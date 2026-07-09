Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid, más allá del Mad Cool: del jazz de Tetuán a la nostalgia de ‘Yo fui a EGB’ del 10 al 12 de julio

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, inaugura la exposición ‘Yo fui a EGB’ (Madrid Turismo)

La capital española se prepara para vivir un fin de semana intenso, en el que la agenda cultural y de ocio va mucho más allá de la gigantesca cita musical del Mad Cool, que estos días reúne a miles de personas.

En Madrid, del 10 al 12 de julio, la variedad de propuestas gratis es tan amplia que es muy fácil encontrar planes para todos los gustos y edades sin gastar un euro. Conciertos al aire libre en los barrios, exposiciones nostálgicas y actividades en los distritos son algunas de las opciones para quienes buscan exprimir al máximo estos días de verano.

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Madrid demuestra así que sabe ofrecer buenos planes en verano combinando la frescura de las fiestas de barrio con la programación oficial de los Veranos de la Villa. Entre todas las actividades programadas, hay cinco planes que destacan por su originalidad y por ser una oportunidad genial para disfrutar de la ciudad de otra manera.

Concierto de Whatever Jazz Band: ritmos de Nueva Orleans al aire libre

La banda invita al público a disfrutar de una noche de jazz y baile sin costes (Whatever Jazz Band)

El festival Veranos de la Villa empieza a moverse por los barrios de la ciudad. Los amantes de la música en directo tienen una cita obligatoria en Tetuán con la actuación de Whatever Jazz Band, un grupo de jazz tradicional que promete animar la noche madrileña con ritmos muy bailables al más puro estilo de Nueva Orleans. El concierto será el viernes 10 de julio a las 21:00 h en la avenida del Presidente Carmona, y es el plan ideal para arrancar el fin de semana al fresco.

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Exposición ‘Yo fui a EGB’ en Conde Duque: un viaje directo a los ochenta y noventa

Para los que echan de menos los pupitres de madera, los casetes rebobinados con boli Bic y las tardes de la tele de rombos, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque estrena la exposición ‘Yo fui a EGB’. Esta muestra gratuita invita a los visitantes a hacer un recorrido lleno de recuerdos por la cultura popular, los juguetes y la música que marcaron a varias generaciones. Un plan perfecto para ir en familia y enseñar a los más jóvenes cómo era la vida antes de las pantallas.

Clausura de Ana Locking ‘Nostalgia / Utopía’: moda y diseño en Chamberí

‘Nostalgia / Utopía’ ofrece una mirada a las colecciones más emblemáticas de la diseñadora ( Ana Locking)

Última oportunidad para ver una de las grandes exposiciones de la temporada. La Sala Canal de Isabel II despide este domingo 12 de julio la muestra ‘Nostalgia / Utopía’ de la conocida diseñadora Ana Locking. Ubicada en el impresionante depósito de agua elevado de Chamberí, la exposición enseña sus colecciones de moda más icónicas mezcladas con fotografía y vídeo. El acceso es totalmente libre hasta completar el aforo, así que es un gran plan si te gusta el diseño y las tendencias.

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Fuman, el payaso músico: humor y circo para toda la familia

Fuman utiliza instrumentos poco comunes y propone propuestas para toda la familia (Madrid Turismo)

El teatro de calle y el circo toman las plazas de los barrios con propuestas divertidas para los más pequeños. El payaso Fuman arranca su gira por los distritos este sábado 11 de julio a las 21:00 h en la explanada que está detrás del Centro Cultural de Usera. Su espectáculo mezcla música con instrumentos raros, malabares imposibles y mucho humor. Una idea muy amena y dinámica para disfrutar de la noche del sábado con los niños.

Fotografía contemporánea en la Casa de Vacas de El Retiro

El Centro Cultural Casa de Vacas, en pleno corazón del Parque de El Retiro, acoge durante todo el fin de semana la exposición colectiva ‘Home Sweet Home’. La muestra reúne trabajos de fotógrafos actuales que juegan con la idea de la casa, la intimidad y el día a día a través de la cámara. Pasear bajo la sombra de El Retiro y aprovechar para ver esta cuidada exposición (abierta de 10:00 h a 21:00 h) es uno de los planes culturales más apetecibles y tranquilos del fin de semana.

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El Centro Cultural Casa de Vacas, en El Retiro, acoge esta muestra durante todo el fin de semana (Madrid Turismo)

La ciudad de Madrid, del 10 al 12 de julio, ofrece un montón de alternativas que demuestran que el verano madrileño se disfruta mucho en la calle. En un fin de semana donde el Mad Cool se lleva casi todos los focos, los barrios y los centros culturales se encargan de recordar que el arte, la música y el entretenimiento de calidad también pueden ser gratis.