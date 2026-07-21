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Mediaset anuncia el fichaje de Josep Pedrerol y ‘El Chiringuito’: “Era mi asignatura pendiente”

El comunicador puso punto y final a su relación con Atresmedia este lunes 20 de julio

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Josep Pedrerol firma con Mediaset (MEDIASET ESPAÑA).
Josep Pedrerol firma con Mediaset (MEDIASET ESPAÑA).

La incógnita sobre el futuro de Josep Pedrerol ya ha quedado resuelta. Apenas unas horas después de despedirse de Atresmedia tras más de una década al frente de Jugones y El Chiringuito, Mediaset España ha anunciado oficialmente la incorporación del periodista al grupo audiovisual. El comunicador ha firmado un acuerdo de larga duración que permitirá dar continuidad a uno de los formatos deportivos más populares de la televisión española.

Con este movimiento, El Chiringuito inicia una nueva etapa sin renunciar a la esencia que lo ha convertido en un referente del debate futbolístico. El programa mantendrá su fórmula habitual, basada en la combinación de información deportiva, análisis, opinión y entretenimiento, además de conservar al equipo de colaboradores que ha acompañado a Pedrerol durante los últimos años.

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El propio periodista ha celebrado este nuevo reto profesional con un mensaje en el que ha mostrado su entusiasmo por comenzar esta etapa. “Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes”, ha asegurado, dejando claro que considera al programa un proyecto colectivo. “Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir", ha añadido.

Desde Mediaset también han destacado la importancia estratégica de esta incorporación. Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo, ha señalado que la llegada de Pedrerol y todo su equipo supone un importante refuerzo para la oferta de entretenimiento de la compañía. Según ha explicado, el objetivo es seguir ofreciendo un espacio que combine la actualidad deportiva con el espectáculo, apoyándose en algunos de los rostros más reconocibles del periodismo deportivo.

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Josep Pedrerol en su último programa de 'Jugones' (ATRESMEDIA).
Josep Pedrerol en su último programa de 'Jugones' (ATRESMEDIA).

Una despedida agridulce

La confirmación del fichaje llega apenas un día después de una despedida especialmente emotiva. Este lunes, Pedrerol puso punto final a trece años de trayectoria en Atresmedia con dos adioses consecutivos. Primero cerró su etapa en Jugones, el informativo deportivo de La Sexta que ha dirigido y presentado desde 2013, y horas más tarde hizo lo propio con El Chiringuito durante la última emisión del programa en Mega.

En Jugones, el periodista comenzó el espacio anunciando que aquella sería su última entrega tras más de un millar de emisiones. Antes de despedirse, repasó algunos de los momentos más recordados de la historia del programa mediante un vídeo con exclusivas, anécdotas y escenas que han acompañado al formato desde sus inicios. Después, rodeado de buena parte del equipo, quiso agradecer el trabajo de todos los profesionales que han hecho posible el proyecto durante estos años.

Josep Pedrerol en su último programa de 'Chiringuito de jugones' (ATRESMEDIA).
Josep Pedrerol en su último programa de 'Chiringuito de jugones' (ATRESMEDIA).

Durante su intervención recordó que los comienzos estuvieron marcados por las dudas y la incertidumbre, aunque con el paso del tiempo el programa consiguió consolidarse como uno de los informativos deportivos de referencia: “Creo que el programa que empezó no tiene nada que ver con el de ahora. Creo que en nuestra anterior etapa, en Punto Pelota, éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora. Hemos aprendido a escuchar más, a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente“.

La emisión concluyó con todos los colaboradores reunidos en el plató y un mensaje que ya anticipaba que el adiós no sería definitivo: “Nos vemos en la tele”. Y poco después ha llegado la confirmación oficial. El Chiringuito seguirá vivo y lo hará con una nueva casa. El fichaje de Josep Pedrerol por Mediaset garantiza la continuidad de una de las marcas más reconocibles del periodismo deportivo televisivo, que afronta ahora una nueva etapa con el objetivo de mantener el liderazgo que ha consolidado durante la última década.

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