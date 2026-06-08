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Mario Vaquerizo relata en ‘El Hormiguero’ su encuentro con el Papa León XIV: “El maquillaje no es incompatible con la religión, la fe y el respeto”

En el programa de Pablo Motos, el artista compartió detalles sobre la gira de las Nancys Rubias, vivencias personales y el nacimiento de una nueva canción

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Vaquerizo destacó el mensaje de diálogo y respeto impulsado por el Papa
El artista relató que el Pontífice promueve bajar el tono de la confrontación social (El Hormiguero)

Mario Vaquerizo ha llevado a ‘El Hormiguero’ una de las escenas que más ha marcado su actualidad reciente, su encuentro con León XIV, una experiencia que ha presentado como un episodio de fuerte carga emocional en plena promoción de la nueva gira de Nancys Rubias y de su próximo disco.

El cantante ha explicado que fue invitado “como representante de la cultura” y que el saludo con el Pontífice incluyó un apretón de manos y una mirada a los ojos. Vaquerizo cree que el mensaje del Papa “es muy necesario en estos momentos de crispación” y que obliga a “bajar un poco el tono de todo”.

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La visita del grupo al programa de Pablo Motos también ha reunido a Juan Pedro del Moral, la Nancy Travesti, y Miguel Balanzategui, la Nancy Reagan, mientras Marta Vaquerizo, la Nancy O, no ha acudido porque estaba de viaje por Europa con su pareja, técnico de sonido de Nancys Rubias y de Fangoria, según contaron en antena.

Devoción, estilo y una experiencia “bendecida”

Vaquerizo ha descrito su paso por la recepción papal con un lenguaje casi devocional. “Ver al Papa León XIV fue como ver a un santo, en serio”, dijo. En esa misma intervención, el cantante defendió que no alteró su imagen para la ocasión, ya que acudió peinado por su peluquero con su cardado habitual y quiso subrayar que su estética no entra en conflicto con sus convicciones ni con el marco institucional del acto.

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“Yo quedé con mi peluquero, me hizo el cardado, aunque yo no quería ir con el cardado porque para una recepción así… Pero el maquillaje no es incompatible con la religión, la fe y el respeto”, afirmó Vaquerizo.

Vaquerizo destacó el mensaje de diálogo y respeto impulsado por el Papa
El artista relató que el Pontífice promueve bajar el tono de la confrontación social (El Hormiguero)

El artista añadió que volvió “un poco tocado” tras el encuentro porque sintió “muy buenas vibraciones” al estar junto al Papa. También sostuvo que se considera “bendecido” porque León XIV le tocó la mano y le miró a los ojos, una secuencia que presentó como el momento más intenso de la entrevista.

La conversación en el programa avanzó después hacia uno de los episodios más recordados de su trayectoria reciente, la caída sufrida a finales de 2024 durante un concierto, cuando se precipitó de cabeza desde una pequeña plataforma giratoria y tuvo que ser trasladado al hospital.

Un accidente convertido en canción

Vaquerizo explicó que ese accidente ha acabado integrado en el repertorio creativo del grupo. “Nuestras malas experiencias las convertimos en arte”, dijo, antes de recordar que de una respuesta improvisada a los periodistas nació una canción todavía inédita.

El tema se titula “El cardado me salvó la vida” y surgió después de que el cantante atribuyera con humor su supervivencia al peinado que llevaba el día del golpe. Vaquerizo precisó que Nacho Canut ha participado en la creación de la canción y que aún no la han publicado porque quieren grabar antes un vídeo.

La vida familiar de Mario Vaquerizo y Alaska: su hermana Marta Vaquerizo, sin hijos y la herencia cultural de América Jova Godoy y Manuel Gara López.

Ese videoclip, según relató al programa, lo quieren rodar con Charo Baeza, a la que presentó como una de sus grandes referencias estéticas. Vaquerizo pidió públicamente poder grabar en su casa junto a ella y la definió como “la única murciana que ha triunfado en Hollywood”, además de recordar que ha sido personaje de Los Simpsons y activista de PETA.

En ese mismo bloque, añadió una anécdota sobre Baeza: contó que fue vecina de Donald Trump y que, según ella, el mejor árbol de Navidad de Beverly Hills era el del hoy presidente estadounidense. También aseguró que vivía cerca de Jennifer Lopez.

La entrevista dejó además otros apuntes personales y profesionales, ya que Nancys Rubias va a compaginar su gira de verano con la grabación de su próximo disco, y Vaquerizo avanzó también que se someterá a una operación dentro de dos semanas y que se hará “un poco de liposucción”, una confesión que realizó durante su paso por el programa.

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