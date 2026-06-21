El verano arranca con la primera ola de calor de la temporada que ya ha dejado noches infernales y avisos de la Aemet por temperaturas extremas

Grupos de niños juegan en una fuente en Madrid, a 18 de junio de 2026. (EFE/ Marcos Villaoslada)

Este domingo comienza el verano, que llega de la mano de la primera ola de calor de la temporada. Este episodio de altas temperaturas no ha hecho nada más que empezar y ya ha dejado una noche infernal -aquella en la que el mercurio no baja de los 30 grados- en puntos de Almería. En Cabo de Gata la temperatura mínima esta madrugada ha sido 31 grados y en la estación del aeropuerto de la provincia no se ha bajado de 30,9. En otras localidades de Baleares y del este y sur peninsular no se ha bajado de 25 grados.

Si la noche ha sido complicada, el día será insufrible. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera máximas por encima de los 35 grados de forma generalizada y por encima de los 40 en la mitad sur de la península. Ante este escenario, ha activado los avisos rojo (peligro extraordinario), naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo).

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14 comunidades con avisos activos

En nivel rojo por temperaturas extremas estará activo entre la 13 y las 21 horas de este domingo en Gipuzkoa y Bizkaia, donde se esperan máximas de 40 grados.

En varias zonas del sur peninsular y del valle del Ebro permanecerá activo el nivel naranja. Destacan la Campiña cordobesa, la Cuenca del Genil en Granada, la Morena y Condado, Cazorla y Segura, y el Valle del Guadalquivir en Jaén, así como la Ribera del Ebro de Zaragoza, la Ibérica zaragozana, la Ribera del Ebro de Navarra y la Cuenca del Nervión en Araba/Álava, donde se prevén máximas de hasta 40 grados, y localmente se pueden superar los 42 grados en zonas de Córdoba y Jaén.

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En el centro y sur de Huesca, sur de Ávila, Meseta de Valladolid y Zamora, La Mancha de Ciudad Real y Toledo, así como en la Depresión central de Lleida y Vegas del Guadiana en Badajoz, el nivel de riesgo por altas temperaturas se sitúa como importante, con máximas que rondarán los 39 o 40 grados.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

En Baleares, el sur de Mallorca y zonas del Ampurdán en Girona presentan también avisos de peligro importante, con máximas de 39 y 37 grados respectivamente. En Menorca, Ibiza y Formentera, la Sierra Tramontana y el nordeste de Mallorca, la situación se mantiene con avisos de peligro bajo, aunque la temperatura puede alcanzar los 37 y 38 grados. En la vertiente norte de Sierra Tramontana las mínimas superarán los 25 grados.

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Las tormentas y las lluvias intensas afectan especialmente a la Suroccidental asturiana y a la Montaña de Lugo, donde se mantienen avisos de peligro importante por precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una hora. Estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento.

También hay avisos amarillos por tormentas en la Meseta de Ávila, el Sistema Central de Ávila y Segovia, así como en Meseta de León, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Toledo y Madrid. La Aemet espera fuertes rachas de viento y granizo durante la tarde y noche.

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El litoral y zonas interiores de Asturias, León, Lugo y Bierzo presentan avisos de peligro bajo por lluvias y tormentas, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de rachas fuertes de viento y granizo.

En otras regiones como el Pirineo de Lleida, el Pirineo oscense, la Sierra de San Vicente en Toledo, la Sierra de Madrid y la Alcarria conquense, los avisos por altas temperaturas permanecen en nivel bajo, aunque las máximas pueden oscilar entre 34 y 37 grados. En el interior de Galicia, la meseta norte y sur de Castilla y León, y el sur de Castilla-La Mancha, los avisos se mantienen en nivel bajo con máximas que pueden variar entre 34 y 38 grados.

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En la Depresión central de Tarragona y algunos puntos de la ribera del Ebro, se prevén máximas próximas a los 39 grados. En Cantabria, tanto en Liébana como en el centro y el valle de Villaverde, se esperan máximas de 37 grados y en el litoral cántabro se alcanzarán los 34 grados, sobre todo en la parte oriental.

Mapa de alertas meteorológicas por temperaturas extremas para este domingo, 21 de junio de 2026. (Aemet)

Cinco días de ola de calor por delante

La Aemet prevé que las temperaturas continúen en “ligero ascenso” en lunes, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares. Solo habrá un leve descenso en el tercio occidental peninsular y puntos del área cantábrica. Así, durante esta jornada máximas de 42 grados en el valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, en el interior del Cantábrico oriental y en las depresiones del nordeste. Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta Norte, con entre 37 y 39 grados; en la meseta Sur, interiores del sureste peninsular y de Baleares, rondarán los 40 grados. Además, es probable que se produzcan tormentas secas en zonas de montaña y de la meseta Sur.

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El martes el escenario será similar, sin dejar de lado las noches con mínimas que no bajaran de los 20 grados en buena parte del país, a excepción de zonas de montaña. Es más, en las depresiones del sur y este peninsular, así como en el Cantábrico oriental y litorales del sureste, el mercurio no bajará de los 25 grados.

La Aemet espera que el mercurio empiece a descender a partir del miércoles. No obstante, se espera alcanzar de nuevo los 40 grados en los valles interiores de Galicia y Cantábrico, sin descartar llegar a los 42 grados en su parte oriental. En el sur y el este de la península, así como en Baleares también se esperan máximas que podrán superar los 42 grados. No obstante, es probable que los descensos térmicos sean más generalizados y acusados a partir del jueves , por lo que, aunque las temperaturas continuarán siendo elevadas, dejarían de cumplirse los criterios de ola de calor.

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