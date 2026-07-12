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Las cascadas más bonitas de Cantabria para visitar este verano: rutas naturales, saltos de agua y hasta 70 metros de altura en medio de la naturaleza

La elección perfecta para hacer un turismo cero masificado y alejado de las olas de calor en el norte de España

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Cascada del Asón, Cantabria (Shutterstock).
Las cascadas más recomendadas para el verano en Cantabria (Shutterstock).

La naturaleza de Cantabria despliega un mosaico de paisajes donde el agua es la protagonista indiscutible. Ríos, arroyos y saltos de agua han esculpido valles, bosques y acantilados a lo largo de milenios, convirtiendo a esta comunidad en un paraíso para quienes buscan escenarios de belleza intacta. Las cascadas son uno de los grandes tesoros de la región, y su diversidad sorprende tanto por las formas como por los entornos en que se encuentran.

Visitar Cantabria implica adentrarse en un territorio donde las cascadas son uno de sus atractivos principales y donde hace falta verlas todas, ya que traen experiencias diferentes. Desde las caídas de agua más imponentes hasta los saltos discretos que surgen entre musgos y rocas, el viajero puede recorrer rutas que atraviesan hayedos, prados y cañones, o asomarse a acantilados que terminan en el mar.

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Entre todas las opciones, cuatro cascadas destacan por su impacto visual y su singularidad: el Nacimiento del Asón, las cascadas del Ajan y el Yera, El Tobazo y El Bolao. Cada una propone un recorrido único, combinando accesibilidad, valor ecológico y paisajes inolvidables en cuatro puntos distintos, y constituye una invitación abierta para descubrir la riqueza natural de Cantabria en estado puro.

Nacimiento del Asón: la cascada más imponente

El Nacimiento del Asón es el salto de agua más alto de Cantabria, con una caída de más de 70 metros, y se sitúa en el corazón del Parque Natural de los Collados del Asón. El entorno es una combinación de paredes kársticas, hayedos en cotas bajas y un circo de origen glaciar, el Hondojón, que enmarca el espectáculo natural. El agua se precipita desde una grieta en la roca, formando un chorro potente y continuo que puede observarse desde distintos puntos del parque.

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Cascada del Asón, Cantabria (Shutterstock).
Cascada del Asón es un imprescindible en Cantabria. (Shutterstock)

Para llegar hasta el nacimiento del río Asón es necesario realizar una ruta de senderismo de siete kilómetros, que parte cerca de Caucas del Asón y transcurre por un bosque frondoso, siguiendo el curso del río hasta la base de la cascada. El recorrido, aunque accesible, exige cierta preparación, pero permite disfrutar de la transición entre diferentes ecosistemas antes de alcanzar este hito natural. El salto se vive como una recompensa tras la caminata, y su presencia domina el paisaje, enmarcado por la vegetación autóctona y la majestuosidad de las paredes verticales.

El río Yera: recorrido entre saltos de agua y bosques de cuento

En la comarca de los Valles Pasiegos, muy próxima a la localidad de Vega de Pas, se encuentran las cascadas del afluente Ajan y el río Yera, una de las rutas más completas de Cantabria para quienes buscan una experiencia inmersiva en la naturaleza. Los ríos Ajan y Yera confluyen en esta zona, originando un itinerario repleto de sucesivos saltos de agua que surgen entre montes suaves, prados verdes y bosques densos.

Una de las cascadas más bonitas de España: se llega atravesando un pueblo abandonado.

El trayecto, de aproximadamente nueve kilómetros, comienza en la desembocadura del Ajan en el Yera y permite recorrer hasta cuatro cascadas distintas, cada una con su propio carácter y entorno. El visitante debe cruzar puentes rústicos y adentrarse en senderos arbolados, experimentando la fuerza y el dinamismo del agua en diferentes tramos. La ruta no solo destaca por la cantidad de saltos, sino también por el ambiente bucólico y la sensación de aislamiento que se respira, ideal para quienes buscan paisajes serenos y poco frecuentados.

El Tobazo: discreción y encanto entre roca y musgo

La cascada de El Tobazo se localiza en Villaescusa del Ebro, en las inmediaciones de las Hoces del Ebro, donde el río principal da forma a un cañón profundo y espectacular en la frontera entre Cantabria y Burgos. Lo que distingue a El Tobazo de otros saltos de agua de la región es su carácter discreto y su belleza singular: el agua aflora sobre toba, una roca porosa, y desciende en delicados hilos a media ladera, cubriendo el musgo antes de depositarse en una poza clara y tranquila.

Cascada del Tobazo (Turismo Cantabria)
Cascada del Tobazo (Turismo Cantabria)

El acceso hasta la cascada es sencillo y corto, de unos tres kilómetros, lo que permite disfrutar del entorno rocoso y de la transición entre la bravura del Ebro y la calma de este rincón escondido. El Tobazo resulta especialmente atractivo para quienes valoran los detalles y la tranquilidad, en contraste con la espectacularidad de otros saltos mayores, y representa una muestra de la variedad geológica y paisajística de Cantabria.

El Bolao: el salto de agua que roza el mar Cantábrico

La cascada de El Bolao es una de las más singulares de Cantabria por su ubicación junto a los acantilados de la costa occidental, cerca de Cóbreces y Toñanes. Aquí, el arroyo de la Presa esculpe su camino por la roca, formando varios saltos consecutivos hasta casi desembocar en el mar Cantábrico. El entorno es espectacular: los acantilados ofrecen vistas panorámicas sobre el océano, mientras que la vegetación verde y densa contrasta con el azul profundo y la piedra.

El Bolao, Cantabria.
La ruta de Cantabria que atraviesa una cascada. (WikiLoc)

La zona está salpicada de cavidades y senderos que permiten al visitante explorar distintos ángulos de la cascada, tanto desde la parte alta como desde la base. El Bolao es ideal para los aficionados a la fotografía, el senderismo y quienes disfrutan de paisajes donde la fuerza del agua se funde con la energía del mar. La experiencia de contemplar cómo el salto finaliza casi a nivel del mar, en pleno acantilado, es uno de los grandes atractivos de esta ruta, que acerca la montaña y el océano en un mismo punto.

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