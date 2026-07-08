Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”

Shakira abordó en ‘La Revuelta’ cómo reorganizará su agenda profesional tras el Mundial para priorizar a su familia (La Revuelta)

Shakira ha visitado por primera vez el programa ‘La Revuelta’, donde participó en una conexión desde Baltimore con David Broncano. Durante la entrevista, la artista colombiana abordó tanto sus compromisos relacionados con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como la organización familiar que marcará sus próximos meses.

En la conversación, Shakira adelantó que, cuando termine el Mundial de 2026 y cierre sus actuaciones en Nueva York, hará una pausa para acompasar su agenda al inicio del curso escolar de sus hijos antes de encarar su residencia de 12 conciertos en Madrid, prevista entre septiembre y octubre.

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La cantante precisó por videollamada que, tras la clausura del torneo y varias fechas más en Nueva York, se tomará “un pequeño descanso” porque “los niños empiezan el colegio”. También concretó el curso de ambos: Sasha entra a sexto y Milan a octavo.

Prioridad a la familia

Ese ajuste del calendario llegó acompañado de una idea central: la vuelta al colegio de Milan y Sasha condicionará el siguiente tramo profesional de la cantante. La propia artista resumió ese plan con una frase directa: “Después del Mundial tengo unas fechas más en Nueva York. Luego ya los niños empiezan el colegio y nos tomamos un pequeño descanso”.

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Shakira adelantó detalles sobre su próxima residencia de 12 conciertos en Madrid prevista para septiembre y octubre (La Revuelta)

Entre las próximas citas de la cantante está su actuación en la final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Allí interpretará el tema oficial del torneo, Dai Dai, una canción que, según explicó ella misma, forma parte de su nueva etapa musical tras otros himnos asociados a campeonatos anteriores.

En esa misma conversación, Shakira insistió en que el paréntesis llegará después de terminar la gira en Estados Unidos y su participación en el campeonato. “Acabo la gira en Estados Unidos, el Mundial y los niños entran al colegio. Tendré un pequeño descanso, un paréntesis, antes de Madrid”, dijo al programa.

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Residencia en Madrid

El siguiente gran bloque de su agenda será Madrid, donde prepara una residencia de 12 conciertos. La artista confirmó que las actuaciones se celebrarán en un recinto específico con capacidad para unas 50.000 personas, instalado en Villaverde Alto, en el espacio de Iberdrola Music, donde también se celebra habitualmente el festival Mad Cool.

El reto técnico será notable porque la infraestructura deberá levantarse una vez termine la edición de este año del festival. La cantante sostuvo además que la respuesta del público ha sido masiva y deslizó que apenas quedan localidades, al apuntar: “Creo que aún quedan algunas entradas en la undécima fecha”.

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La cantante bromeó con su asistente, Diana, tras su inesperada aparición ante las cámaras (La Revuelta)

Shakira quiere reformular el espectáculo para su paso por la capital y convertirlo en una experiencia distinta a la de su gira actual. “Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que sea una experiencia más allá del concierto y que se vayan plenos”, afirmó.

La cantante prepara cambios para hacer el show “aún más espectacular” y con artistas invitados. En esa misma línea, la residencia formará parte de Las mujeres ya no lloran y que el recinto levantado para la ocasión aspira a crear un universo propio para el público durante septiembre y octubre.

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Expresando sus intensas “ganas de estar en España y de conocerte en persona”, Shakira demostraba su cariño por Madrid afirmando que es “una de las ciudades más increíbles de Europa”, por lo que rendirá homenaje a la capital incluyendo en su repertorio uno de sus éxitos más coreados: “Te dejo Madrid”.

Shakira hará su residencia europea en el espacio Iberdrola Music de Madrid con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre en el 'Estadio Shakira', con charlas, talleres y cine. Además de estos tres conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo a las 10.00 de la mañana, la artista ha organizado diversas actividades culturales alrededor de su estancia en Madrid. (Fuente: europa press/instagram/youtube)

Durante la charla también hubo espacio para un apunte familiar que volvió a llamar la atención sobre Milan. Shakira bromeó con que su hijo mayor ya le saca casi una cabeza, una imagen que muchos espectadores ya habían observado días antes cuando acudió con Milan y Sasha a un partido entre Argentina y Austria durante el Mundial.

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Además, la videollamada dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando sonó el móvil de la cantante y su asistente, Diana, cruzó la habitación intentando no aparecer en plano. Al final saludó a cámara y Shakira zanjó la escena con una broma dirigida a ella: “¡Te vas a hacer famosa en España!”.