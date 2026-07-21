Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, en el podcast 'Rompiendo el Molde'. (YouTube)

Manuel García-Castellón (73 años), exmagistrado de la Audiencia Nacional, ha sido el encargado de instruir algunas de las causas más relevantes y mediáticas en las últimas décadas en España, del caso Banesto a Tsunami Democràtic, así como Púnica, Lezo o Kitchen. Ahora, lo cuenta en un libro, motivo por el que le ha entrevistado el poscast Rompiendo el Molde, que presenta Nacho Vázquez. En la conversación, de más de una hora, García-Castellón habla de los grandes asuntos de su carrera, pero también del mundano día a día en los despachos de un juzgado.

Pero, antes que eso, hay que llegar. Vázquez le pregunta qué debe tener un licenciado en Derecho no ya para ser juez, sino para acabar ocupando una de las muy escasas plazas en un tribunal como la Audiencia Nacional: “Nada -responde García-Castellón-. Simplemente tienes que pedir la plaza cuando esté libre y que te la dé el Consejo (General del Poder Judicial, CGPJ) por una simple razón, que es la antigüedad. (...) Otra cosa -puntualiza- es ser presidente de la Sala de lo Penal o del Tribunal Superior de Justicia de tal sitio o tal otro, en cuyo caso ya es por votación, es diferente. Aquí no”.

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“El tema es que esas plazas de la Audiencia Nacional, no sé ahora -continúa explicando-, las pedía poquísima gente, por no decir casi nadie porque tienes una exposición mediática normalmente no deseada, al menos no por mí, que hace más dificultoso tu trabajo (...) y te expone a un riesgo cierto porque tu cara es conocida”.

Manuel García-Castellón y Nacho Vázquez en el podcast 'Rompiendo el Molde'. (YouTube)

“No gana lo que un notario ni un registrador”

Una de las mayores controversias planteadas en el ámbito de la Justicia en el presente mandato político ha girado en torno a ese acceso. En este sentido, Vázquez pide también al entrevistado una reflexión sobre las oposiciones tal como están planteadas hoy: “Lo que sé es lo que conozco, y lo que conozco es que la oposición como tal es un sistema que yo definiría como brutal. Sí, la palabra es brutal, por no decir bestial. Cuando yo me examiné -dice- me parece que eran 407 temas, cada uno de ellos monstruoso a su vez. Y claro, es que tenías que saberlo de arriba a abajo”.

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Para García-Castellón, este modelo “está bien por una parte, porque tienes un conocimiento profundo de todos esos temas esenciales que vas a desarrollar en tu profesión posteriormente”. Sin embargo, contrapone, hay cosas que no te enseña y “no tienes que ser muy listo ni muy inteligente, sino tener mucha memoria y acordarte”. Recuerda el exmagistrado los nervios del día del examen: “Puede no ser el mejor día de tu vida porque estás nerviosísimo (...) después de estar encerrado en una habitación durante años. Yo solo salía los sábados, una vuelta a la manzana y como mucho iba al cine”, asegura.

Vázquez se interesa también por saber cuánto gana un juez en España. García-Castellón da pistas pero no cifras: “Desde luego no gana lo de un notario ni lo de un registrador, eso desde luego. Gana -como puede ganar un abogado del Estado o en oposiciones parecidas de las de los altos cuerpos del Estado". El presentador le da entonces algunos rangos: “He mirado y me dices si me acerco: un juez joven, entre 2.800 y 3.300 euros netos al mes; un magistrado de alto nivel o de la Audiencia Naiconal, entre 4.000-5-5.500, más o menos”. García-Castellón asiente: “Sí, por ahí”.

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“Y del Tribunal Supremo -sigue Vázquez- algo más, 5.500-6.000 euros netos al mes”. El entrevistado contesta que “sí, quizá algo más, pero no mucho más”.

El exmagistrado Baltasar Garzón analiza el comportamiento de los profesionales de la justicia en las redes sociales, señalando que comentar resoluciones o criticar al gobierno es una práctica ilegal para jueces y fiscales.

La reforma Bolaños y aquella frase de Sánchez

A lo largo de la conversación, de más de una hora, García-Castellón también habla sobre los “atrasos realmente espectaculares” en la Justicia, “y la reforma (Félix) Bolaños no ha servido para nada, ha servido para complicar más las cosas”, opina. Cree una solución que la investigación pudieran llevarla los fiscales -“yo todos los que he conocido que han trabajado conmigo son gente estupenda en todos los sentidos”, afirma-, pero también que su imagen “se ha degradado” por declaraciones como aquél “de quién depende la Fiscalía” de Pedro Sánchez.

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El exmagistrado aborda también el miedo por el puesto que se ocupa. “Naturalmente que lo he pasado, soy humano", confiesa. “Y no solamente el terrorismo (...) Pero si tú te dejas llevar por ese miedo, no puedes desarrollar tu función”, valora García-Castellón, que pone la mirada de nuevo en el actual Gobierno y los “mensajes intimidatorios contra algunos jueces que se han atrevido a investigar a ese poder”. Critica también que el CGPJ no tenga mecanismos para hacer algo más que “comunicados” ante esos ataques. “Y la Fiscalía General del Estado -concluye- no ha hecho nada en defensa de eso que tiene encomendado, que es la defensa de la independencia judicial”.

“Todo este conjunto de cosas que he contado -termina-, configuran un panorama, desde mi punto de vista, horrible. Y alguien debería reaccionar”.