Luna llena de ciervo, un fenómeno astronómico para disfrutar en julio: cuándo es y cómo verla

Luna llena (Diego Radamés / Europa Press)

El verano es la estación del año por excelencia para disfrutar del cielo nocturno. Aunque las noches sean más cortas, es un momento ideal por varios motivos, entre los que destacan las agradables temperaturas y una mayor estabilidad atmosférica, que suele traducirse en cielos más despejados, con menos nubosidad y una mejor visibilidad para observar las estrellas.

Durante este mes, se produce una de las lunas llenas más impresionantes: la Luna de Ciervo. Después de la Luna de Fresa, que tuvo lugar a finales de junio, llega este fenómeno astronómico.

Cuándo y cómo verla

La Luna de Ciervo alcanzará su punto de máxima iluminación el próximo 29 de julio a las 16:35 horas (hora peninsular española). Sin embargo, como es obvio, a esta hora habrá luz solar, por lo que en España no la podremos ver en el punto más luminoso.

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Para presenciar es suceso, lo más recomendable será esperar al anochecer. A partir de las 21:50, el satélite comenzará a aparecer por el horizonte este y ofrecerá una de sus imágenes más llamativas.

Al situarse muy cerca del horizonte, su luz atravesará una mayor cantidad de atmósfera, lo que hará que adquiera tonos dorados y anaranjados. Además, el contraste con edificios, montañas o árboles provocará un efecto visual por el que parecerá más grande de lo habitual.

Aunque el momento de máxima iluminación se producirá el 29 de julio, la Luna mantendrá su aspecto imponente durante las noches del 28 al 30 de este mes, por lo que se podrá apreciar durante tres días diferentes.

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Por qué tiene este nombre

La Luna del Ciervo no recibe este nombre porque el satélite cambie de aspecto, sino por una antigua tradición vinculada a la naturaleza. El término procede de los pueblos indígenas de Norteamérica, que utilizaban las lunas llenas como una forma de seguir el paso de las estaciones y organizar actividades como la caza, la recolección o la agricultura.

La luna llena de julio coincidía con la época en la que los ciervos machos comienzan a desarrollar una nueva cornamenta tras haber perdido la anterior durante los meses de invierno. En esta fase, las astas todavía están cubiertas por una fina capa de piel aterciopelada que las protege mientras crecen, un proceso que llamó la atención de estas comunidades y acabó dando nombre al plenilunio.

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Imágenes del bólido que ha cruzado Portugal, captadas por Antonio J. Robles desde Sevilla (@RedSpmn/X)

Cómo estar preparado para ver este fenómeno

Para disfrutar de este fenómeno en las condiciones ideales, es recomendable alejarse de las grandes ciudades y buscar un lugar con menos contaminación lumínica. Cuanto más oscuro sea el entorno, mejor se apreciará el satélite y los matices de su superficie.

También es recomendable elegir un punto con el horizonte este despejado, ya que será por esa zona por donde aparecerá la Luna al anochecer. Aunque puede observarse a simple vista, unos prismáticos o un pequeño telescopio permitirán distinguir con mayor claridad los cráteres y otros detalles de su superficie.

Por último, si tienes pensado permanecer un buen rato observando el cielo, es recomendable llevar agua para mantenerse hidratado y una chaqueta fina, ya que la temperatura puede descender durante la noche, especialmente en zonas de montaña o alejadas de los núcleos urbanos.

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