Los mejores destinos de Europa para hacer un viaje solo este verano, según una experta

La bandera griega ondea frente al templo del Partenón, en la Acrópolis de Atenas, Grecia. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Viajar solo se ha convertido en una tendencia que realizan muchas personas cuando no encuentran un acompañante con el que hacerlo. Atrás queda el perderse un plan o una experiencia por ser uno solo y, por ello, con la llegada del verano muchos buscan explorar lugares en solitario.

El continente europeo es uno de los más llamativos por su amplia variedad de paisajes, culturas y, en muchos casos, seguridad. Además, hay destinos en donde se puede combinar buena comida, barrios caminables y alojamiento asumible, dentro de un presupuesto aceptable económicamente hablando.

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Lydia Swincoe, una mujer que ha visitado más de 120 ciudades en 21 años, ha elaborado una lista en The Independent sobre seis destinos urbanos perfectos para recorrer en solitario en una escapada de verano. Esta selección se basa en el tamaño de las ciudades, la facilidad para verlas a pie, su conexión con la naturaleza y la oferta de alojamientos a buenos precios.

Łódź (Polonia)

La ciudad polaca de Łódź encabeza esta lista como una de las localidades favoritas de la autora tras pasar allí nueve días. Es un enclave creativo, marcado por centenares de murales de arte urbano y antiguas fábricas textiles recuperadas como centros culturales.

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Este lugar destaca por poder ser recorrido bien andando, sus abundancias de alojamientos bien diseñados y a buen precio, y su oferta gastronómica. Además, su vínculo cultural es muy singular, ya que el cineasta estadounidense David Lynch visitó Łódź en distintos momentos de su vida porque le atraía su estética. Esta huella continúa hasta la actualidad con museos de cine y grandes murales.

Lyon (Francia)

Gare de Lyon de París (Turismo París).

La ciudad francesa de Lyon es una recomendación que destaca por su gastronomía y es una alternativa menos caótica que París y más atractiva que Marsella. Es la verdadera capital culinaria del país.

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En Lyon hay más de 4.000 restaurantes y, en 2026, la ciudad suma más de 18 restaurantes con estrella Michelín. Por ello, más allá de sus paisajes y de su cultura, este lugar es el viaje ideal para aquellos amantes de la comida que quieran disfrutar de diferentes platos y conocer nuevos sabores.

Valencia (España)

España siempre destaca por su entorno, por sus vistas y por su buen comer. Por eso, Valencia es otra de las opciones de Lydia Swincoe. La autora destaca la combinación de precios cotidianos bajos, los mercados de barrio, las zonas verdes y el acceso al mar. Recuerda su estancia de tres semanas en el centro de la ciudad durante varios veranos y señala sus desayunos a dos euros y sus compras en el Mercat de Russafa.

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Plaza del Ayuntamiento, Valencia. (Turismo Comunidad Valenciana)

La cantidad de espacios verdes que ofrece la ciudad valenciana, como el gran jardín botánico o la franja ajardinada que va desde el Parc de la Canaleta hasta la zona de museos son muy destacables. En el caso de la playa, recomienda evitar el principal tramo urbano y optar por el Parc Natural de L’Albufera.

Atenas (Grecia)

Atenas figura como una capital que sigue atrayendo a la autora a pesar de que, a menudo, suele quedar por detrás de las islas griegas. Para facilitar los desplazamientos, aconseja alojarse en zonas como Plaka y Syntagma, que se encuentran en el centro y permiten moverse a pie con más facilidad hasta los enclaves monumentales.

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Esta propuesta se apoya en dos hitos: la Acrópolis, con el templo de Atenea Niké y el Partenón, y la subida al monte Licabeto para obtener una vista completa de la ciudad. Dentro del plano gastronómico, también destaca el souvlaki como tentempié ideal para aquellos que viajan solos.

Nápoles (Italia)

Italia es otro de los destinos por excelencia en los viajes en solitario, pero Swincoe destaca Nápoles. Una elección para los que buscan un lugar menos masificado turísticamente, pero que tiene buena comida y arte de primerísimo nivel. La autora lamenta que la ciudad quede eclipsada por Florencia y Roma pese a estar vigilada por el Vesubio, a poca distancia en tren de Pompeya y a un trayecto en barco de Procida.

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El mejor punto de partida es el barrio de Vomero, desde donde se puede bajar en funicular al centro para ver el Cristo Velado de Giuseppe Sanmartino en el Museo Cappella Sansevero, la Madonna con pistola de Banksy y el arte urbano dedicado a Diego Maradona.

Sofía (Bulgaria)

Finalmente, el último destino que recomienda esta experta es Sofia, una opción más orientada al ahorro y una capital poco saturada para sus dimensiones. Es ideal para reservar un hotel a última hora y para improvisar una cena sin depender de reservar previas.

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Tras una semana en la ciudad, Swincoe descubrió el vino búlgaro en una cata, cenó en buenos restaurantes y visitó diferentes bares. Además, recorrió la arquitectura de la época soviética y la historia política del período comunista.