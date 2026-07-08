Mad Cool 2026: cómo llegar al Iberdrola Music, cómo volver y horarios de todos los conciertos

Imagen del Mad Cool 2024, el 13 de julio de 2024, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El Mad Cool, el festival veraniego que ahonda en el extrarradio de la capital desde hace una década, levanta este miércoles el telón de una nueva edición. Desde hoy hasta el sábado 11 de julio, el recinto Iberdrola Music de Villaverde reunirá a más de 70 artistas repartidos en cinco escenarios por donde pasarán nombres como Lorde, Florence + The Machine, Zara Larsson, Kings of Leon, Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds o Pulp, entre otros. Con unos 55.000 asistentes previstos cada día —solo mañana jueves está agotado—, la organización volverá a poner en marcha un amplio dispositivo de movilidad para facilitar tanto el acceso como la salida del recinto.

Un año más, la novena edición del festival llega marcada de nuevo por la polémica. Los vecinos de Villaverde y de las zonas más próximas a Getafe denuncian desde hace años los problemas de ruido, tráfico y movilidad que generan los grandes conciertos en el recinto.

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De cara a los próximos cuatro días, desde Infobae hemos recopilado toda la información pertinente para que los asistentes del festival estén al día tanto de los conciertos como de la ida y la vuelta a casa.

Horarios del Mad Cool 2026

Como ha informado el Ayuntamiento de Madrid, las puertas del recinto abrirán cada día a las 18.00 horas y el desalojo se extenderá hasta 1 hora después de la finalización del evento.

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La jornada inaugural estará liderada por Foo Fighters, que subirá al escenario Region of Madrid a las 22.00 horas en uno de los conciertos más esperados de esta edición. Antes actuarán The Warning (18.55) y Wolf Alice (20.20). En el Orange Stage pasarán Palaye Royale, The Last Dinner Party, The War on Drugs y Moby, que cerrará el escenario a las 22.50. El cartel del primer día también incluye a Dogstar, la banda de Keanu Reeves; Jehnny Beth, HotWax, VillaNelle, MadMadMad, Hot Milk, Bigger Splash y Hoonine.

Horarios del Mad Cool 2026

El jueves, la única jornada con las entradas agotadas, será el turno de Lorde (20.30), Jennie (22.30) y Florence + The Machine, que pondrá el broche final a la noche a las 00.30. Entre las actuaciones más esperadas también destacan Charlie Puth, Zara Larsson y Teddy Swims.

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Horarios del Mad Cool 2026

El viernes llegará uno de los días más esperados del festival con Kings of Leon (22.15) y Twenty One Pilots (00.25) como grandes reclamos. Antes pasarán por los escenarios artistas internacionales consagrados como Halsey, Pixies, Interpol, A Perfect Circle o Sigrid.

Horarios del Mad Cool 2026

La clausura, el sábado, correrá a cargo de Nick Cave & The Bad Seeds (22.00), Pulp (00.40), Kasabian, David Byrne, The Black Crowes, Matt Berninger y The Vaccines, además de una programación electrónica encabezada por Nina Kraviz y Richie Hawtin.

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Horarios del Mad Cool 2026

¿Cómo llegar al festival?

Ubicado en la calle Laguna Dalga del distrito de Villaverde, la organización recomienda utilizar el transporte público para acudir al recinto.

Tanto para ir como para volver, la opción más rápida es la línea 3 de Metro, con parada en Villaverde Alto. Al finalizar los conciertos, esta línea funcionará de manera especial y permitirá únicamente la subida de viajeros en esa estación, con paradas para bajar en Legazpi, Embajadores y Sol. El servicio permanecerá abierto hasta las 2.00 horas durante la madrugada del miércoles y hasta las 3.30 horas las noches del jueves, viernes y sábado.

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Mad Cool comienza con Dua Lipa, Tom Odell o Rels B y una ampliación de transporte público.

En Cercanías, los asistentes podrán llegar mediante las líneas C-4 y C-5, con parada en Villaverde Alto, o la C-3, bajando en San Cristóbal Industrial. Para la vuelta habrá un servicio especial de la C-4 entre Villaverde Alto y Atocha, también ampliado hasta las 2.00 horas el miércoles y hasta las 3.30 el resto de jornadas.

La EMT reforzará igualmente la conexión con el recinto mediante las líneas 22 (abierta desde las 5.30 horas hasta las 23.45), 79 (de 6.00 a 23.45) y T41 (de 6.30 a 21.00) durante el día, además de la línea nocturna N14 (de 23.40 a 5.50), que une Cibeles con Villaverde Alto durante la madrugada.

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Como alternativa, el festival volverá a habilitar lanzaderas gratuitas entre Villaverde Alto, Legazpi y Atocha. Funcionarán de 00.30 a 2.00 horas durante la noche del miércoles y de 1.30 a 3.30 horas entre el jueves y el sábado.

Quienes opten por taxi encontrarán una parada habilitada en la calle San Eustaquio, entre Resina y San Norberto. En el caso de los VTC, el punto de encuentro estará situado en la calle Valle de Tobalina, esquina con San Ezequiel. Para quienes sean recogidos o dejados por familiares o amigos en vehículo privado, la organización ha establecido una zona específica en la confluencia de las calles Acebeda y San Ezequiel.

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