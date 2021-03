Diana Navarro, un rostro más apoyando la cultura en los Premios Goya

07/03/2021 DIANA NAVARRO. MADRID, 7 (CHANCE) Una de las mejores voces de nuestro país, Diana Navarro, que nos ha deleitado con una actuación en los Premios Goya 2021 y lo cierto es que ha conseguido dejarnos con la boca abierta. Sus tablas en los escenarios son bestiales y cada vez que coge un micrófono consigue dejar a todo su público embobado, aunque a veces ni micrófono necesita porque ese vozarrón se escucha con el alma. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Hemos hablado con Diana en la alfombra roja de los Premios Goya y nos ha sorprendido mucho las declaraciones que ha hecho porque nos ha confesado que le encantaría estar nominada como actriz en un futuro, ya que se está preparando para dar el salto al mundo de la interpretación: "Sería muy bonito para mí porque me estoy formando como actriz, ese sueño es una manera de vivir y a mí me gusta vivir soñando".



¡Claro que sí Diana! los sueños están para cumplirlos y estamos seguros de que una artista de tu categoría puede lograr todo lo que se proponga. En cuanto al momento tan delicado por el que está pasando Isabel Pantoja, otra de las grandes artistas a la que pudimos ver como actriz, nos ha confesado que: "Es divina". Y de esta manera no ha querido opinar más sobre la situación personal de la tonadillera.