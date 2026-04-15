Antonio Carmona, en ‘La Revuelta’: “Yo no soy flamenco, yo soy salvaje”

Por segunda noche consecutiva, La Revuelta ha apostado por contar con otro músico, tras entrevistar a Enrique Bunbury el lunes pasado. En esta ocasión, y con tal de mantener altas las audiencias, David Broncano ha estado acompañado de Antonio Carmona Amaya (Granada, 60 años), cantante de flamenco, la misma noche en que El Hormiguero contaba con Pablo Alborán.
El artista granadino, miembro del grupo de flamenco-fusión Ketama, ha acudido al programa de RTVE para promocionar su nuevo disco, Baro Drom, cuya traducción significa éxodo. “Yo no soy flamenco, yo soy salvaje”, ha querido dejar claro Carmona nada más empezar la entrevista. El cantante ha explicado que su cuarto y último álbum, además, cuenta con las raíces francesas en las que se ahonda en sus letras.
Durante el programa, Broncano y su equipo también han conectado en directo con el cirujano español Diego González Rivas, quien se encuentra operando en Monrovia, capital de Liberia. En la videollamada, el doctor ha contado en qué ha consistido la operación en la que ha extirpado un pulmón a un enfermo terminal, con su unidad móvil, y cuáles son sus próximas paradas, una en Madrid.
