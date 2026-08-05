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El rincón de la Costa Blanca con calas turquesas, castillo del siglo XVIII y vistas hasta Ibiza

Hace siglos protegía a la costa de piratas y hoy alberga playas con un atractivo casi a la altura de Jávea

Vista aérea de una bahía con aguas turquesas, dos veleros, un puerto deportivo lleno de barcos, una playa, casas blancas y vegetación en una ladera.
Casas blancas, playas turquesa y rutas de senderismo en un pueblo marinero del Mediterráneo (Wikipedia/Lucía Maldo.) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre acantilados, playas de arena fina y un casco urbano de casas encaladas con puerto pesquero activo, este rincón de la Costa Blanca conserva uno de los litorales mejor preservados de Alicante. En apenas ocho kilómetros se suceden pequeñas calas de aguas cristalinas, senderos junto al mar y un patrimonio defensivo que recuerda su pasado frente a los ataques de piratas y corsarios.

Moraira, integrada en el municipio de Teulada (Alicante), cuenta con poco más de 1.600 habitantes censados y atrae cada año a miles de visitantes. Aunque queda a la sombra de destinos más conocidos como Altea, Dénia o Jávea, su tamaño y su ambiente tranquilo son precisamente dos de sus principales atractivos.

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Playas, calas y una ruta de senderismo entre acantilados

El litoral alterna tramos rocosos con playas de arena y pequeñas ensenadas de difícil acceso. La playa de l’Ampolla, una de las pertenecientes al municipio y situada a los pies del casco urbano, es la más extensa, con unos 250 metros de longitud. La del Portet, protegida por el Cap d’Or, destaca por su forma de concha, sus aguas poco profundas y cristalinas y una longitud cercana a los 320 metros.

Una torre de piedra clara sobre el monte de vegetación y el cielo azul con nubes ligeras.
Situada en lo más alto del Cap D'or a la que se conoce como Castillo de Moraira o de la Mar. (Wikimedia/Joan Banjo)

La localidad esconde rincones a los que solo se puede llegar caminando o en kayak. La Cala Llebeig, situada en el límite entre los términos municipales de Teulada-Moraira y El Poble Nou de Benitatxell, es la más aislada. Para alcanzarla hay que recorrer unos 500 metros por el interior del barranco de la Viuda. La recompensa es una cala de cantos rodados rodeada de acantilados y aguas turquesas. También se puede disfrutar de la Cala Andragó, entre la Punta de Moraira y el Cabo Blanco, que ofrece aguas profundas y transparentes, además de una amplia panorámica sobre la costa.

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A ellas se puede acceder en coche, pero quienes prefieren recorrer el litoral a pie pueden seguir la Ruta de los Acantilados (SL-CV 50), un itinerario lineal de 7,4 kilómetros que une la Cala Moraig con la Cala Llebeig. El recorrido presenta una dificultad media, salva un desnivel máximo de 135 metros y requiere alrededor de tres horas para completarse. El sendero atraviesa microrreservas de flora endémica integradas en la Red Natura 2000 y ofrece algunos de los mejores miradores naturales de este tramo de la Costa Blanca.

Un castillo del siglo XVIII y una torre con vistas hasta Ibiza

Junto a la playa de l’Ampolla se levanta el Castillo de Moraira, una fortaleza del siglo XVIII construida para proteger la costa de los ataques de piratas y corsarios berberiscos. Su fachada semicircular mira al mar y la única puerta de acceso conserva el escudo de los Borbones junto a la fecha de finalización de las obras, 1742. Tras su restauración en la década de 1980, alberga dos exposiciones permanentes: una dedicada a las torres de vigía levantadas durante el reinado de Felipe II y otra sobre el mar y la piratería en el Mediterráneo.

El escudo con los castillos, los leones, la corona encima y más elementos en piedra caliza.
El castillo está coronado con el escudo de los Borbones desde el que se puede ver la fecha de finalización en 1742. (Wikipedia/Joan Banjo)

A poco más de un kilómetro del castillo, en la cima del Cap d’Or, se alza la Torre de Vigía, también construida por orden de Felipe II en el siglo XVI. Se accede a ella mediante un recorrido de 1,46 kilómetros entre ida y vuelta que parte desde la playa del Portet. La subida recompensa el esfuerzo con una de las panorámicas más amplias de la Costa Blanca: desde la torre se divisan la sierra de Aitana, el Peñón de Ifach y, en los días más despejados, la costa de Ibiza.

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