan con decenas de miles de miembros - o el alcance de ciertas publicaciones pueden estar inflados artificialmente.

El ministro de Asuntos Exteriores ha intervenido desde la red social X, donde ha lanzado un aviso a los jóvenes que puedan estar planteándose la travesía para que no se dejen llevar por informaciones falsas difundidas en redes sociales. Ha recordado que el acceso irregular a Ceuta o Melilla no otorga derecho a quedarse en España ni a alcanzar territorio europeo.

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Migrantes sostienen carteles en los que se lee “asilo” en español, en Ceuta (REUTERS/Violeta Santos Moura)

También la Comisión Europea se ha referido a la situación, asegurando que también está monitorizando las redes sociales. Portavoces comunitarios han advertido que canales asociados a Rusia habrían, supuestamente, contribuido a amplificar la crisis migratoria desde finales de julio. Desde Bruselas se mantiene el contacto permanente con las autoridades de España y Marruecos, y se subraya que muchos de los datos y rumores que circulan no han podido ser verificados, por lo que el panorama sigue siendo incierto.

El presidente de Ceuta ha trasladado en varias comparecencias la preocupación existente en la ciudad. Ante el Parlamento Europeo, ha hablado de una población “con el alma en vilo” y de una frontera que ha quedado al descubierto. Ha pedido más recursos en los cuerpos de seguridad y en los servicios de inmigración, y ha apuntado que la ciudad aún no ha podido recuperarse tras la reciente entrada masiva, que cifra en unas 80.000 personas —miles de ellas menores de edad—, con más de un centenar de muertes.

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Durante una reunión en Palma con el rey, el presidente ceutí mostró su confianza en que las Fuerzas de Seguridad y el Ejército podrán evitar que se repita una entrada masiva. Aseveró que la situación no es una cuestión únicamente migratoria, sino que representa una vulneración de la integridad territorial española y, por extensión, de la Unión Europea.

Agentes de policía y soldados españoles escoltan a un numeroso grupo de migrantes hasta la frontera con Marruecos (REUTERS/Jon Nazca)

Por el momento, las autoridades españolas están vigilando los espacios digitales que incitan a cruzar a Ceuta el 15 de agosto. No queda claro si se espera que acabe por darse otra entrada masiva o si la expectativa en este punto es que quede en nada, pero el despliegue policial se mantiene activo y las fuerzas de seguridad continúan analizando a diario el alcance de los mensajes y la organización en redes sociales. Queda en duda también si lo ocurrido el 31 de julio fue un suceso verdaderamente inesperado para las autoridades y si es precisamente ese el motivo por el que pudo pasar. Esta vez, con la advertencia en la mano, lo más probable es que el 15 de agosto en Ceuta estén preparados para cualquier cosa.

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A pesar de que la mayoría de indicios apuntan a un nuevo caso de desinformación más que a una amenaza real e inminente, en Ceuta se mantiene activo el dispositivo de seguridad para responder ante cualquier eventualidad. Desde la Delegación del Gobierno en Ceuta también se está siguiendo de cerca el desarrollo de los mensajes en redes sociales, y ya se han puesto en marcha medidas preventivas. Las autoridades recalcan que el despliegue policial se mantendrá durante los próximos días, pero teniendo en cuenta el nivel de alerta en el que las fuerzas fronterizas marroquíes y ceutíes se están desenvolviendo estos días y que ya se tiene un aviso de la posibilidad, lo más probable es que cualquier intento, de darse, sea frustrado.

La UE elogia la “rápida y eficaz respuesta” del Gobierno a la entrada masiva a Ceuta

Esta semana la Unión Europea elogiaba la “rápida y eficaz respuesta” del Gobierno de España ante la entrada masiva a Ceuta. El jueves pasado, después de una semana en la que las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta fueron sucediéndose con un volumen creciente —el ritmo ya era de unas 200 entradas al día—, decenas de miles de personas cruzaron la frontera que separa la ciudad de Marruecos, provocando el colapso de los ya saturados servicios de acogida de migrantes y menores. Más de un centenar de personas murieron en el camino.

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Ceuta, ciudad autónoma de unos 84.000 habitantes, recibió a la multitud con la puerta cerrada. Los recién llegados, muchos de los cuales abandonaron Marruecos con la idea de que en España serían recibidos y bienvenidos, se encontraron, sin embargo, con una realidad muy distinta: comercios cerrados a chapa echada y a la población encerrada en su casa y evitando salir. Entre la desesperación por la falta de sustento y la presencia y actuación de las fuerzas de seguridad españolas, al poco el flujo de llegada tenía en espejo otro de salida: cada minuto se cruzaban decenas al entrar con decenas que se iban “voluntariamente”, asediados por el hambre e instados por la policía y el ejército.

Para el domingo, la mayoría de quienes llegaron a Ceuta ya estaban de vuelta al otro lado de la frontera. El movimiento migratorio masivo, con su origen en las redes sociales, puede darse por terminado, quedando por resolver las situaciones de aquellas personas, miles de ellas menores de edad, que siguen en la ciudad y en una situación que el Gobierno considera desbordada.

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