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La ruta de senderismo española que pasó de ser la más peligrosa a convertirse en una de las más espectaculares del mundo

Un estudio internacional basado en el seguimiento ocular sitúa este recorrido malagueño entre los 20 más llamativos del planeta

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El Caminito del Rey (istock)
El Caminito del Rey (istock)

El trekking es una modalidad dentro del senderismo que consiste en hacer rutas largas por enclaves que, normalmente, son complicados de andar. Es por ello, por la que se han seleccionado las mejores del mundo en una clasificación internacional basada en el seguimiento ocular.

Según Sports Shoes, hay una ruta de Málaga que ha obtenido una puntuación de 74 sobre 100, con un tiempo medio de observación de 2,27 segundos y un tiempo medio hasta la primera mirada de 2,4 segundos: el Caminito del Rey.

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Esta lista está encabezada por las Calas de Marsella, en Francia, con 94 puntos, por delante de la ruta de los Lagos de Plitvice, en Croacia, con 93, y del Valle de Lauterbrunnen, en Suiza, con 92. El estudio sostiene así una ventaja clara de las rutas europeas, que ocupan 13 de los 20 primeros puestos.

El puesto que ocupa el Caminito del Rey en el ranking de las rutas de trekking

El Caminito del Rey comparte la posición número 19 con el circuito del Lago Bled, en Eslovenia, que también suma 74 puntos, aunque cada uno tiene registros diferentes. En el caso del recorrido andaluz, el estudio lo describe como una pasarela suspendida a 100 metros sobre el río Guadalhorce.

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Esta ruta es conocida como “la pasarela más peligrosa del mundo”, pero a su vez ofrece vistas sobre cañones de piedra caliza y aguas turquesas. Sin embargo, si nos situamos en la actualidad, es una pasarela segura para el disfrute de los visitantes.

Como se ha citado anteriormente, las Calas de Marsella lideran la clasificación del estudio. Situadas en el Parque Nacional de las Calas entre Marsella y Cassis. Esta ruta atraviesa acantilados de piedra caliza blanca que caen sobre calas mediterráneas y combina opciones que van desde paseos de medio día hasta travesías de varios días.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia (Shutterstock).
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia (Shutterstock).

En segundo lugar aparecen los Lagos de Plitvice, un parque croata declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El enclave reúne 16 lagos conectados por 92 cascadas y cuenta con recorridos sobre pasarelas de madera levantadas sobre aguas de color esmeralda.

El top 3 de la clasificación lo termina el Valle de Lauterbrunnen, en el Oberland Bernés suizo. Este valle está esculpido por glaciares y se extiende bajo 72 cascadas y queda dominado por los picos del Jungfrau.

Europa concentra 13 de las 20 mejores rutas

El estudio señala que Alemania es el país con mayor representación en la lista. La formación rocosa de Bastei es la quinta clasificada con 90 puntos y se alza 194 metros sobre el río Elba en la Suiza Sajona y es la mejor situada del país.

La presencia alemana se completa con Schrecksee, en el puesto 16 con 76 puntos, y la travesía del Watzmann, en el 18 con 75. Francia también coloca otra ruta entre las diez primeras con el paseo por los acantilados de Étretat, séptimo con 85 puntos.

La ciudad española que es la más antigua de Europa: un viaje por sus 3.000 años de historia.

Fuera de Europa, Sports Shoes sitúa en cuarta posición el Camino Inca a Machu Picchu, en Perú, con 91 puntos. Por su parte, Estados Unidos coloca cuatro rutas entre las 20 primeras: The Narrows, en el Parque Nacional Zion, sexto con 87; la Ruta de la Niebla, en Yosemite, decimocuarta con 79; la ruta Skyline del Monte Rainier, empatada en el undécimo puesto con 81; y la ruta Kalalau, en la costa Nā Pali, también undécima con la misma puntuación.

La lista incluye además la ruta de trekking de Torres del Paine, en la Patagonia chilena, igualmente empatada en el puesto 11 con 81 puntos, y The Loop, en Australia, octava con 84, único recorrido de Oceanía presente en la clasificación.

Ben Mounsey, experto en trekking y actividades al aire libre explica que estas rutas “hay que hacerlas al menos una vez en la vida” y pueden exigir meses de planificación, mientras que otras son excursiones sencillas de un día desde una gran ciudad. También ha subrayado que los paisajes son una de las razones principales por las que la gente las recorre y que contar con el equipo adecuado, empezando por el calzado, marca la diferencia.

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