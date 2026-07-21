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Así es la chaqueta capaz de producir hasta 900 mililitros de agua potable al día a partir del aire

La prenda se beneficia de las propiedades del hidrogel y de la ciencia para recolectar agua incluso en ambientes secos

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Un hombre vierte agua de un tubo hacia una botella transparente. Viste una chaqueta verde oliva con paneles de diseño hexagonal sobre un paisaje desértico.
La chaqueta capta casi un litro de agua del ambiente y la colecta para que luego pueda ser consumida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Telas brillantes hechas con algas, ropa con sensores biométricos o prendas que actúan como reguladores de la temperatura. Las nuevas generaciones de indumentarias combinan el diseño con la ingeniería para sacar el mayor partido a lo que se lleva puesto. Esta es la idea de la nueva chaqueta capaz de extraer agua directamente del aire y producir hasta 900 mililitros de agua potable al día, según los resultados publicados en la revista Science Advances.

El prototipo, basado en fibras de hidrogel de origen biológico, convierte la humedad ambiental en agua apta para el consumo sin necesidad de electricidad ni de aparatos externos, simplemente la chaqueta. Los ideadores de este proyecto han sido Guihua Yu y Chuxin Lei, ingenieros de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos.

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Cómo funciona la chaqueta que produce agua del aire

El principio detrás del tejido de hidrogel no es nuevo, pero su aplicación en una prenda de ropa cotidiana sí lo es. El hidrogel actúa como una esponja de moléculas de agua. Los científicos diseñaron un tejido con fibras jerárquicas que incorporan canales de distintos tamaños para capturar el vapor del aire y conducirlo hacia módulos de recolección en el interior de la prenda. Una vez llenos, los módulos se exponen al sol y, con el calor, el hidrogel libera el agua que se condensa en una superficie fría. Como en las ventanas de casa.

Hombre con mochila y chaqueta gris; módulos azules de recolección de agua; tejido jerárquico bajo lupa; módulos expuestos al sol; agua fluyendo a un vaso. Infografía Infobae.
La chaqueta recolecta casi 1 litro de agua del ambiente y la procesa con la tecnología aplicada del hidrogel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y es que el hidrogel absorbe el vapor de agua presente en el ambiente incluso con cielos despejados. Eso sí, dependiendo del clima, se recoge más o menos cantidad de agua. Science Advances publicó que el prototipo produce entre 400 y 900 ml al día en función del nivel de humedad ambiental. Los investigadores ya habían probado una versión autónoma de la misma plataforma, denominada AirGel, en el desierto de Chihuahua, donde alcanzó una producción de aproximadamente 1,3 litros diarios. La chaqueta lleva ese mismo principio al cuerpo humano, en un formato portátil y discreto que no requiere fuentes de energía externas.

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Para quién está pensada y cuándo podría llegar al mercado

Los investigadores de la Universidad de Texas conciben la prenda como una solución de emergencia o complemento hídrico para excursionistas, equipos de rescate y trabajadores en entornos remotos o semiáridos. Un adulto necesita alrededor de dos litros de agua al día para mantenerse hidratado, por lo que la chaqueta no sustituye una fuente convencional, pero puede marcar la diferencia en situaciones donde el acceso al agua es limitado o incierto.

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El contexto global refuerza la relevancia del desarrollo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, cerca de 2.100 millones de personas carecían de acceso a agua potable gestionada de forma segura en 2024. La chaqueta apunta precisamente a ese margen de vulnerabilidad, aunque de momento en escenarios de uso individual y no como solución de abastecimiento masivo.

La Universidad de Texas en Austin ya ha solicitado una patente para la tecnología, aunque no ha anunciado ningún calendario de comercialización. Los principales retos pendientes son la durabilidad del tejido tras un uso continuado y la garantía de calidad del agua obtenida en distintas condiciones ambientales. El equipo también estudia aplicar el mismo principio a mochilas y tiendas de campaña, lo que ampliaría la capacidad de captación más allá de lo que permite una sola prenda.

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