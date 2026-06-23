España

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

La avería ha sido detectada poco antes de las 20.30 horas, y se ha localizado en dos tramos distintos que parten de la estación de Sevilla-Santa Justa

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Tren de Renfe en servicio AVE Madrid - Sevilla (Flickr)
Tren de Renfe en servicio AVE Madrid - Sevilla (Flickr)

Una avería en el suministro eléctrico ha interrumpido este martes la circulación ferroviaria entre Sevilla y Córdoba, con un impacto directo sobre uno de los corredores de alta velocidad más transitados de España. El corte afecta tanto a los trenes AVE de la línea Madrid-Andalucía en ambos sentidos como a varios servicios de Cercanías de la red sevillana, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus redes sociales.

La avería ha sido detectada poco antes de las 20.30 horas. Según Adif, el fallo se ha localizado en dos tramos distintos que parten de la estación de Sevilla-Santa Justa: uno en dirección a Guadajoz, en el municipio sevillano de Carmona, y otro hacia la localidad de Brenes, también en la provincia de Sevilla. La coincidencia de ambos cortes en el mismo tramo ferroviario ha empeorado el alcance de la interrupción, dejando sin servicio una parte considerable de la red en el sur de España.

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Adif ha especificado desde su perfil de X que los técnicos trabajan para solucionar la avería “a la mayor brevedad posible”. Además, el organismo ha detallado también en redes sociales que “la falta de suministro eléctrico y los daños en la catenaria han sido provocados por la caída de un cable de alta tensión, que no es titularidad de Adif, sobre la infraestructura ferroviaria”.

El pionero de la alta velocidad en España

La línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía fue la primera línea de AVE que entró en funcionamiento en España, el 21 de abril de 1992, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla, lo que redujo el tiempo de viaje entre ambas capitales a menos de tres horas. Desde entonces, se ha convertido en una de las rutas más transitadas del país, con cientos de miles de viajeros al año.

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*Noticia en ampliación.

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