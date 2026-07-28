El Guggenheim Bilbao, entre los candidatos a las siete Maravillas Contemporáneas del Mundo

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Bilbao, 28 jul (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao es uno de los candidatos en la iniciativa internacional impulsada por el World Travel and Tourism Council–WTTC, organización que representa al sector mundial de los viajes y el turismo, para ser elegido como una de las siete Maravillas Contemporáneas del Mundo.

Según ha informado el museo bilbaíno, se trata de una convocatoria abierta para elegir y reconocer aquellos edificios, monumentos e instituciones construidos a partir del siglo XIX y hasta la actualidad que hayan contribuido a transformar sus destinos y la forma de viajar, y que destaquen por su capacidad para atraer visitantes, impulsar el desarrollo de su entorno y favorecer un turismo responsable.

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Los tres ejemplos que WTTC destaca en la web creada para ilustrar la iniciativa y recabar los votos de los usuarios en las diferentes fases, corresponden a la Torre Eiffel de París, el Museo Guggenheim Bilbao y el Gran Museo Egipcio de Guiza, símbolos de cómo la arquitectura y la cultura pueden transformar un destino.

El pasado 7 de julio se abrió el periodo de presentación de candidaturas, que se extenderá hasta finales de año. El 7 de enero de 2027 se dará a conocer una primera selección de 70 propuestas. A continuación, una votación pública reducirá la lista a 30 finalistas y, finalmente, el 7 de julio de 2027 se anunciarán las siete Maravillas Contemporáneas del Mundo.

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"La candidatura del Museo Guggenheim Bilbao responde a los criterios definidos por el WTTC para esta iniciativa, al tratarse de una obra construida en la era contemporánea que ha contribuido a posicionar Bilbao como un destino cultural de referencia internacional y ha tenido un impacto significativo en el desarrollo turístico, económico y social de su entorno", ha argumentado ese centro artístico. EFE