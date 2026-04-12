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Las 7 cascadas más espectaculares de Madrid: rutas de senderismo en una escapada familiar perfecta para la primavera

La región ofrece paisajes de cuento, rutas accesibles y la oportunidad de conectar con la naturaleza a pocos kilómetros de la capital

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Cascada del Purgatorio, en Madrid (Shutterstock).
Cascada del Purgatorio, en Madrid (Shutterstock).

Más allá de la gran ciudad, la Comunidad de Madrid cuenta con un patrimonio natural que guarda un montón de secretos. Este permite desconectar del ajetreo y el estrés de la gran ciudad y fusionarse con la naturaleza de una forma increíble. Entre bosques, valles y montañas, la región esconde algunos de los secretos mejor guardados para los amantes del senderismo y el aire libre. Y pocos espectáculos despiertan tanta fascinación como el de las cascadas, esos saltos de agua que, tras el deshielo y las lluvias primaverales, llenan de vida los rincones más recónditos de la Comunidad de Madrid.

Descubrir estas cascadas suele requerir una ruta a pie, una excusa perfecta para adentrarse en la naturaleza, conocer mejor las zonas rurales y disfrutar de una jornada diferente en familia o con amigos. Desde la imponente Chorrera de los Litueros en Somosierra hasta la intimidad de la Cascada del Cancho Litero, estos siete saltos de agua demuestran que Madrid también es tierra de ríos, pozas y paisajes de postal.

Cascada del Purgatorio

En el corazón de la sierra de Guadarrama, la Cascada del Purgatorio es uno de los destinos favoritos para quienes buscan combinar naturaleza y patrimonio. La ruta parte del Monasterio del Paular, cruza el puente del Perdón y se adentra en un bosque que, en primavera y verano, luce en todo su esplendor. El arroyo del Aguilón se precipita en dos bellos saltos de agua, y antes de llegar, las Presillas —piscinas naturales— animan a alargar la excursión.

Chorrera de San Mamés

Ruta de la Chorrera de San Mamés, en Madrid (Sierra Norte de Madrid).
Ruta de la Chorrera de San Mamés, en Madrid (Sierra Norte de Madrid).

El arroyo del Chorro, afluente del Lozoya, cae en picado desde 30 metros de altura formando la Chorrera de San Mamés. El acceso, desde la ermita de San Mamés, es sencillo y el enclave, rodeado de pinos, sorprende por su inclinación y el sonido atronador del agua al golpear la roca. Visible incluso desde la carretera, es una de las cascadas más escénicas y accesibles de la región.

Chorrera de los Litueros

Situada en Somosierra, uno de los pueblos más fríos de la región, la Chorrera de los Litueros presume de ser la cascada más alta de la Comunidad de Madrid. Sus 40 metros de caída rompen el silencio de la montaña y marcan el nacimiento del río Duratón. Es un espectáculo salvaje, especialmente tras las lluvias o el deshielo, y una recompensa tras una ruta de senderismo sencilla pero llena de encanto y vistas panorámicas.

Ducha de los Alemanes

Ducha de los alemanes, en Madrid (Shutterstock).
Ducha de los alemanes, en Madrid (Shutterstock).

La calzada romana de Cercedilla desemboca en la pintoresca Ducha de los Alemanes, un salto de agua doble que debe su nombre a los montañeros alemanes que, a principios del siglo XX, se aseaban aquí tras sus rutas. Aunque su caída es de solo dos metros, el entorno boscoso y la historia que la rodea hacen de este lugar una parada obligada para senderistas y ciclistas.

Cascada del Embalse del Pradillo

A poca distancia del Purgatorio, el Embalse del Pradillo esconde otra cascada de cuento, famosa por la claridad de sus aguas. El entorno de robles y pinos, la facilidad del sendero y la abundancia de sombras hacen que sus 11 kilómetros sean perfectos incluso en verano. Además, el paseo permite descubrir el Mirador de los Robledos, la laguna de la Casa de la Horca y el puente de la Angostura, en una ruta circular que combina agua, bosque y legado industrial.

Cascada del Cancho Litero

En Navalafuente, la Cascada del Cancho Litero es un rincón apenas conocido, ideal para quienes buscan belleza e intimidad en plena naturaleza. El vapor en el aire y el rumor del agua guían hasta una poza que invita a la contemplación y la calma. Es el refugio perfecto para desconectar y disfrutar de un paraje aún libre de multitudes.

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Cascada del Hervidero

A poco más de 40 kilómetros de Madrid, la Cascada del Hervidero es una de las más espectaculares y accesibles. La ruta, que parte de San Agustín de Guadalix, puede recorrerse a pie, en bicicleta o incluso en coche hasta las inmediaciones de los saltos de agua. El paraje, salpicado de veredas y acueductos como el de la Retuerta, Valcaliente o La Sima, ha sido incluso escenario de rodajes televisivos como “Águila Roja”.

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