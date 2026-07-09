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Los mejores pueblos de Pontevedra para ver el eclipse solar del 12 de agosto: hórreos junto al mar, atardeceres atlánticos y miradores costeros

Estas localidades de las Rías Baixas ofrecen condiciones idóneas para contemplar el fenómeno cerca del horizonte en un entorno de alto valor paisajístico

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Perspectiva de Combarro tomada desde el mar, mostrando el alineamiento de los hórreos y el entorno histórico junto a la ría
Imagen panorámica de Combarro desde el agua, donde la arquitectura tradicional se integra con el paisaje costero (Turismo de Poio)

El 12 de agosto de 2026, la luna cubrirá casi por completo el disco solar sobre el noroeste de la Península Ibérica. La provincia de Pontevedra se encuentra en una situación geográfica favorable para presenciar este acontecimiento astronómico, que ocurrirá a última hora de la tarde, pocos minutos antes de la puesta de sol.

Sus cielos costeros limpios, la baja contaminación lumínica de sus entornos rurales y la orientación directa hacia el océano Atlántico convierten a la región en un escenario idóneo para seguir el avance del fenómeno. La provincia cuenta, además, con el valor añadido de sus municipios marineros y sus espacios naturales.

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Pontevedra reúne villas históricas con hórreos a ras de playa, yacimientos arqueológicos elevados y valles termales alejados de las aglomeraciones urbanas. Observar el eclipse en puntos donde la costa se abre por completo hacia el oeste enriquece la experiencia visual de los visitantes. Estos son algunos de los mejores enclaves pontevedreses para estar el 12 de agosto.

A Guarda, vistas al Atlántico desde el Monte Santa Trega

A Guarda se sitúa en el extremo más meridional de la provincia, justo en la desembocadura del río Miño, lo que le otorga una posición privilegiada con vistas totalmente despejadas hacia el océano Atlántico. El punto de referencia indiscutible para la observación del eclipse en este municipio es el Monte Santa Trega.

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Vista general del pueblo de A Guarda, con sus casas agrupadas junto al paisaje gallego
El pueblo de A Guarda, rodeado de naturaleza y arquitectura tradicional (Wikipedia - Luis Miguel Bugallo Sánchez)

Desde su cima, a más de 340 metros de altitud, se obtiene una panorámica limpia de la puesta de sol, asegurando que ningún relieve tape el fenómeno astronómico cuando se encuentre bajo en el horizonte.

La jornada en la localidad puede aprovecharse visitando el famoso Castro de Santa Trega, uno de los yacimientos arqueológicos de la cultura castreña mejor conservados del noroeste peninsular. Para completar la visita, el puerto marítimo de A Guarda ofrece una gastronomía centrada en los pescados frescos y el marisco local, destacando la langosta como producto de referencia.

Combarro, un paisaje costero único entre hórreos y piedra

Ubicado en la ría de Pontevedra, Combarro ofrece un entorno patrimonial singular para presenciar el eclipse reflejado en las aguas de la ría. Sus muelles y paseos marítimos están orientados de manera que permiten captar la luz del atardecer costero sin grandes interferencias arquitectónicas.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

El principal atractivo de este conjunto histórico-artístico es su arquitectura popular, caracterizada por más de una treintena de hórreos de piedra y madera alineados a ras de mar, junto a los tradicionales cruceiros y casas marineras.

Detalle de los emblemáticos hórreos de Combarro, integrados en el paisaje costero gallego.
Vista de los hórreos tradicionales de Combarro, con el mar como telón de fondo en un día despejado (Amare Turismo Náutico)

El día del eclipse es una oportunidad idónea para los aficionados a la fotografía, quienes pueden inmortalizar el oscurecimiento del cielo combinando los elementos de la piedra gallega con el mar de fondo, terminando el día degustando la cocina tradicional en las terrazas del casco antiguo.

O Grove, entorno marítimo en el corazón de las Rías Baixas

La península de O Grove avanza hacia el océano ofreciendo múltiples playas y calas orientadas al oeste, características esenciales para garantizar una buena visibilidad del eclipse a ras de suelo. Puntos limpios como la zona de San Vicente do Mar o el mirador del Monte Siradella son enclaves estratégicos dentro del municipio para realizar la observación astronómica con un horizonte marino completamente abierto.

El frente marítimo de O Grove y su puerto, desde una perspectiva elevada sobre la ría
Imagen panorámica de O Grove, donde el mar y las embarcaciones rodean la localidad (YouTube - @p4ko356)

Antes del evento, el municipio permite disfrutar de espacios naturales protegidos como el complejo intermareal Umia-O Grove o de un día de descanso en la playa de La Lanzada. Las actividades recomendadas incluyen realizar una ruta en barco por la ría para conocer el funcionamiento de las bateas de mejillón, cerrando la jornada con una degustación de marisco en los restaurantes del puerto pesquero.

Ponte Caldelas, naturaleza y baja masificación en el interior

Para quienes prefieran alejarse de la costa y buscar un entorno de interior con baja afluencia turística, Ponte Caldelas se presenta como la alternativa adecuada. Al estar rodeado de valles fluviales y colinas suaves, el municipio cuenta con espacios naturales abiertos donde el cielo se mantiene despejado de la contaminación de los grandes núcleos urbanos.

Núcleo urbano de Ponte Caldelas, rodeado de naturaleza y tranquilidad en el interior gallego
Imagen panorámica de Ponte Caldelas, donde el entorno rural y la arquitectura tradicional se integran en el paisaje (Páxinas Galegas)

El día del eclipse se puede organizar recorriendo los senderos que bordean el río Verdugo o visitando los pasos históricos y fragas de la zona. La localidad es conocida por su tradición vinculada al termalismo y sus aguas mineromedicinales, lo que permite combinar la caminata y la observación del cielo nocturno con una estancia de descanso y bienestar rural.

Vilanova de Arousa, costa abierta y atardecer atlántico

Vilanova de Arousa, situada en la margen oriental de la ría de Arousa, destaca por sus playas tranquilas y su perfil de costa abierta, idóneo para seguir de manera directa el recorrido del sol durante el atardecer. La ausencia de barreras geográficas hacia el oeste asegura que la fase máxima del eclipse pueda contemplarse de forma nítida desde cualquiera de sus arenales o muelles.

El puerto de Vilanova de Arousa y su entorno urbano, captados desde una perspectiva elevada sobre la ría.
Imagen panorámica de Vilanova de Arousa, donde el mar y la localidad se integran en el paisaje atlántico (Bluscus)

La localidad invita a adentrarse en la cultura del vino Albariño, amparado por la Denominación de Origen Rías Baixas, mediante visitas a los viñedos y bodegas del municipio. El plan para esta fecha se puede complementar con rutas marítimas por la ría o paseos culturales por el centro urbano, que conserva el legado histórico de figuras literarias como Ramón del Valle-Inclán.

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